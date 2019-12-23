МТС объединила протоколы интернета вещей в единый интерфейс

MForum.ru
23.12.2019,
23 декабря 2019, пресс-релиз МТС, через MForum.ru.
23 декабря 2019 г., Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о запуске на сети NB-IoT технологии SCEF [Service Capability Exposure Function], которая позволяет обеспечить взаимодействие любых устройств с сетью интернета вещей через единый интерфейс.
Технологию протестировали клиенты МТС в сфере сельского хозяйства, энергетики, разработчики датчиков дверей и газовых счетчиков, систем учета воды и тепла. Партнером по внедрению выступил системный интегратор «Энвижн Груп», который входит в группу МТС.
Сервис интегрирован в платформу «М2М-менеджер», которая позволяет разработчикам приложений и продуктов управлять устройствами, подключенными посредством различных стандартов: 2G, 3G, 4G, NB-IoT. Платформой интернета вещей МТС пользуется более четырех тысяч корпоративных заказчиков.
«Сейчас для работы с сетями интернета вещей существуют десятки протоколов, каждый из которых имеет свои спецификации, способы подключения и механику взаимодействия с устройством, что приводит к длительному сроку разработки IoT-решений и тормозит развитие интернета вещей, – отметил директор департамента IoT МТС Сергей Иревли. – Переход от интеграции устройств на уровне протоколов к подключению через NON-IP, значительно ускорит выпуск продуктов на рынок и снизит издержки разработчиков решений, а также позволит достичь максимальной энергоэффективности и автономности устройств, за счет увеличения срока жизни от одной батареи при минимальных объемах трафика».
SCEF включает в себя функции идентификации и аутентификации мобильных устройств, определение правил обмена данными между устройством и сервером, мониторинг состояния устройств, доступ к дополнительным сервисам и возможностям сети оператора. При работе через SCEF используется универсальный идентификатора устройства External ID, имя которому задает сам пользователь. Он привязан к конкретной SIM-карте. Это значительно упрощает алгоритмы аутентификации устройств, так как сеть полностью берет эту функцию на себя. К одной SIM-карте возможно привязать несколько External ID, чтобы идентифицировать не только устройство, но и конкретный сервис.
О развитии интернета вещей МТС
МТС является одним из лидеров в сфере интернета вещей в России. В 2018 году МТС первой запустила в России федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая работает в 62 регионах страны, а также IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы.
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теги: телеком пресс-релизы МТС IoT NB-IoT SCEF
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