Активы: МегаФон присоединил "Гарс Телеком - Управление Телекоммуникациями"

MForum.ru

Активы: МегаФон присоединил "Гарс Телеком - Управление Телекоммуникациями"

24.01.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В рамках прошедшего в январе 2021 года общего собрания акционеров ПАО "МегаФон" было принято решение о реорганизации ПАО "МегаФон" в форме присоединения к нему ООО "Гарс Телеком - Управление Телекоммуникациями" (Гарс Телеком-УТ). Таким образом, с 20 января 2021 года Gars Holding Limited более не является учредителем Гарс Телеком-УТ.

Компания Гарс Телеком была приобретена МегаФоном еще в 2015 году, в 2016 году ее возглавил Александр Шинкарев. К моменту покупки компания Гарс Телеком предоставляла услуги фиксированной и мобильной связи, интернет-доступа, облачного IaaS решения, системной интеграции и консультации по телекоммуникациям в Москве и Санкт-Петербурге, ориентируясь на крупных клиентов B2B, девелоперов и застройщиков коммерческой и гостиничной недвижимости. После приобретения МегаФон предоставил компании возобновляемый займ на 80 млн рублей.

До объединения структура компания группы "Гарс" выглядела так: кипрский офшор Gars Holding Limited контролировал российские юридические лица: ООО "Гарс Телеком - управление телекоммуникациями", ООО "Корпорация Войп", ООО "ГарсТелеком Ритейл" и ООО "Гарс Телеком Северо-Запад".

Компания Гарс Телеком-УТ уверенно наращивала выручку практически всю историю своего существования:

Основные заказчики: ПАО "Ростелеком", Банк ВТБ, ФГБУ РФИ Минприроды России, АО Связьтранснефть, ФГУП Киноконцерн Мосфильм" (всего 78 заказчиков и порядка 200 государственных контрактов на сумму 283 млн руб.).

Общая площадь обслуживаемых "Гарс Телеком - управление телекоммуникациями" объектов коммерческой недвижимости по данным на ноябрь 2019 года превышала 9,5 млн кв.м. Примерная рыночная стоимость компании составляла 1.5 млрд руб. Число сотрудников - порядка 140 человек.

Источники: sbis.ru ; e-disclosure.ru ; rusprofile.ru ; garstelecom.ru

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком МегаФон Гарс Телеком

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

20.01. [Новости компаний] Акции: МегаФон предлагает тест-драйв #ненормальнобыстрого интернета / MForum.ru

13.01. [Новости компаний] Онлайн розница: Билайн осваивает маркетплейсы - goods.ru / MForum.ru

13.01. [Новости компаний] Развитие сетей: ZTE поставит роутеры и другие решения доступа для транспортной сети МегаФон / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

18.12. [Новости компаний] Тарифы: МегаФон сделал скидку пенсионерам Москвы / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 15:31 liki123 Тема: Baseus Enjoyment Series - мультифункциональный хаб для владельцев Macbook
Baseus Enjoyment Series - мультифункциональный хаб для владельцев Macbook Все, кто является обладателем ноутбуков от компании Apple, могут испробовать данное устройство. Подключается оно через ...
Вчера 15:29 liki123 Тема: Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB
Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB Переходник, который упростит жизнь всем владельцам техники Apple. Подключается он к устройствам с помощью порта USB Type C. Маленький и ...
Вчера 15:26 liki123 Тема: Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01
Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01 Данная модель способна заряжать сразу три разнотипных устройства компании Apple: iPhone, Apple Watch, AirPods. Под каждый девайс проделано ...
Вчера 15:20 liki123 Тема: Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power
Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power До зарядки можно подключиться двума способами: через USB и USB Type C (как Адроиду, так и Айфону). Чарджер отображает на ...
Вчера 15:08 liki123 Тема: Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально (12.01.2021)
А какая зарядка идет в комплекте? Хочу докупить фастчарджер (Baseus) но не знаю есть ли потребность. Что скажете?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Honor V40 представлен официально / MForum.ru

21.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

20.01. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Realme X9 Pro / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y31 c Snapdragon 662, 48 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei P50 Pro и P50 Pro+ / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Realme C20 / MForum.ru

18.01. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5 / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 21 Pro представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC Desire 21 Pro / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: iQOO 7 – игровой смартфон на базе Snapdragon 888 / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31s стал первым в мире смартфоном на базе Snapdragon 480 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Состоялся международный релиз Honor Band 6 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Band представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: