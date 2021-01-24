Активы: МегаФон присоединил "Гарс Телеком - Управление Телекоммуникациями"

24.01.2021, MForum.ru

В рамках прошедшего в январе 2021 года общего собрания акционеров ПАО "МегаФон" было принято решение о реорганизации ПАО "МегаФон" в форме присоединения к нему ООО "Гарс Телеком - Управление Телекоммуникациями" (Гарс Телеком-УТ). Таким образом, с 20 января 2021 года Gars Holding Limited более не является учредителем Гарс Телеком-УТ.

Компания Гарс Телеком была приобретена МегаФоном еще в 2015 году, в 2016 году ее возглавил Александр Шинкарев. К моменту покупки компания Гарс Телеком предоставляла услуги фиксированной и мобильной связи, интернет-доступа, облачного IaaS решения, системной интеграции и консультации по телекоммуникациям в Москве и Санкт-Петербурге, ориентируясь на крупных клиентов B2B, девелоперов и застройщиков коммерческой и гостиничной недвижимости. После приобретения МегаФон предоставил компании возобновляемый займ на 80 млн рублей.

До объединения структура компания группы "Гарс" выглядела так: кипрский офшор Gars Holding Limited контролировал российские юридические лица: ООО "Гарс Телеком - управление телекоммуникациями", ООО "Корпорация Войп", ООО "ГарсТелеком Ритейл" и ООО "Гарс Телеком Северо-Запад".

Компания Гарс Телеком-УТ уверенно наращивала выручку практически всю историю своего существования:

Основные заказчики: ПАО "Ростелеком", Банк ВТБ, ФГБУ РФИ Минприроды России, АО Связьтранснефть, ФГУП Киноконцерн Мосфильм" (всего 78 заказчиков и порядка 200 государственных контрактов на сумму 283 млн руб.).

Общая площадь обслуживаемых "Гарс Телеком - управление телекоммуникациями" объектов коммерческой недвижимости по данным на ноябрь 2019 года превышала 9,5 млн кв.м. Примерная рыночная стоимость компании составляла 1.5 млрд руб. Число сотрудников - порядка 140 человек.

Источники: sbis.ru ; e-disclosure.ru ; rusprofile.ru ; garstelecom.ru

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком МегаФон Гарс Телеком