Розница: МегаФон открыл большой Experience Store в московском ТЦ Columbus

MForum.ru
17.09.2020,
МегаФон открыл Experience Store площадью 280 квадратных метров в ТЦ Columbus в Москве.
Открытие такого магазина лежит в тренде на создание больших контактных площадок в операторском ритейле, поделенных на тематические зоны.
От уже известных нам форматов магазинов новый салон МегаФон отличает наличие студии для блогеров, сервисного центра и зоны экспресс-проверки здоровья.
Даже странно, если задуматься, что до сих пор операторы не совмещали сервисные зоны с салонами продаж - это очевидное удобство для потребителей. Кто-то, наверное, опасался, что жалобы страждущих пожаловаться на какие-то проблемы с тем или иным устройством в том же пространстве могут негативно повлиять на желание других потребителей приобретать гаджеты? Уверен, удобство клиентов перевесит возможный негатив. В сервисной зоне могут заменить дисплей, батарею, обновить прошивку, провести диагностику - все это в присутствии клиента. Здесь можно и отдать устройство в гарантийный ремонт компании "Твой мобильный сервис", авторизованному партнеру Apple, Samsung, Sony Mobile в России.
Блогеры смогут прямо в магазине снять видео или провести прямой эфир, для этого они могут воспользоваться студийным микрофоном, настольными референсными мониторами с Bluetooth-подключением, микшерным пультом и светильниками. Как думаете - будут желающие попользоваться?
Посетителям предложат пройти бесплатный анализ состояния здоровья. Нет, это не ритуальный замер температуры запястья. На основе данных соприкосновения стоп и ладоней с сенсорными поверхностями, оснащенными датчиками, клиенту предоставят информацию о его теле, весе и мышечной массе, о состоянии позвоночника, микроциркуляции крови и даже об уровне стресса. Результаты можно обсудить с врачом в режиме онлайн-консультации. Кстати, в ассортименте магазина есть медицинское оборудование и сертификаты на получение медуслуг.
Не знаю, как вам эти новшества, а мне нравится то, что появляются вот такие просторные салоны, где меньше устаешь, где можно попробовать наушники, ноутбук или приставку, не толкаясь с другими посетителями. Это ценно даже в условиях, когда нет никаких эпидемий. Понятно, что все салоны гигантами делать нецелесообразно, но хотя бы в условиях мегаполисов переход на большие площади операторских магазинов вполне уместен, тем более сейчас, когда арендодатели стали сговорчивее.
«Первый Experience Store МегаФон открыл в ноябре 2019 года в торговом центре «Метрополис». Мы даем возможность нашим клиентам познакомиться с экосистемой сервисов компании, получить новый опыт, протестировать новинки – игровые приставки, гаджеты для блогеров, устройства для «умного» дома, топовые модели смартфонов, планшетов, часов. Новый формат уже показал свою эффективность: трафик здесь в два раза выше, чем в традиционном салоне связи, выручка от смартфонов выше в пять раз, аксессуаров - в семь раз, в десятки раз выше продажи портативной техники, в два раза выше продажи сим-карт», - отмечает Андрей Левыкин, генеральный директор МегаФон Ритейл.
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теги: розница ритейл МегаФон салоны магазины операторские форматы салонов
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