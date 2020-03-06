Перед 8-м марта растет спрос на смартфоны и другие гаджеты

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Перед 8-м марта растет спрос на смартфоны и другие гаджеты

06.03.2020, MForum.ru

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Пресс-релиз МегаФон через MForum.ru.

Современные гаджеты остаются популярными подарками к праздникам. По данным аналитиков МегаФон Ритейл, спрос на технику перед гендерными праздникам увеличивается, в среднем, на 50-70%. Женщинам чаще дарят смартфоны, фитнес-браслеты и аксессуары для телефонов. У мужчин самые популярные подарки – смартфоны, смарт-часы, видеорегистраторы и наушники.

Мужчины предпочитают покупать подарки в последний момент. Пик праздничных покупок приходится на 8 марта. Женщины готовятся к празднику заранее, 23 февраля в магазинах посетителей больше, чем обычно, но не столько, сколько в дни перед праздником.

Смартфоны остаются самым популярным подарком для женщин 8 марта. Спрос на них в регионах в начале марта увеличился на 26%, в Москве – на 54%. Второй по популярности гаджет – фитнес-браслет, женщины получают их в подарок в 3 раза чаще, чем мужчины. Популярный подарок для девочек – детские часы.

Для мужчин смартфон тоже желанный подарок, спрос на них накануне 23 февраля вырос на 37%. Второй по популярности гаджет – «умные часы», продажи увеличились на 50%. Каждые полгода появляются интересные модели в разных ценовых диапазонах, и мужчины с удовольствием пробуют новое. Также популярны видеорегистраторы и моноподы. Наушники, гарнитуры и карты памяти дарят всем одинаково. Дамы также получают аксессуары для смартфонов, а защитники Отечества – защитные стекла – некоторые понимают название праздника буквально.

Планшеты продолжают терять позиции – ими сейчас интересуются меньше, чем раньше.

Самые популярные модели накануне 8 марта – Apple iPhone XR, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 7A, Apple Airpods, смарт-браслет Honor Band 5. В московских магазинах также растет спрос на Яндекс.Станции.

Мужчины 23 февраля получили в подарок Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 8, Samsung Galaxy A30s.

В Experience Store, магазине нового формата розничной сети МегаФона, самый востребованный смартфон сейчас – Apple iPhone 11. Также цифровые пользователи интересуются моделями Xiaomi Mi 9, Honor 8A, Apple Airpods Pro и телевизором Xiaomi Mi TV 55.

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теги: МегаФон пресс-релизы

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