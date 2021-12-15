Розница: МегаФон предлагает рассрочку без процентов и кредитного договора

MForum.ru
15.12.2021,
МегаФон предлагает клиентам розницы оплачивать покупки частями "без процентов и кредитного договора". Сервис реализован в партнерстве с ЦФТ на базе финтех-платформы PayStep и позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тысяч рублей, разделив оплату на 4 равные части. Первая вносится в момент покупки, три другие - каждая через очередные две недели. Можно в любой момент погасить остаток долга.
Для покупки не требуется заключение договора рассрочки или кредитного договора, необходимы только базовые данные: номер телефона, ФИО, дата рождения и фото. Оформление покупки занимает около 2 минут. Услуга доступна для граждан РФ и стран СНГ.
«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной по всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.
Финтех сервис PayStep, на базе которого работает новая услуга МегаФона, дает возможность осуществлять продажи в формате BNPL («Buy now, pay later» / «Покупай сейчас, плати позже»).
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теги: телеком МегаФон Ритейл розница
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