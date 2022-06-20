Развитие сетей: Год бесплатной связи предлагает виртуальный оператор Газпромбанка

MForum.ru
20.06.2022,
Виртуальный оператор ГПБ Мобайл предлагает новым клиентам акционный "Тариф 2022", адресованный держателям банковских карт Газпромбанка. Для таких клиентов действует режим "без абонентской платы" на 1 год.
То есть пользоваться услугами мобильной связи без оплаты в течение года смогут новые клиенты ГПБ Мобайл. Необходимо заключить договор об оказании услуг связи с этим виртуальным оператором, и подключиться на "Тариф 2022" в период до 31 августа 2022, а также активировать программу лояльности "Быть вместе" для держателей банковских карт Газпромбанка. Также в день заключения договора с ГПБ Мобайл требуется внести платеж за "Подписку 2022" в размере 300 рублей на лицевой счет абонента.
Пакет услуг включает 10 ГБ в месяц, 200 минут и 50 SMS. Неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц, внутрисетевые вызовы и мессенджеры - безлимитные.
Симку можно оформить как в отделениях Газпромбанка, так и заказать с доставкой на странице акции. Организаторы предупреждают, что акция может завершиться досрочно или, наоборот, быть продлена.
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теги: телеком тарифы акции ГПБ Мобайл виртуальные операторы
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