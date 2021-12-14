Тесты: Вымпелком об итогах тестирования сетей "большой четверки" в метро Москвы

MForum.ru

Тесты: Вымпелком об итогах тестирования сетей "большой четверки" в метро Москвы

14.12.2021, MForum.ru

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Независимые драйв-тесты традиционно привлекают внимание операторов, особенно тех, кого в тесте похвалили, поэтому не удивительно, что в билайн отозвались на результаты, представленные Telecom Daily

 

 

На что в билайн предлагают обратить внимание? 

  • Компания единственная из "большой четверки" показала рост скоростей
  • Клиенты билайн могут скачивать файлы в ожидании поезда со средней скоростью порядка 112 Мбит/c, что примерно вдвое быстрее, чем год назад
  • В перегонах во время движения фильмы абонентам доступны скорости порядка 60 Мбит/c, +60% гг.
  • Средняя задержка, даже с учетом тоннелей составляет порядка 43 мс, что соответствует улучшению на 70% год к году. 

То, что сеть заметно улучшилась, как по охвату, так и по доступным скоростям, подтверждается тем, что средний трафик за год вырос в 7 раз, а с 2019 года - в 19 раз. К сожалению, билайн не называет абсолютный объем трафика на своей сети в метро в день, было бы любопытно сравнить его с показателями других операторов.  

Как это было достигнуто? В рамках кампании по модернизации сети в метро, билайн за 1 год построил более 1000 новых базовых станций, обеспечив покрытием все станции и перегоны, при этом инфраструктура оператора в метро выросла в 3,5 раза. Поставщиком решения для оператора выступила компания Huawei. 

Можно прикинуть количество базовых станций билайн в московском метро, опираясь на эти примерные показатели. Примем за x исходное число базовых станций билайн в метро, тогда их текущее количество равно 3.5х. Это достигнуто стройкой более 1000 новых станций, то есть 3.5х = х + 1000. Отсюда 2.5х = 1000,  х = 400 - столько было базовых станций к моменту начала строительства, а >1400 - столько стало. Расчет, конечно, очень примерный, а точной цифры компания не называет. Но для примерной оценки годится.  

Дмитрий Машин, региональный директор Московского региона билайн: «Исследование агентства «Телеком Дейли» отразило масштаб работы, которую компания провела по улучшению качества связи в московском метро. Нам важно предоставить клиентам непрерывную и стабильную связь на всем пути его следования. Поэтому параллельно с развитием связи в метро мы провели рекордную для компании стройку в Москве и Подмосковье. Общие инвестиции в развитие сети составили более 15 млрд рублей. В результате клиенты компании могут в дороге смотреть видео, слушать музыку, пользоваться видеозвонками с тем же качеством, к которому привыкли дома при использовании Wi-Fi».

Компания билайн действительно провела серьезную работу по апгрейду сети в метро, что позволило ей значительно улучшить свои показатели, заняв достойное место. По сути, мы вновь видим в метро конкуренцию на равных операторов "большой тройки". 

пресс-релиз билайн 

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теги: статьи мнения телеком тренды связь в метро

© Алексей Бойко, MForum.ru

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