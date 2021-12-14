Тесты: В московском метро снижаются скорости мобильного доступа

14.12.2021, MForum.ru

К столь неутешительному выводу пришли в TelecomDaily. Без паники, пока что речь о снижении "у большинства операторов" средней скорости в перегонах на 4.5 Мбит/c. Учитывая, что средняя скорость измеряется в десятки мегабит в секунду, это снижение является безусловно неприятным, но некритичным. Процитирую вам текст, распространяемый TelecomDaily по итогам исследования.

По итогам 2021-го средняя скорость интернет-доступа в перегонах Московского метрополитена у большинства операторов снизилась на 4,5 Мбит/сек по направлению к абоненту (Download). Существенное улучшение скоростных параметров смог продемонстрировать только «Вымпелком» (бренд «Билайн»), который продолжал строиться в течение года.

Благодаря его результату средний показатель Download в тоннелях (по всем сетям) даже незначительно вырос, до 37,2 Мбит/сек (в 2020 — 36,5 Мбит/сек). Однако абоненты сразу четырех сетей получили противоположную динамику.

Для сравнения, в конце 2020-го ИАА TelecomDaily фиксировало более чем трехкратный рост скоростей в московском метро. Тем не менее, ресурс сетей не исчерпан — на четвертый квартал 2021-го и в течение всего 2022-го запланированы масштабные работы.

TelecomDaily завершило ежегодное исследование качества связи у операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в Московском метрополитене (сотовые сети МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2 и Wi-Fi-сеть «МаксимаТелеком»).

По итогам года все пять работающих в метро сетей обеспечили стабильное интернет- соединение, которое не обрывается при перемещении в тоннелях и при пересадках со станции на станцию.

Если в 2018-2019 можно было говорить о том, что интернет в метро в нормальном качестве предоставляют лишь «Мегафон» и МТС, то уже в 2020 стало ясно, что лидеры будут меняться пропорционально объему инвестиций. Так, лучшего оператора в метро в 2020 году агентство назвать затруднилось: по разным параметрам лидировали разные игроки. Однако в 2021 к этому званию близок «Билайн».

По показателям, отвечающим за стабильность сервиса, на станциях лидирует Tele2, а в тоннелях — «Билайн». Лучшие средние скорости по направлению к абоненту в тоннелях показал «Билайн» (почти 60 Мбит/сек). При этом на средние показатели скорости к абоненту в сети «МаксимаТелеком» могла повлиять возросшая доля передаваемого трафика от телеком-сервисов метрополитена. По скорости от абонента среди сотовых операторов первым идет также «Билайн» с 19,3 Мбит/с, но в этом случае «МаксимаТелеком» традиционно сильнее сотовых сетей — 26 Мбит/сек.

На станциях, где «МаксимаТелеком» в замерах не участвовала, «Билайн» — первый по средней скорости в обе стороны (113 и 28 Мбит/сек). «Большая тройка» развернула здесь 4G-покрытие в 2019-2020 годах. Это означает, что скорости МТС и «МегаФона» также приближаются к 100 Мбит/сек, хотя и снизились год к году.

Стабильность: обязательна

По стабильности сервиса (чем ниже показатель, тем лучше) в тоннелях максимальные параметры у «Билайна» — 43 мс, вторая «МаксимаТелеком» — 46 мс. На станциях у Tele2 — 40 мс, следующий «Билайн» — 42 мс.

На что влияет стабильность (пинг)? В большинстве случаев для комфортной загрузки контента и проведения трансляции в прямом эфире достаточны скорости до 20 Мбит/с – при условии, что пинг не превышает 100, а лучше — 50 мс.

В прошлом году тестовая загрузка на телефон фильма «Джентльмены» во всех сетях заняла от 12 до 13 минут, то есть практически одинаковое время, несмотря на разную скорость. Это означает, что высокие скоростные характеристики не всегда необходимы и должны подкрепляться стабильностью.

Показатель стабильности сервиса в тоннелях (пинг в мс):

«Билайн» — 43 (73 — 2020 г)

«МаксимаТелеком» — 46 (36 — 2020 г)

МТС — 56 (77 — 2020 г)

«Мегафон» — 57 (77 — 2020 г)

Tele2 — 71 (81 — 2020 г)

Показатель стабильности сервиса на станциях (пинг в мс):

Tele2 — 40 (44 — 2020 г)

«Билайн» — 42 (42 — 2020 г)

«Мегафон» — 45 (44 — 2020 г)

МТС — 45 (48 — 2020 г)

По результатам измерений пинга видно, что в тоннелях все сотовые операторы добились значительного улучшения, и, хотя на станциях показатель и в 2020 году соответствовал требованиям для тяжелого контента, большинство операторов сумели его еще немного улучшить в течение 2021-го.

Скорость в тоннелях

В этот раз по скоростным характеристикам в тоннелях ситуация выглядит иначе. Если по итогам 2020-го «МегаФон» и МТС удержали ранее достигнутое лидерство, иногда пропуская вперед то «Билайн», то «МаксимуТелеком», то в этот раз «Билайн» превзошёл остальных.

Так, по средней скорости к абоненту (основной показатель при замерах) «Билайн» на первом месте. «МегаФон», МТС и «МаксимаТелеком» демонстрируют примерно равные скорости — от 36 до 40 Мбит/сек. Tele2 проигрывает им в несколько раз: у оператора средняя скорость к абоненту — 12 Мбит/сек.

По максимальной скорости к абоненту впереди МТС — 316 Мбит/сек, рядом «Билайн» — 311 Мбит/сек, у «МегаФона» — 252,5 Мбит/сек.

В обратном канале, как и в 2020 году, «МаксимаТелеком» идет с отрывом от сотовых сетей: средняя скорость — 26 Мбит/сек, максимальная — 197 Мбит/сек. Среди сотовых операторов по средней скорости быстрее «Билайн» — 19 Мбит/сек, по максимальной МТС — 61 Мбит/сек.

Рассмотрим каждую из сетей:

«Вымпелком» («Билайн»)

За два года оператор совершил прорыв и достроился до первого места по ключевым скоростным характеристикам. При этом по уровню стабильности он также первый — это позволяет сделать вывод, что на данный момент это самая быстрая сеть в тоннелях московского метро.

По средней скорости к абоненту «Билайн» лидирует на 7 линиях метро из 14 и еще на 3-х занимает второе место. По скорости от абонента оператор первый на 4-х линиях и второй — на 7.

Средняя скорость к абоненту — 59,8 Мбит/сек (в 2020 – 38 Мбит/сек), от абонента – 19 Мбит/сек (в 2020 — 16 Мбит, сек). Максимальная скорость, соответственно, — 311 и 49,5 Мбит/сек.

«МаксимаТелеком»

По средней скорости к абоненту «МаксимаТелеком» лидирует на 2-х линиях и на 3-х идет второй. Усредненный показатель на всех 14 линиях — 36,3 Мбит/сек (в 2020 — 41 Мбит/сек). Сильная сторона этой сети — скорость в обратном канале, средняя составляет 26 Мбит/сек (в 2020 — 27 Мбит/сек). По этому параметру «МаксимаТелеком» лидирует на 8 линиях.

Максимальная скорость к абоненту — 122 Мбит/сек, от абонента — 197 Мбит/сек (в 5-10 раз выше, чем у сотовых операторов).

МТС

По средней скорости к абоненту МТС первый на 3-х линиях и еще на 3-х — на втором месте. В обратном канале удерживает лидерство на 2-х, показывает второй результат — также на 2-х.

Средняя скорость по направлению к абоненту — 38,5 Мбит/сек (в 2020 — 45 Мбит/сек), от абонента — 13 Мбит/сек (в 2020 — 13,4 Мбит/сек).

По максимальным скоростям МТС — один из лучших: 316,5 Мбит/сек к абоненту (обошел всех) и 61 Мбит/сек в обратном канале (уступил только «МаксимеТелеком»).

«МегаФон»

Оператор сохранил стабильно высокие результаты. По средней скорости к абоненту показал себя лучшим на 2-х линиях и сразу на 6-ти занял второе место. В обратном канале его скорость сопоставима с МТС: первый на 1-й линии и второй — на 3-х.

Средняя скорость по направлению к абоненту — 39,5 Мбит/сек (в 2020 — 45,7 Мбит/сек), от абонента — 12,6 Мбит/сек (в 2020 — 14 Мбит/сек). Максимальные скорости— 252,5 и 50,7 Мбит/сек, соответственно.

Tele2

В тоннелях оператор кратно уступает другим сетям и его данные корректно сравнивать с его же результатами конца 2020-го.

Средняя скорость по направлению к абоненту — 12,2 Мбит/сек (в 2020 — 13 Мбит/сек), от абонента — 4,2 Мбит/сек (в 2020 — 9 Мбит/сек). Соответственно, максимальная скорость — 94 и 26,2 Мбит/сек.

Вывод:

О росте средних скоростей в течение года говорить нельзя, так как по основному параметру (к абоненту) 4 сети из 5 пошли на снижение. Однако за счет рывка «Билайна» средний показатель у всех сетей в тоннелях не упал и равняется 37,2 Мбит/сек (в 2020 — 36,5 Мбит/сек).

Скорость на станциях

По итогам 2021-го большинство операторов своих скоростных рекордов не обновили. Предсказуемо рекорд по средней скорости к абоненту поставил только «Билайн» и он же единственный, кто в этом году перешагнул за 100 Мбит/сек.

Средняя скорость на станциях:

Download (к абоненту)

«Билайн» — 113 Мбит/сек (2020 — 53 Мбит/сек)

«МегаФон» — 93 Мбит/сек (2020 — 114,4 Мбит/сек),

МТС — 92 Мбит/сек (2020 — 112,5 Мбит/сек)

Tele2 — 23 Мбит/сек (2020 — 24 Мбит/сек)

Upload (от абонента)

«Билайн» — 28 Мбит/сек (2020 — 27,6 Мбит/сек)

МТС — 26 Мбит/сек (2020 — 27,6 Мбит/сек)

«МегаФон» — 25 Мбит/сек (2020 — 27,4 Мбит/сек)

Tele2 — 8 Мбит/сек (2020 —17,7 Мбит/сек)

Вывод:

Средние скорости к абоненту и от абонента по итогам 2021 в 3-х сетях из 4-х снизились.

Средняя по всем сетям Download-скорость за счет двукратного роста у «Билайна» составила 80 Мбит/сек и оказалась выше, чем в прошлом году (2020 — 76 Мбит/сек).

Характеристики исследования:

В конце ноября ИАА TelecomDaily провело ежегодное исследование качества связи у операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в Московском метрополитене. В тоннелях тестировались сотовые сети МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2 и Wi-Fi- сеть «МаксимаТелеком», на станциях — только четыре сотовые сети. Измерения прошли на 14 из 16 линий метрополитена; в исследовании не участвовали монорельс (13-я линия) и Московское центральное кольцо (МЦК, 14-я линия).

Тестировщики агентства работали ежедневно, в будни и выходные, делая по несколько сессий на каждой из веток, чтобы получить данные в одинаковых условиях для каждого участка, а также проверить работу сетей при максимальной и минимальной нагрузке.

Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum Analytics:

"Для москвичей возможность пользоваться быстрым интернетом в метро - очень важная возможность. С учетом размера мегаполиса многие проводят в подземке более двух часов в любой рабочий день, поэтому не удивляешься, узнавая, что абонент МТС в метро Москвы потребляет столько же, сколько абонент этого же оператора в Калининграде или Иркутске за сутки.

В метро смотрят фильмы в режиме стриминга, активно переписываются в соцсетях, в том числе, обмениваясь фотографиями. Все это вызывает стремительный рост потребления трафика - в среднем на 35-40% ежегодно.

Чтобы не "уронить" средние скорости доступа при таком росте объемов передачи трафика, операторы вынуждены вести в метро интенсивное строительство. Размер необходимых инвестиций при этом определяется как доступным оператору частотным ресурсом, так и числом абонентов и их средним потреблением.

В итоге операторы решают свои задачи каждый по-своему, сравнивать их успехи по объему инвестиций - не имеет смысла. Средние доступные скорости - неплохой показатель, но самое важное - бесшовность покрытия, отсутствие разрывов при следовании каждого пассажира по его личному маршруту. И здесь у каждого абонента победителем может оказаться свой оператор, хотя Tele2 вряд ли можно признать в метро сравнимым с "большой тройкой" участником соревнования за пользовательский опыт.



Кроме того, важно отметить, что дальнейшие задержки с запуском 5G в Московском метро могут привести к дальнейшему снижению средних скоростей, доступных абонентам. Трафик сети МТС в московской подземке уже достигает 100 ТБ в день и продолжает расти, только выделение новых частот и запуск сети по технологии нового поколения способен решить проблему снижения качества пользовательского опыта в метро Москвы."

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