Качество связи: DMTEL делится результатами исследований качества связи в Санкт-Петербурге

19.09.2022, MForum.ru

Исследование проводилось с 25 июля по 18 августа 2022 года. Тип исследования - драйв-тест с охватом около 2 820 км.



маршруты драйв-теста DMTEL лета 2022 года

Оценивались такие показатели, как доступность, надежность и качество связи. На основе измерений рассчитывались интегральные оценки, отражающие рейтинг операторов. Итоговые оценки показаны на рисунке.

Таким образом, исследователи DMTEL поставили на первое место ВымпелКом (билайн) и МегаФон, по части качества голосовой связи в Санкт-Петербурге. Последнего места «удостоился» МТС.

Что касается мобильного интернета, то с заметным отрывом на первом месте оказалась Tele2, на втором - ВымпелКом (билайн), а МТС и МегаФон разделили третье место.

Не знаю, интересно ли складывать апельсины с яблоками, но в DMTEL рассчитали интегральные оценки для каждого оператора, расположив их так:

1-е место занял Билайн

2-е - МегаФон

3-е - Tele2

4-е - МТС

Возникает вопрос - может быть МТС уже пора вспомнить о том, что он все же прежде всего оператор сотовой связи и озаботиться качеством услуг в Санкт-Петербурге? Как-то слабо для крупнейшего в России оператора находиться по показателю качества на 4-м месте.

Вернемся к голосовой связи и ее оценкам. Процитирую отчет DMTEL:

«Масштабное использование технологии VoLTE и современного кодека EVS SWB (24.4 кбит/с) отмечено только в сетях МегаФон и Билайн: голосовые вызовы реализованы на основе технологии VoLTE и современного кодека EVS SWB (24.4 кбит/с) почти непрерывно на всем маршруте исследования (не менее 96%). В сети МТС относительная протяженности участков, на которых используются технология VoLTE и кодек EVS SWB (24.4 кбит/с) примерно в три раза меньше — около 26%. В сети Теле2 технология VoLTE не зарегистрирована, голосовые соединения реализуются в сети 3G на основе широкополосных кодеков AMR WB 12.65 практически на всем маршруте (около 98%).

В сетях Билайн и Мегафон зарегистрированы практически одинаковые значения показателей, характеризующих доступность (доля отказов) и надежность (доля обрывов) голосовых соединений. Кроме того, МегаФон и Билайн демонстрируют близкие результаты по доле оценок «отлично» (87% и 86% соответственно) и значительно опережают конкурентов по качеству речи. При этом Мегафон опережает Билайн по доле оценок «неприемлемо» (0.69% и 1.09% соответственно).

Важно отметить, что оба оператора обеспечивают высокое качество речи на значительной части маршрута: 90% значений оценок не ниже 4.12 MOS (нижняя дециль,10th percentile). По показателям, характеризующим время установления соединения, Билайн опережает Мегафон.

Теле2 уступает лидерам по совокупности показателей. При этом, несмотря на вторую позицию, Теле2 демонстрирует наилучшие результаты и заметно опережает конкурентов по доступности и надежности голосовых соединений. В частности, в сети Теле2 доли отказов и обрывов примерно в два раза меньше, чем в сетях МегаФон и Билайн. По сравнению с МТС в сети Теле2 доля отказов в 4 раза меньше, а доля обрывов — в 3 раза. Относительно качества речи: в сети Теле2 преобладают оценки «хорошо» (85.64%), оценки «неприемлемо» практически отсутствуют (0.08%), а оценки «отлично» не зарегистрированы.

Кроме того, в сети Теле2 относительная протяженность участков, на которых качество речи ниже оценки «неприемлемо» многократно меньше (в 8 раз и более), чем в сетях конкурентов. Снижение интегральной оценки обусловлено заметным отставанием Теле2 от лидеров в части показателей качества речи и времени установления соединения.

С учетом наилучших результатов по доступности и надежности соединений, Теле2 обеспечивает абонентам возможность успешно дозвониться и комфортно поговорить по телефону при наименьших рисках обрывов и искажений речи, препятствующих продолжению разговора.

МТС заметно уступает конкурентам по доступности и надежности соединений, а также по качеству речи. В частности, в сети МТС отмечены наибольшие доли оценок «неприемлемо» (1.72%) и «плохо» (4.41%), а доля оценок «отлично» составляет около 22.28%. По характеристикам скорости установления соединения МТС незначительно уступает только Билайну».

Мобильный интернет.

«Теле2 лидирует и опережает конкурентов по всем сервисам, кроме передачи данных со стороны Интернета (HTTP DL). Оценка качества сервиса HTTP DL в сети Теле2 соответствует второй позиции (на один балл меньше, чем у Билайна).

Билайн демонстрирует наилучший результат по качеству сервиса HTTP DL и находится на второй позиции по качеству сервисов воспроизведения видео с ресурса YouTube. Оценка качества сервиса передачи данных в направлении Интернета (HTTP UL) в сети Билайн меньше, чем в сети МегаФон и соответствует третьей позиции. В сети Билайн отмечена наименьшая оценка качества сервиса загрузки web-страницы (WEB Browsing).

В сети МТС преобладает третья позиция (YouTube, HTTP DL и WEB Browsing). По качеству сервиса HTTP UL МТС уступает конкурентам.

Мегафон находится на второй позиции по качеству сервисов HTTP UL и WEB Browsing, но уступает конкурентам по качеству сервисов YouTube и HTTP DL.

Итоговые значения интегральных оценок качества услуг передачи данных в сетях МегаФон и МТС совпадают и соответствуют третьей позиции».

Справедливости ради отмечу близость оценок всех операторов с небольшим отличием в пользу Tele2.

Кому интересны еще более тонкие детали исследования - можно скачать отчет DMTEL в .pdf : mforum .pdf

А я в очередной раз напомню, что драйв-тест, как метод исследования не так уж интересен, т.к. дает интегральную оценку качества услуг вдоль автодорог. Зачем знать, что интегрально на первом месте в городе оператор Х, если оператор Y лично вам обеспечивает более высокое качество услуг в точках, где связь для вас наиболее важна - в вашей квартире, в точке, где вы работаете, у доме ваших родителей и на даче? Кроме того, покрытие на улице и покрытие в помещениях зачастую значительно различается. Добавим к этому различия, связанные с конкретным абонентским устройством и получим практически полную нерелевантность выводов драйв-теста и конкретной ситуации для конкретного абонента.

И все же… даже средняя температура по больнице - тоже показатель. Он позволяет сравнивать результаты инвестиций в сеть, технической политики операторов по развитию радиосетей. В этом плане драйв-тест показателен и интересен. Прежде всего потому, что показывает истинное положение МТС, которая любит говорить о своем как бы лидерстве на российском рынке.

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теги: телеком качество связи DMTEL драйв-тесты