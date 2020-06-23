Драйв-тесты: Мобильный интернет на даче - в поисках чемпиона

23.06.2020, MForum.ru

В TelecomDaily провели драйв-тест качества мобильного интернета в Московской области и делятся результатами. Давайте обсудим, что нам показывают коллеги.

Общие выводы:

В МО операторами построено неплохое покрытие LTE - в среднем у большой четверки более 90% базовых станций поддерживают LTE;

Лучшие показатели мобильной передачи данных и связность покрытия наблюдается на юге, западе и севере области, проблемы чаще отмечаются на востоке и северо-востоке;

Лучшие в среднем скоростные характеристики показали сети МегаФон и МТС, причем у МегаФон выше также стабильность соединения, а в сети ВымпелКом может достигаться самая высокая скорость в направлении от абонента к базовой станции.

Прежде, чем переходить к конкретике, отмечу, что драйв-тесты, как методика оценки потребительского качества сетей, в целом устарели и уже не дают абонентам какой-то точной картины, как любое усреднение температуры по больнице. Что мне, живущему, например, в точке X,Y, дает информация о том, например, что сеть МТС в среднем показала чуть большую скорость в поездках исследователей по дорогам, если в моей точке покрытие этого оператора отсутствует от слова совсем? Время драйв-тестов, как полезных для абонента сервисов, прошло, и сейчас нужны другие подходы, например, сбор информации о качестве получаемых услуг непосредственно с мобильных устройств с помощью мобильных приложений. И об этом мы еще поговорим на днях. Зачем же я привожу результаты исследования, выполненного по методике, которая мне не нравится? Да потому, что средние цифры, даже получаемые весьма избирательно, все же достаточно интересны, позволяя оценивать сети в целом, особенно, если есть возможность наблюдать динамику изменений средних показателей.

Что тестировали коллеги? Машина с измерительным комплексом TEMS перемещалась по дорогам Московской области, вплоть до границ области, общая протяженность автомобильного маршрута по населенным пунктам области составила 1600 км. Цифра выглядит внушительно, но общая протяженность автомобильных дорог в области составляет 15 тысяч км. За неделю их не объехать. Впрочем, 10% это тоже неплохо, при условии, если маршруты выбирались рандомно.

Внимание уделялось не только пиковым скоростям (понятию почти абстрактному), но средним скоростям и потерям информации, ведь сейчас связность покрытия сети, бесперебойная доступность ее услуг волнует большинство абонентов намного больше.

Что показали измерения

Как и следовало ожидать, проведенные измерения позволяют заключить, что доступность и скорость услуг обеспечиваются на территории МО неравномерно.

Максимальные скорости мобильного интернета агентство зафиксировало в южных районах: Серпухов, Ступино, а также в соседних с ними Чеховском, Домодедово, Каширском, Озерском и Раменском. Однако высокая скорость достижима практически по всем направлениям. Это касается и жителей юго-востока (Подольск, Востряково, Бронницы), и пользователей, проживающих в противоположной части региона — на западе (Обнинск, Ермолино, Волоколамск, Клин) и севере области (Истринское водохранилище, Солнечногорск, Димитров, Мытищи). Через эти районы, в частности, проходят трассы Москва-Рига и Москва-Петербург.

Недостаточную скорость, то есть неудовлетворительный уровень покрытия, исследователи наблюдали в восточном и северо-восточном направлении — вдоль Щелковского шоссе, в районах Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск.

Средняя и максимальная скорости в направлении к абоненту

МегаФон и МТС с заметным отрывом лидируют по пиковым скоростям в направлении абонентов

МегаФон показывает максимальные пиковые скорости - до 294 тыс.кбит/c

Если смотреть не со стороны сети, а со стороны абонента, результаты получаются иными, но в целом весьма симпатичные - возможностей сети, предоставляемых абоненту, достаточно и для того, чтобы отправлять фотки в соцсети и на видеостриминг может хватить.

МТС с МегаФоном вновь в чемпионах

ВымпелКом - чемпион! Увы, пиковые скорости мало репрезентативны, если говорить о качестве услуг для абонентов.

Скорости, как я уже отмечал, на сегодня - не главное. Даже у аутсайдера теста, у Tele2 - скорости приемлемые. Интереснее было бы оценивать связность сети - ее доступность в любой точке в любой момент времени. Летом, когда много листвы и растет нагрузка на сеть, этот показатель зачастую падает у всех операторов. Иногда так, что люди оказываются без связи вовсе. Этого в исследовании нет, так что давайте посмотрим, что предложено сравнить. В частности, есть данные о задержке распространения сигнала, пинге, как часто называют этот параметр. Он должен быть поменьше, это важно для комфортности пользования сетью. Хорошим для сетей LTE значением принято считать 50 мс. Как видим, к этому параметру приближаются только сети МегаФон, остальные показывают сравнимые и не очень хорошие показатели.

МегаФон демонстрирует лучшие показатели по показателю задержки

Страница Kepler — это эталонная страница, по которой определяется качество серфинга.

По результатам тестированная эталонной страницы «МегаФон» и Tele2 имеют практически максимальный показатель — 99. У МТС — 98, у «Билайна» — 96.

В целом все операторы неплохи, все на уровне выше 96%, что неплохо. Но есть более лучшие - это МегаФон и, как ни странно, исходя из всех предыдущих данных, Tele2.

Следующая картинка убедительно показывает, что от 3G вполне можно отказываться, как минимум, это касается МегаФона, Билайна и МТС - "большая тройка" на высоте! Tele2/Ростелекому с его 82% стоит еще поработать со своей сетью LTE прежде чем можно будет отказываться от 3G.

Жаль, что в TelecomDaily не приводят карту объездов, она бы дала понять, где, собственно, были собраны эти средние результаты.

И, конечно, основным критерием выбора сети остается качество ее работы там и тогда, когда нужно вам - на вашей даче, в вашей квартире, в вашем офисе, по дороге на работу. В этом плане "драйв-тесты" мало репрезентативны, лучшим для вас может оказаться аутсайдер или середнячок теста. А вот тем, кто отвечает за развитие сетей в операторах, эти данные могут быть интересны. Хотя бы для того, чтобы сравнить внешние данные с тем, что предоставляют собственные службы контроля качества сети. \\ abloud62

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