MForum.ru
16.12.2019,
Лидеры рынка усиливают IoT технологиями ИИ. К такому выводу пришли эксперты IDC в совместном исследовании с SAS, Intel и Deloitte. В опросе принимали участие представители 450 крупнейших мировых компаний. 90% респондентов отметили, что эффект от использования ИИ и IoT в рамках единой системы превысил их ожидания. Улучшились такие показатели, как производительность труда, уровень инноваций и операционные расходы.
Москва, 16 декабря 2019 г., SAS через MForum.ru – Масштабы внедрения искусственного интеллекта и интернета вещей растут, поскольку лидеры всех отраслей нацелены на рост доходов и ускорение планирования.
«Справедливо сказать, что самые успешные операции интернета вещей – это операции AIoT, т.е. искусственного интеллекта вещей. AIoT – это возможность принимать решения на основании данных со множества датчиков IoT с помощью технологий ИИ», – говорит Александр Ефимов, директор по аналитическим и индустриальным решениям компании SAS Россия/СНГ.
Лидеры бизнеса рассчитывают увеличить выручку с помощью AIoT
Некоторые выводы из совместного исследования IDC с SAS, Intel и Deloitte:
«ИИ и IoT больше не разделены, – сказал Мелвин Грир, главный специалист по данным Intel Americas. - ИИ замыкает цикл работы с данными в IoT-среде, где устройства IoT собирают или генерируют данные, а ИИ помогает автоматизировать принятие и исполнение важных решений на основе этих данных. Сегодня большинство компаний, использующих IoT, находятся только на первом этапе, когда они благодаря IoT начинают видеть взаимосвязи между объектами. Но они движутся дальше, к более сложным этапам повышения эффективности и надёжности производства, где им нужны технологии ИИ».
Возможности AIoT играют большую, чем ожидалось, роль в процессах быстрого планирования
ИИ дает возможность быстрее принимать более сложные решения, чтобы значительно влиять на бизнес-результаты. ИИ контролирует, работает ли оборудование, прогнозирует поломки, помогает принимать решения о спросе и предложении, качестве продукции, о логистике в розничной торговле, о развитии болезни и ходе лечения в больнице.
Старший директор Western Digital, Гаутама Кхера, говорит, что ИИ уже оказывает практическое влияние на IoT-стратегию компании: «Мы используем ИИ, чтобы строить наши хранилища данных, быстрее делать выводы, ускорять вывод на рынок новых продуктов и гарантировать при этом качество и доходность».
Морин Флеминг, вице-президент IDC по интеллектуальной автоматизации процессов, согласна с Кхера. «Скорость обновления данных при их сборе с сенсоров и датчиков выросла. В сочетании с технологиями ИИ это позволяет компаниям сосредоточиться на планировании активностей, а также быстро выявлять и решать операционные проблемы. Комбинация ИИ и IoT дает гибкость и большую эффективность».
AIoT используют в основных отраслях промышленности
Гаутама Кхера из Western Digital считает, что совмещать технологии IoT и ИИ просто необходимо. «Мы используем углубленные аналитические методы, чтобы понять форму данных, особенности, драйверы, а также найти скрытые аномалии, которые не выявит человек». Джей Цей, главный операционный директор Ulbrich Steel, мирового производителя металлических комплектующих, сказал, что его приоритетная задача в том, чтобы ценность AIoT видели и признавали во всех департаментах компании. «Я верю, что AIoT позволит людям работать вдвое продуктивнее, чем сегодня. Я рассматриваю SAS Analytics for IoT как одно из решений ИИ, которое можно использовать, чтобы последовательно реализовывать нашу глобальную стратегию».
AIoT нужна поддержка в верхах
В проектах AIoT должен быть заинтересован в первую очередь топ-менеджмент, считает Энди Дэчер, директор консалтинговой практики Deloitte и лидер направления Internet of Things. «Этот вопрос должен быть на повестке дня у генеральных директоров, – говорит Дэчер. – Если запуск AIoT инициирует именно бизнес-, а не ИТ-подразделение, компания получит качественные результаты».
С полной версией отчета от SAS можно ознакомиться здесь: AIoT – How IoT
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теги: IoT SAS аналитика опросы тренды
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