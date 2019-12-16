Лидеры рынка усиливают IoT технологиями ИИ

MForum.ru

Лидеры рынка усиливают IoT технологиями ИИ

16.12.2019, MForum.ru

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Лидеры рынка усиливают IoT технологиями ИИ. К такому выводу пришли эксперты IDC в совместном исследовании с SAS, Intel и Deloitte. В опросе принимали участие представители 450 крупнейших мировых компаний. 90% респондентов отметили, что эффект от использования ИИ и IoT в рамках единой системы превысил их ожидания. Улучшились такие показатели, как производительность труда, уровень инноваций и операционные расходы.

Москва, 16 декабря 2019 г., SAS через MForum.ru – Масштабы внедрения искусственного интеллекта и интернета вещей растут, поскольку лидеры всех отраслей нацелены на рост доходов и ускорение планирования.

«Справедливо сказать, что самые успешные операции интернета вещей – это операции AIoT, т.е. искусственного интеллекта вещей. AIoT – это возможность принимать решения на основании данных со множества датчиков IoT с помощью технологий ИИ», – говорит Александр Ефимов, директор по аналитическим и индустриальным решениям компании SAS Россия/СНГ.

Лидеры бизнеса рассчитывают увеличить выручку с помощью AIoT

Некоторые выводы из совместного исследования IDC с SAS, Intel и Deloitte:

  • 34% респондентов сообщили, что увеличение доходов – главная цель использования AIoT. Другие цели: внедрение инноваций (17,5%), предложение клиентам новых цифровых услуг (14,3%) и снижение операционных расходов (11,1%).
  • 79% руководителей участвуют в принятии решений по проектам IoT, и 92% из них говорят, что отдача от AIoT превышает ожидания.
  • 68% компаний используют данные IoT для ежедневного принятия оперативных решений с помощью электронных таблиц и других технологий, не связанных с ИИ. Только 12% респондентов используют IoT для обоснования запланированных решений. Доля тех, кто при этом использует еще и ИИ, среди респондентов равна 31%.
  • Компании, которые развили возможности AIoT, сообщают о более высоких результатах по важнейшим организационным целям, включая ускорение операций, внедрение новых цифровых услуг, повышение производительности труда сотрудников и снижение операционных затрат. Например, компании, использующие IoT без ИИ, отмечают ускорение операций в среднем на 32%; компании, добавляющие к IoT ИИ, - ускорили операции на 53%.
  • Бизнес-аналитика (33%), контроль в режиме реального времени (31%) и мониторинг текущего состояния (30%) возглавили список аналитических технологий, используемых в проектах IoT.

AIoT: как лидеры рынка используют IoT совместно с технологиями ИИ

AIoT: как лидеры рынка используют IoT совместно с технологиями ИИ

 

«ИИ и IoT больше не разделены, – сказал Мелвин Грир, главный специалист по данным Intel Americas. - ИИ замыкает цикл работы с данными в IoT-среде, где устройства IoT собирают или генерируют данные, а ИИ помогает автоматизировать принятие и исполнение важных решений на основе этих данных. Сегодня большинство компаний, использующих IoT, находятся только на первом этапе, когда они благодаря IoT начинают видеть взаимосвязи между объектами. Но они движутся дальше, к более сложным этапам повышения эффективности и надёжности производства, где им нужны технологии ИИ».

Возможности AIoT играют большую, чем ожидалось, роль в процессах быстрого планирования

ИИ дает возможность быстрее принимать более сложные решения, чтобы значительно влиять на бизнес-результаты. ИИ контролирует, работает ли оборудование, прогнозирует поломки, помогает принимать решения о спросе и предложении, качестве продукции, о логистике в розничной торговле, о развитии болезни и ходе лечения в больнице.

Старший директор Western Digital, Гаутама Кхера, говорит, что ИИ уже оказывает практическое влияние на IoT-стратегию компании: «Мы используем ИИ, чтобы строить наши хранилища данных, быстрее делать выводы, ускорять вывод на рынок новых продуктов и гарантировать при этом качество и доходность».

Морин Флеминг, вице-президент IDC по интеллектуальной автоматизации процессов, согласна с Кхера. «Скорость обновления данных при их сборе с сенсоров и датчиков выросла. В сочетании с технологиями ИИ это позволяет компаниям сосредоточиться на планировании активностей, а также быстро выявлять и решать операционные проблемы. Комбинация ИИ и IoT дает гибкость и большую эффективность».

AIoT используют в основных отраслях промышленности

Гаутама Кхера из Western Digital считает, что совмещать технологии IoT и ИИ просто необходимо. «Мы используем углубленные аналитические методы, чтобы понять форму данных, особенности, драйверы, а также найти скрытые аномалии, которые не выявит человек». Джей Цей, главный операционный директор Ulbrich Steel, мирового производителя металлических комплектующих, сказал, что его приоритетная задача в том, чтобы ценность AIoT видели и признавали во всех департаментах компании. «Я верю, что AIoT позволит людям работать вдвое продуктивнее, чем сегодня. Я рассматриваю SAS Analytics for IoT как одно из решений ИИ, которое можно использовать, чтобы последовательно реализовывать нашу глобальную стратегию».

AIoT нужна поддержка в верхах

В проектах AIoT должен быть заинтересован в первую очередь топ-менеджмент, считает Энди Дэчер, директор консалтинговой практики Deloitte и лидер направления Internet of Things. «Этот вопрос должен быть на повестке дня у генеральных директоров, – говорит Дэчер. – Если запуск AIoT инициирует именно бизнес-, а не ИТ-подразделение, компания получит качественные результаты».

С полной версией отчета от SAS можно ознакомиться здесь: AIoT – How IoT 

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теги: IoT SAS аналитика опросы тренды

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