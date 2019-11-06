IT: Конспекты. Олег Жуков, Современные тренды и трансформация бизнеса Oracle за 25 лет в России

06.11.2019, MForum.ru

Олег Жуков, вице-президент компании Oracle в России и СНГ, на встрече с журналистами 30 октября 2019 года, посвященной 25-летию представительства Oracle в России, рассказал о месте компании в современном мире и особо остановился на деятельности российского подразделения Oracle в текущем году. Вашему вниманию – конспект выступления.

Олег Жуков, вице-президент компании Oracle в России и СНГ

Всегда непросто выбрать, чем поделиться из всей палитры того, что нового сделала Oracle за прошедший год. Тем более в рамках этой встречи, приуроченной к 25-летию работы компании в России.

Хотелось бы поговорить о некоторых трендах, которые сейчас заметны на рынке. Прежде всего, об изменениях поведенческого типа на рынке IT. Кто бы мог подумать еще пять лет тому назад, что Oracle сделает нечто такое, что позволит заказчикам Microsoft продолжать использовать различные приложения, разработанные под Microsoft, но в облаке Oracle? И не просто какие-то отдельные приложения. Нет, вся инфраструктура Gen 2, делалась с тем, чтобы все могло работать в конвергентной среде.

Кто еще три года назад думал о том, что те классные вещи, которые делает с виртуальными сетями VMware, можно будет исполнять в среде Oracle? И к этому мы в Oracle пришли, понимая нужды заказчиков, ориентируясь на эти нужды.

У нас огромное число разработчиков. Гигантские ресурсы расходуются на то, чтобы сделать, в общем-то, простые вещи. Сделать все так, чтобы заказчикам было удобно пользоваться решениями Oracle.

Все делается под знаменем унификации известных технологий. Чтобы потребители могли продолжать пользоваться не только нашими решениями, но и другими, популярными в мире решениями. Чтобы упростить и облегчить жизнь нашим клиентам.

Нам все равно, как у вас сейчас все устроено. Есть ли у вас сервер приложений, например. Или у вас есть какая-то программа, которая вас обслуживает. Не важно, что у вас за бизнес, банк это или телеком, или производство. Ваше привычное ПО можно перенести и продолжать его «крутить» в облаке, продолжать им пользоваться.

Это и есть то, что называется конвергентностью бизнеса. Когда переплетаются различные технологии, различные среды.

Что будет через 5 лет с IT миром? Тренды на рынке вполне выражены. Идет движение к укрупнению. Это касается и технологий, растет их «плотность», количество технологий, задействованных одним решением. Это касается и компаний, на рынке идут сделки M&A.

Следует понимать, что на российском IT рынке ситуация не является какой-то уникальной. В России, в Казахстане, в Украине, в Германии и в США, в Китае, все идет в одном направлении. Все технологические вещи приходят в бизнес, в промышленность, во взаимодействие с людьми примерно одинаковыми путями.

Мы считаем себя пионерами, компанией, которая несет в мир добро. Как мы это делаем сегодня? Мы делаем это вместе с коллегами-клиентами.

Это поддержка работы так называемой мобильной экономики с оборотом в размере $4 млрд, экономики мобильных приложений. Вряд ли нужно напоминать о ЦОД, о больших предприятиях, там роль Oracle не нова и всем понятна. Или возьмем обслуживание счетов, наши технологии помогают обслужить более 1 млрд банковских счетов, только вслушайтесь, миллиард счетов! Представьте количество транзакций, количество записей…

Компания Oracle решает и социальные задачи, например, мы вкладываем средства в защиту мирового океана и окружающей среды, инвестируем в медицинские исследования и заботу о здоровье, планомерно этим занимаемся. Наш подход такой – если мы что-то можем сделать, мы это делаем. И это не просто инвестиции, это принципиальный, стратегический подход. Знаете ли вы, что все облачные ЦОД Oracle в Европе работают за счет возобновляемой энергии?

Отдельно стоило бы сказать о нашей заботе об образовании. Компания Oracle, без преувеличений, это кузница кадров, мы готовим много специалистов, которые затем работают не только в Oracle, но также у наших клиентов, у наших партнеров, а подчас и у наших конкурентов.

Если говорить применительно к российскому рынку… Вы знаете, что у Oracle в России очень много бизнес-клиентов. Не буду их долго перечислять сейчас, это, например, ММК, Норникель или НЛМК и Уралкалий, которые выступали сегодня в пленарной сессии и другие уважаемые компании. Обычным людям, кроме работников этих бизнесов, не так уж часто в их жизни приходится пересекаться с этими компаниями, с их услугами. Но есть и другие наши клиенты.

Cоздана и успешно функционирует Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы (ЕМИАС) в рамках программы «Информационный город». Обработка и хранение информации в ней основаны на технологиях Oracle. На базе этой системы работает ОМС. Это 500 тысяч транзакций в день, 100 млн записей на прием к врачу, 6,3 млн электронных медицинских карт. И это мы только о Москве говорим. Еще ведь есть выписка рецептов, 45 млн электронных рецептов за 4 года, есть кросс-докторские консультации. Все это «бегает» на технологиях Oracle.

Возьмем другую близкую к людям тему. Парковками в Москве пользуются многие, единое парковочное пространство в Москве, это, на сегодня, 3.3 млн машино-мест. На базе нашей технологии реализовано решение. Наши партнеры его разрабатывали. В России ежедневно регистрируется порядка 40 тысяч автомобилей. За программным решением, которое эту возможность обеспечивает, стоит база данных Oracle.

Не буду подробно останавливаться на налоговых услугах, которые теперь можно получить без очередей, через МФЦ. Но в 2018 году таких услуг было оказано 4.1 млн. Не менее важно то, что в 2018 году за счет повышения «прозрачности», обеспечиваемой IT, снизилось на 30% число налоговых проверок. И здесь тоже помогают технологии Oracle!

Если говорить об элементарной логике, то всего бы этого не было, если бы пользователи наших технологий оставались бы недовольны результатами. К счастью, чаще нам приходится слышать совсем другие отзывы. Вот, что говорят о наших продуктах в телеком-компаниях:

Александр Добровинский, ИТ-директор ПАО «ВымпеКом», подчеркнул: «Российское подразделение Oracle помогает нам создавать инновационные сервисы для клиентов. Oracle – это ключевой элемент Hi-end класса, на котором строится ИТ-инфраструктура любых серьезных цифровых продуктов в любой отрасли. Билайн использует Oracle не только в периметре большинства продуктивных сервисных ИТ-платформ, но и как основную ERP-систему компании на базе Oracle E-Business Suite».

Валерий Шоржин, вице-президент по цифровым бизнес решениям МТС, с гордостью заметил: «МТС – один из крупнейших клиентов Oracle не только в России, но и в мире. Как цифровая компания мы постоянно внедряем инновации, которые позволяют делать нашу работу эффективнее. Сегодня на продуктах Oracle работают все подразделения: закупки, развитие сети, логистика, HR, обслуживание клиентов, управление ресурсами и бизнес-аналитика – неполный перечень направлений работы, где применяются продукты Oracle».

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2, поделился достижениями компании за последний год: «Мы начали сотрудничество с Oracle c развития облачных сервисов. Партнерство в этой области позволило Tele2 наращивать мощности IT-инфраструктуры без дополнительных затрат, гибко управлять корпоративными данными и повышать производительность систем. Еще одним масштабным совместным проектом стал перевод цифровых сервисов на единую цифровую платформу. Следуя роли трендсеттера на рынке мобильной связи, Tele2 регулярно запускает инновационные продукты. Для реализации стратегии «Другие правила» нам было необходимо внедрить высокотехнологичное решение, чтобы эффективно запускать новые продукты в разных цифровых каналах – в мобильном приложении, личном кабинете, интернет-магазине Tele2. Промышленная платформа Oracle Commerce облегчила вывод на рынок новых продуктов Tele2, сократив сроки интеграции решения буквально до пары недель. В том числе благодаря этим проектам Tele2 успешно проводит цифровую трансформацию Tele2, быстро реагирует на рыночные изменения и запросы клиента, остается единственным растущим оператором отрасли».

Интересный опыт был получен во время ЧМ по футболу 2018 в России: компания "МегаФон" с помощью Oracle обеспечила доступность сети 99,99%.

Во всех крупнейших банках, например, в ВТБ, Открытии, Альфа-Банке пользуются и довольны нашими продуктами.

И таких довольных клиентов много. Когда я говорю о российских клиентах, это тысячи корпоративных клиентов-компаний. И среди них – компании мирового уровня, как Аэрофлот, ММК, ФосАгро, Северсталь, Спортмастер и другие.

Важно отметить, что среди пользователей решений Oracle очень много предприятий реального сектора экономики, предприятий промпроизводства, машиностроительные компании, горная добыча, химия.

Отмечу, что на основе общения с нашими клиентами, можно сделать уверенный вывод – промпроизводство в России уверенно движется вперед. Идет процесс внедрения новых технологий, создаются новые высокотехнологичные места.

И, в связи с этим, иногда возникают вопросы. Oracle – американская компания, как же так, ее продукты используются в таких важных для страны отраслях? Здесь у нас есть четкое понимание своего места. Во-первых, мы – технологическая компания, мы вне политики. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что какие-то вещи нельзя отправлять в публичное облако, нельзя позволять их кому-то на стороне обрабатывать. Это должно делаться внутри страны, внутри предприятия. Это разумный, правильный подход. Мы даем платформу, а продукты для нее создаются зачастую нашими российскими партнерами, создаются в России и в России эксплуатируются. И, конечно, есть понимание что всегда были и есть компании, которые даже платформу не хотят иметь зарубежную. Это тоже нормально, мы никогда не ставили перед собой цель перетащить на Oracle все существующие организации, компании и бизнесы.

Если говорить о какой-то конкретике, где мы традиционно сильны, это, конечно, программы лояльности. Это такие клиенты, как Азбука Вкуса, Аэрофлот, Лукойл, Уральские авиалинии и другие. Скорее всего, если вы посмотрите на свои скидочные карты, которыми пользуетесь, за многими из них лежат данные, хранящиеся и обрабатывающиеся продуктами Oracle. И, повторюсь, мы не стремимся к монополии ни в этой, ни в других областях. Что не отменяет того, что мы будем очень рады новым заказчикам!

Несколько слов об AI, искусственном интеллекте и машинном обучении. Думаю, не нужно пояснять, что это такое и почему сейчас бизнесы стремятся внедрять AI/ML в различные процессы. Если совсем недавно этой темой занимались только немногочисленные специалисты, как правило, очень узкого профиля, но чем дальше эти технологии распространяются, чем более они становятся повседневностью, тем больше с ними работает людей и компаний.

И вот уже в Норникиле, например, построили систему компьютерного зрения, задача которой – анализировать во времени, близком к реальному, видеопоток – картинку с конвейера, по которому подается руда. И система на базе нейросети практически мгновенно определяет объекты, засоряющие руду, и дальше уже можно работать с этой информацией, повышая качество руды. Задачу обучения нейросети запускали в облаке Oracle Cloud, поскольку для решения этой задачи требуются значительные вычислительные ресурсы. А теперь этот подход можно применять и на других производствах, например, распознавать форму готовой продукции, сравнивать с эталоном, проверяя точность геометрии, контролировать процессы окраски и сварки.

Oracle не только поставляет свои продукты и решения на российский рынок. Мы активно инвестируем – у нас современные офисы в крупнейших городах, мы платим в России все налоги, развернули в Подмосковье новый центр разработки. Кроме того, компания интенсивно инвестирует в развитие образования. Это делается в 128 странах мира, но конкретно в России в образование мы ежегодно вкладываем более $10 млн. В 2018 году в Oracle Academy проходили обучение более 16 тысяч студентов. Oracle активно поддерживает проведение олимпиад по программированию в России.

Важно понимать, что речь не идет о том, что мы просто учим людей Oracle, или о том, что все, кто прошел Oracle Academy, будут работать в Oracle или, как минимум, на продуктах Oracle. Вовсе нет! Курсы, проводимые компанией, ставят своей целью дать людям инструмент, который позволит им построить собственный бизнес.

На Oracle Modern Cloud Day был сделан важный анонс. Российские клиенты Oracle Cloud, как существующие, так и новые, могут получить автономную базу данных Oracle бесплатно. Новые сервисы Always Free позволяют создавать, изучать и исследовать все функциональные возможности автономной базы данных Oracle Autonomous Database и облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure. Они включают автономную базу, виртуальные машины Compute VM, сервисы блочного и объектного хранения данных, балансировщик нагрузки и мониторинг. Разработчикам предлагается богатый набор бесплатных инструментов. Можно создавать приложения и получать практический опыт работы в течение неограниченного времени, то есть Always Free

Приведу пример. Сейчас на слуху программа Индустрия 4.0 и, в частности, «цифровые двойники». Это перевод информации из бумажного формата в электронный, что позволяет затем наблюдать за работой предприятия практически в режиме реального времени, получать точную информацию о том, где и как сейчас обстоят дела. Одно из направлений – Индустрия 4.0 в строительстве. Здесь за счет цифровизации можно сократить себестоимость, четко отслеживать исполнение заказов, следить за поставками. В России есть большая компания, которая использует современные цифровые технологии, как компании Oracle, так и ряда других компаний, в создании «цифровых двойников» в строительстве. И ее услуги сегодня востребованы далеко не только в России, но во многих странах мира. Считаем это частично и своей заслугой!

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