Новая версия Oracle Enterprise Manager упрощает клиентам переход на автономную базу данных

MForum.ru

Новая версия Oracle Enterprise Manager упрощает клиентам переход на автономную базу данных

20.01.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

20 января 2020, пресс-релиз Oracle через MForum.ru.

Новинка автоматизирует миграцию баз данных и упрощает управление  сложными гибридными облачными  средами.

Редвуд Сити, Калифорния; Москва, 20 января 2020 г. – Корпорация Oracle объявила о значительных усовершенствованиях корпоративной платформы управления Oracle Enterprise Manager, чтобы помочь клиентам перенести базы данных Oracle в облако и упростить управление гибридными облачными средами. В новую версию включены функции, автоматизирующие миграцию баз данных, и единая панель мониторинга, которая улучшает видимость, контроль и управление гибридными ИТ-средами.

Средства миграции Oracle Enterprise Manager ускоряют и упрощают переход в облако благодаря беспрецедентной гибкости и простоте использования. Перенос в облако множества различных баз данных у большинства крупных организаций часто занимает длительное время, поэтому крайне важно иметь решение для миграции в облако, не столь обременительное по стоимости и затрачиваемому времени, как негибкие решения миграции, предлагаемые другими поставщиками.

«При переходе в облако организации сталкиваются со сложными и трудоемкими задачами миграции, которые чреваты ошибками из-за выполнения операций вручную, – рассказал Вим Кукаертс, Старший вице-президент Oracle по разработке программного обеспечения. – Только Oracle предлагает сервисы Autonomous Cloud, а также инструменты и сервисы миграции, чтобы облегчить клиентам переход в облако. Oracle Enterprise Manager упрощает миграцию благодаря управляемому процессу с высокой степенью автоматизации и предоставляет единую информационную панель для простого управления гибридными облачными средами».

«Исследования IDC показывают, что более 90% крупных предприятий используют комбинацию локальных ИТ-решений, выделенных облачных сред и публичных облачных сервисов, поэтому им требуются эффективные способы развертывания этих гибридных сред, мониторинга и управления, – отметила Мэри Джонстон Тернер, Вице-президент IDC Research по управлению облачными средами. – Компании-лидеры в области управления корпоративным облаком заявляют, что аналитика является для них приоритетом номер один, поскольку масштаб и сложность гибридных и мультиоблачных операций требуют полноценной автоматизации, основанной на глубоком анализе производительности и интеллектуальной оптимизации».

Создан для гибридных сред

Чтобы помочь предприятиям управлять гибридными средами баз данных и упростить этот процесс, Oracle Enterprise Manager предлагает усовершенствования в трех ключевых областях:

  • Интеллектуальная аналитика. Новая интеллектуальная аналитика, реализованная на основе Exadata Warehouse, позволяет оптимизировать производительность и использование Oracle Database и Exadata в собственной инфраструктуре или облачной среде благодаря улучшенному планированию и прогнозированию использования ресурсов. Кроме того, новая версия улучшает контроль всей гибридной системы за счет комплексного мониторинга и управления новейшими технологиями Oracle, включая автономную базу данных Autonomous Database и Exadata Cloud Service.
  • Комплексная автоматизация и управление жизненным циклом. Усовершенствования автономных возможностей управления жизненным циклом и контроля позволяют предприятиям легко развертывать Autonomous Database и Exadata Cloud Service и повышать уровень безопасности ИТ-среды.
  • Мобильность и безопасность. Новые комплексные меры безопасности включают массовое обновление программного обеспечения для реализации прозрачного шифрования данных (Transparent Data Encryption), улучшенный мониторинг соответствия нормативным требованиям, детальный контроль локальных инсталляций и новые стандарты безопасности для Oracle Database 18c и 19c. Новая версия OEM также обеспечивает доступ к новому мобильному приложению и новому плагину Grafana для расширенной визуализации данных Oracle Enterprise Manager. Кроме того, Oracle расширяет возможности развертывания и доступа к Oracle Enterprise Manager. Администраторы баз данных теперь могут развернуть Oracle Enterprise Manager в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure c использованием передовых методов Oracle для обеспечения высокой доступности и средств Oracle Enterprise Manager и получить при этом все преимущества облачной среды.

Корпорация Oracle также объявила о сертификации Oracle Enterprise Manager центром Center for Internet Security Benchmarks. В процессе сертификации конфигурации баз данных Oracle сравнивались с консенсусными стандартами передовых практик в эталонном тесте Oracle 12c v2.1.0, Level 1- RDBMS. Организации, использующие Oracle Enterprise Manager, теперь могут гарантировать, что конфигурации их критически важных активов соответствуют консенсусным стандартам передовых практик CIS Benchmarks.

Выгоды клиентов от простой и автоматизированной миграции в облако

«Мы используем Oracle Enterprise Manager, чтобы оптимизировать работу СУБД Oracle и комплексов Exadata, используемых для наших критичных для бизнеса систем, – поделился Джонс Джон, менеджер по обслуживанию баз данных отдела технологий и инноваций компании Link Group. – Новый релиз программного обеспечения Oracle Enterprise Manager позволяет легко развертывать среды на базе новейшего комплекса Exadata X8 и продолжать использовать комплексные возможности автоматизированного управления Oracle Enterprise Manager по всему парку гибридных баз данных».

«Наши ключевые государственные и коммерческие заказчики, а также наши собственные эксперты ежедневно используют Oracle Enterprise Manager для управления базами данных Oracle и парком Exadata, – отметил Эрик Беннер, Вице-президент по трансформации компании Mythics, партнера Oracle Cloud. – Новая функциональность Oracle Enterprise Manager, нацеленная на упрощение перехода на Autonomous Database и применение аналитики и машинного обучения к данным Oracle Enterprise Manager, – это именно то, что нужно для обеспечения дальнейшей согласованной и бесперебойной работы всех наших баз данных».

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: пресс-релизы Oracle

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

13.11. [Новости компаний] Телеком: IoT без IP от Билайн, Инфосистемы Джет и Oracle / MForum.ru

07.11. [Новости компаний] IT: Конспекты. Эксперты крупнейших участников рынка о цифровизации бизнеса на встрече Oracle Modern Business Summit / MForum.ru

06.11. [Новости компаний] IT: Конспекты. Олег Жуков, Современные тренды и трансформация бизнеса Oracle за 25 лет в России / MForum.ru

01.11. [Новости компаний] IT: Репортажи: В Москве прошел Oracle Modern Cloud Day / MForum.ru

13.10. [Новости компаний] Non-IP Data Delivery / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:44 ancoreses Тема: Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерами ...
Интересно, будет ли он иметь USB type-C? Хотелось бы подключать к проводникам и адаптерам по типу Baseus.
Вчера 19:43 ancoreses Тема: Анонсы: OPPO Reno 3 Pro – 5G-смартфон на Snapdragon 765G (27.12.2019)
А этот смартфон имеет NFC для беспроводных зарядок по типу Baseus?
Вчера 19:41 ancoreses Тема: CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально (08.01.2020)
будут ли такие часы работать с беспроводными зарядками Baseus?
Вчера 19:40 ancoreses Тема: Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41 (17.01.2020)
Интересно, будет ли он иметь USB type-C? Хотелось бы подключать к проводникам и адаптерам по типу Baseus.
Вчера 19:38 ancoreses Тема: CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами (09.01.2020)
Есть вопрос по этой модели телефона. Будет ли она работать с такой беспроводной зарядкой как baseus?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro Premium получит 10-кратный зум / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41 / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Galaxy Buds + получат более емкий аккумулятор / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 показался на рендерах / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28) / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10 / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Sony готовится анонсировать Xperia 5 Plus / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Vsmart Active 3 представлен официально / MForum.ru

05.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: