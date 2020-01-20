Новая версия Oracle Enterprise Manager упрощает клиентам переход на автономную базу данных

MForum.ru
20.01.2020,
20 января 2020, пресс-релиз Oracle через MForum.ru.
Новинка автоматизирует миграцию баз данных и упрощает управление сложными гибридными облачными средами.
Редвуд Сити, Калифорния; Москва, 20 января 2020 г. – Корпорация Oracle объявила о значительных усовершенствованиях корпоративной платформы управления Oracle Enterprise Manager, чтобы помочь клиентам перенести базы данных Oracle в облако и упростить управление гибридными облачными средами. В новую версию включены функции, автоматизирующие миграцию баз данных, и единая панель мониторинга, которая улучшает видимость, контроль и управление гибридными ИТ-средами.
Средства миграции Oracle Enterprise Manager ускоряют и упрощают переход в облако благодаря беспрецедентной гибкости и простоте использования. Перенос в облако множества различных баз данных у большинства крупных организаций часто занимает длительное время, поэтому крайне важно иметь решение для миграции в облако, не столь обременительное по стоимости и затрачиваемому времени, как негибкие решения миграции, предлагаемые другими поставщиками.
«При переходе в облако организации сталкиваются со сложными и трудоемкими задачами миграции, которые чреваты ошибками из-за выполнения операций вручную, – рассказал Вим Кукаертс, Старший вице-президент Oracle по разработке программного обеспечения. – Только Oracle предлагает сервисы Autonomous Cloud, а также инструменты и сервисы миграции, чтобы облегчить клиентам переход в облако. Oracle Enterprise Manager упрощает миграцию благодаря управляемому процессу с высокой степенью автоматизации и предоставляет единую информационную панель для простого управления гибридными облачными средами».
«Исследования IDC показывают, что более 90% крупных предприятий используют комбинацию локальных ИТ-решений, выделенных облачных сред и публичных облачных сервисов, поэтому им требуются эффективные способы развертывания этих гибридных сред, мониторинга и управления, – отметила Мэри Джонстон Тернер, Вице-президент IDC Research по управлению облачными средами. – Компании-лидеры в области управления корпоративным облаком заявляют, что аналитика является для них приоритетом номер один, поскольку масштаб и сложность гибридных и мультиоблачных операций требуют полноценной автоматизации, основанной на глубоком анализе производительности и интеллектуальной оптимизации».
Создан для гибридных сред
Чтобы помочь предприятиям управлять гибридными средами баз данных и упростить этот процесс, Oracle Enterprise Manager предлагает усовершенствования в трех ключевых областях:
Корпорация Oracle также объявила о сертификации Oracle Enterprise Manager центром Center for Internet Security Benchmarks. В процессе сертификации конфигурации баз данных Oracle сравнивались с консенсусными стандартами передовых практик в эталонном тесте Oracle 12c v2.1.0, Level 1- RDBMS. Организации, использующие Oracle Enterprise Manager, теперь могут гарантировать, что конфигурации их критически важных активов соответствуют консенсусным стандартам передовых практик CIS Benchmarks.
Выгоды клиентов от простой и автоматизированной миграции в облако
«Мы используем Oracle Enterprise Manager, чтобы оптимизировать работу СУБД Oracle и комплексов Exadata, используемых для наших критичных для бизнеса систем, – поделился Джонс Джон, менеджер по обслуживанию баз данных отдела технологий и инноваций компании Link Group. – Новый релиз программного обеспечения Oracle Enterprise Manager позволяет легко развертывать среды на базе новейшего комплекса Exadata X8 и продолжать использовать комплексные возможности автоматизированного управления Oracle Enterprise Manager по всему парку гибридных баз данных».
«Наши ключевые государственные и коммерческие заказчики, а также наши собственные эксперты ежедневно используют Oracle Enterprise Manager для управления базами данных Oracle и парком Exadata, – отметил Эрик Беннер, Вице-президент по трансформации компании Mythics, партнера Oracle Cloud. – Новая функциональность Oracle Enterprise Manager, нацеленная на упрощение перехода на Autonomous Database и применение аналитики и машинного обучения к данным Oracle Enterprise Manager, – это именно то, что нужно для обеспечения дальнейшей согласованной и бесперебойной работы всех наших баз данных».
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теги: пресс-релизы Oracle
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