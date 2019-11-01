IT: Репортажи: В Москве прошел Oracle Modern Cloud Day

01.11.2019, MForum.ru

30 октября в Москве прошла встреча Oracle Modern Cloud Day 2019. Компания Oracle представила ряд новых инициатив, призванных закрепить лидерство компании на российском рынке.

Вице-президент компании Oracle в России и СНГ Олег Жуков поприветствовав собравшихся, рассказал о том, что у компании растет оборот а количество сотрудников превышает 136 тысяч во всем мире. Ежегодно компания вкладывает в разработку новых продуктов по $5-6 млрд. Кроме того, компания активно инвестирует в приобретение компаний – лидеров в своих областях. Инвестиции в 140 M&A с 2004 года превысили $80 млрд.

На российском рынке представительство компании Oracle успешно работает 25 лет, продолжает расти и развиваться. Независимо от рынка, - в России, в Казахстане, в Германии, или в США, - Oracle не только не противится каким-то актуальным рыночным трендам, но, по сути, определяет и предвосхищает их. В этом один из секретов нашего успеха.

Компания работает более, чем с 400 тысяч корпоративных заказчиков в мире. Это позволяет знать потребности участников рынка и отвечать им год за годом.

Эндрю Сaзерленд, старший вице-президент по технологиям и системам Oracle в регионе EMEA и APAC, представил новые продукты и услуги Oracle, прежде всего, Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure.

Эндрю Сазерленд напомнил о важности информации и IT в современном мире. При этом в Oracle видят слабость в существующем подходе. Клиентам сегодня зачастую предлагают закупить «железо», ПО, устанавливать… и очень скоро говорят, что теперь им следует закупить еще более новое железо, новый софт и так без конца. Этот подход работает все хуже и хуже. Сейчас время шеринга, время аренды готовых решений. Эти возможности предоставляют облачные сервисы.

Они были хорошим решением, но очень скоро облака первого поколения начнут буквально «взрываться» от объемов поступающей в них информации. Сейчас каждая компания является информационной компанией, не важно, идет ли речь о сервисе такси или, например, по компании, которая занимается лесозаготовками. Необходимо научиться дешевле и быстрее обрабатывать информацию – это «новое золото», «новые бриллианты» этого мира. Кроме того, необходимо уметь защищать эти ценности. Руководствуясь этими задачами, в Oracle создали облака нового, второго поколения, - интегрированную облачную инфраструктуру.

Это новое облако, разработанное практически «с чистого листа», если говорить об архитектуре решений.

Каждый клиент может воспринимать Oracle Gen 2 Cloud по-своему. Для кого-то это, прежде всего, приложения. Но следует понимать, что приложения, это лишь часть нового решения. Для других самое важное – это аналитика. Но и аналитика, это также – часть нового решения. Входит ли инфраструктура в новый облачный сервис, все эти процессоры и память? Безусловно! И это тоже часть решения, наряду с базой данных и системами обеспечения безопасности. Это не просто еще одна база данных, это база данных Oracle, способная «присматривать сама за собой».

Разрабатывая второе поколение облака, в Oracle руководствовались 40-летним опытом работы с данными и современными потребностями корпораций. И когда мы говорим «корпорация», мы не говорим только о компаниях размером с Boeing, мы также говорим о бизнесах, в которых, возможно, работает 2-3 человека. Но любой бизнес имеет потребности, отличные от того, что требуется на рынке B2C. Это высокая производительность, это возможности масштабирования решения. Еще более важным для бизнеса являются возможность управления, мониторинга, контроля решения и его, конечно, безопасность. Все это должно быть частью корпоративного облака.

У любой компании сегодня должна быть возможность взять свой существующий бизнес и быстро перенести его в облако, частное или публично доступное, просто и безопасно. Нельзя остановить свой бизнес на 6 месяцев ради миграции на облачную платформу. Такая миграция должна быть беспроблемной.

Важна взаимосовместимость – сегодня многие клиенты уже используют облачные услуги, поэтому они должны сохранить возможность пользования привычными им сервисами при переходе на облачную инфраструктуру второго поколения. Никто уже всерьез не думает заставить всех клиентов переходить на какое-то одно решение, это невозможно и не нужно. Мы живем в мультиоблачном мире, поэтому требуется обеспечивать взаимосовместимость любых решений. И мы обеспечиваем это в решении Oracle Gen 2.

Oracle Gen2 Cloud – это «живое» облако. Оно не статично, оно постоянно и стремительно развивается, добавляются десятки сервисов, прикладных и базовых, сервисов обработки данных.

На сегодня Oracle предлагает внушительный набор разнообразных сервисов для бизнеса. И чуть ли не каждый день облако становится чуть более совершенным, нежели чем оно было вчера. Этот процесс не будет завершен. Поскольку бизнесу требуются все новые и новые решения, облако будет предлагать им все новые и новые решения.

Безопасность!

В Oracle понимают, насколько важно защищать данные клиентов, обеспечивать их безопасность. Это фундаментальное требование. И речь не идет только о внешних угрозах. Решение этой задачи в Oracle Gen 2 Cloud обеспечивается тем, что уже на уровне архитектуры управление облаком отделено от облака. Системы управления облаком не могут получить доступ к данным пользователям, управлять ими. А у пользователей физически нет доступа к уровню управления облаком.

Алгоритмы машинного обучения (ML) обеспечивают автоматический мониторинг безопасности, реагируя быстрее человека и замечая любые подозрительные паттерны в работе IT-систем. Алгоритмы ML обеспечивают своего рода защитный зонтик для системы. В итоге, например, Oracle Autonomous Database на 100% автоматизирована, всегда обновлена и защищена.

Oracle Cloud Guards постоянно следит и собирает данные из Audit, Data Safe, мониторит логи ОС и сети. Данные анализируются, обнаруживаются угрозы и ошибки конфигурации, любые нетипичные действия и подключения. Система может предупредить пользователя о возникновении тех или иных проблем, либо устранит их автоматически, без участия человека.

Новая инфраструктура обладает высочайшей производительностью серверов. Вычислительные возможности достигают 2.57 TFLOPs (на 45% выше, чем у одного из конкурентов), скорость работы с памятью составляет 153,02 ГБ/c (на 14% выше), производительность чтения/записи – 500,000 IOPS, что на 525% выше!

Но что делать в ситуации, когда несколько лет тому назад вы создали приложение, например, на Visual Basic, и вы все еще им пользуетесь? Как переехать на мощное новое облако, если у вас есть такой «груз» прожитых лет?

Здесь нет проблемы! Oracle заключил партнерское соглашение с Microsoft, потому что это требовалось клиентам компаний. И теперь софт, рассчитанный на среду Microsoft, может исполняться облаком Oracle Gen 2 Cloud.

То же касается и среды WMware!

Ее можно «взять с собой» при переходе на пользование облаком второго поколения с его усиленной безопасностью и прочими преимуществами.

Для Oracle было важно создать полный и при этом интегрированный набор, охватывающий все категории, необходимые клиентам. Это позволило обеспечить для них современный пользовательский опыт, повысить эффективность работы решений.

Естественно, что и Oracle, как бизнес, также перешел на Gen 2, перевел на него свои бизнес-приложения.

Но что еще более важно, так это то, что бизнес-приложения в своей новой «инкарнации» являются «смарт-приложениями». И это фундаментальное изменение, отражающее то, как мы, люди, будем взаимодействовать с бизнесами уже в ближайшем будущем.

Какое бы решение не принималось в организации, теперь можно получить рекомендацию системы. И в отличие от человека, полагающегося на свой жизненный опыт или на интуицию, система полагается на данные и факты. Не важно, что вы делаете – решаете ли вопрос о выдаче кредита клиенту или кого поставить на вакантную должность, система сможет дать вам обоснованную рекомендацию. Такие системы могут выявить, например, мошеннические действия при планировании ресурсов. Подсказать оптимального поставщика данного типа оборудования в данное время, в данном месте. За всем этим стоят бизнес-приложения с на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Еще одна особенность нового решения, это возможность для бизнес-пользователей сохранить привычные им интерфейсы и бизнес-процессы внутри организации, получив при этом все преимущества пользования облаком второго поколения – масштабируемость, защищенность и т.п. Следует понимать, что такие приложения не будут столь же хороши, как приложения, разработанные под новое облако. Но зато их не нужно будет разрабатывать заново, с ними можно просто «въехать» в новое облако, как переезжают на новую квартиру люди со своим старым, но полюбившимся и привычным креслом.

Сделать это можно быстро, время создания кластера в новом облаке – порядка пары минут.

Важно подчеркнуть наличие трех различных вариантов развертывания Oracle Cloud Gen 2, и в частности, программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata. Прежде всего, это возможность запустить частное облако на Exadata в своем ЦОД. Затем - публичный сервис Exadata Cloud Service, совместно используемый всеми клиентами Oracle. У него много преимуществ, например, он весьма экономичен. Он легко масштабируем. Но в силу корпоративных ограничений не все организации могут себе позволить этот вариант.

И для таких клиентов предлагается еще одна модель – Oracle Exadata Cloud at Customers - публичный облачный сервис Oracle в ЦОД клиента. Oracle - единственная облачная компания, которая предлагает топовое комплексное облачное решение, на базе которого клиент может использовать публичное облако в своем периметре, за своим файэрволом.

В этом году Oracle выпустила сразу две новинки в области «железа». Первая - Oracle Exadata X8, это 2- и 8-сокетные горизонтально масштабируемые серверы базы данных на базе 24-ядерных Intel Cascade Lake. Это двухсокетные серверы ячеек хранения, что обеспечивает на 60% больше ядер и на 40% большую вместимость.

Кроме того, в Oracle создали системы с особенно низкой задержкой и прямым доступом к памяти (RoCE и Persistent Memory) – Oracle Exadata X8M (с буквой «М» в конце). Клиенты могут выбрать Exadata с технологией RoCE (версию X8M) или продолжать использовать Exadata c Infiniband (версию X8).

Быстродействие Oracle Exadata X8M впечатляет! Клиенты Oracle сегодня могут получить задержку ввода/вывода в 50 или в 100 раз меньшую, чем у конкурентов.

Если сравнить новое «железо» с телом Gen2 Cloud, то база данных это, несомненно, его сердце.

Oracle продолжает оставаться лидером по части инноваций в области баз данных. Это не удивительно. Если много лет подряд заниматься какой-то темой и при этом не снижать ни темпов, ни объема прикладываемых усилий, успехи не удивительны. Теперь каждый год Oracle представляет новый релиз софта.

В 2018 году, например, появились такие нововведения, как интеграция с Active Directory, Shaded RAC, PDB Snapshot Carousel, In-Memory обработка ключевых данных, Private Temporary Tables.

В 2019 году добавили Streaming Insert for IoT, Обновление Active Data Guard, Автоматические индексы, SQL Query of Object Stores, JSON Enhancements.

Иногда можно слышать сомнения – может ли Oracle с грузом опыта технологий прежних лет соответствовать запросам текущего дня? Может быть сегодня уже не нужны такие «тяжелые» и комплексные решения?

Но у Oracle есть весь ассортимент современных средств, подходящих для любых бизнесов. И решение Oracle является мультимодальным, отвечающим потребностям всех участников бизнес-процессов. Это наиболее зрелое на рынке решение, обеспечивающее одновременно надежность, масштабируемость и безопасность, а также согласованность и доступность всех данных.

Решение Oracle великолепно подходит к современным подходам, основанным на использовании контейнеров. Оно ориентировано на использование docker-контейнеров для приложений и микросервисов; Kubernetes для управления контейнерами; каждая PDB с приложением может масштабироваться через механизм шардинга.

Основным направлением развития баз данных на сегодня является их автономность или самоуправляемость. Кто не хочет, чтобы данные сами могли «приглядеть за собой»? Сейчас весь мир движется в сторону автономных вычислений. Все ожидают появления автономных автомобилей. Данные тоже могут и будут управляться самостоятельно, автоматически. И здесь Oracle также претендует на существенный отрыв от конкурентов, разработки Oracle на годы опережают то, что могут сегодня предложить клиентам другие компании.

Автономность сервисов Oracle означает повышенную простоту работы, максимальный уровень защиты и высочайшую эластичность сервисов, практически отсутствие ограничений.

Автономная База данных Oracle отвечает трем ключевым принципам: самообслуживание, самозащита и самовосстановление.

Сейчас практически любая линия управления бизнесом и функциональное подразделение – потребители данных. И то, что база данных Oracle в значительной степени автоматизирована, по сути, самоуправляема, как автомобиль без водителя, означает легкость его использования и снижение расходов на использование данных.

Современное управление финансами – это, прежде всего, аналитика. Что еще в большей степени касается маркетинга. Продажи, кадры – аналитика требуется везде. И в Oracle разработали еще один важный инструмент - Oracle APEX, позволяющий сотрудникам без привлечения IT-специалистов создавать собственные пользовательские приложения за считанные дни.

Все возможности Oracle Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure и можно попробовать уже сегодня. И это можно сделать бесплатно в рамках сервиса Always Free. Бесплатно и без ограничений по срокам пользования. Это стало, пожалуй, важнейшим анонсом для российских облачных клиентов, как существующих, так и потенциальных.

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Далее участников Oracle Modern Cloud Day ожидала церемония награждения. Oracle Excellence Awards присуждается компаниям, которые с помощью передовых подходов, новых технологий и облачных сервисов Oracle осуществили преобразования и добились значимых бизнес-результатов. Престижными наградами в 2019 году были отмечены предприятия из банковского сектора, телекома, розничной торговли, логистики и промышленности. Награды получили Ак Барс Банк; Банк ВТБ; МТС; НЛМК; ПЭК, Спортмастер и Уралкалий.

На пленарной части встречи выступили представители компаний-клиентов.

Шамиль Хайретдинов, директор по логистике компании ПАО МТС рассказал о технологиях цифровизации и закупок в МТС с использованием решений Oracle. Широкий стек технологий и приложений Oracle используется во всех подразделениях оператора.

Андрей Джанаев, директор по архитектуре и стратегии IT, НЛМК, поделился опытом цифровизации бизнеса производственной, металлургической компании. У НЛМК на базе Oracle построено более 50 различных систем, что позволяет обрабатывать данные в режиме, близком к реальному времени – это очень важно для металлургов.

Опытом диджитализации при переходе к Добыче 4.0 поделился Кирилл Алифанов, IT директор ПАО «Уралкалий», где строится цифровой двойник предприятия и решается немало других вопросов и проблем цифровизации.

В фойе можно было ознакомиться с демо-зоной Oracle, представляющей различные продукты и сервисы компании.

Интеграция приложений.

Oracle Autonomous Database - автономная база данных.

Oracle Management Cloud, решение для гетерогенного мониторинга IT систем и приложений, позволяет предсказывать возникновение проблем с IT-системами. Для этого используется несколько алгоритмов AI, включая кластеризацию, корреляцию, выявление аномалий и предиктивность.

Интересом пользовалась демо-зона Oracle Smart City.

Встреча собрала более 1000 участников, включая тех, кто следил за программой онлайн, что не удивительно, продуктами Oracle в России пользуются очень многие.

Во второй половине дня прошли сессии, посвященные инновациям в Cloud и Database Management; Аналитике, Большим данным и Машинному обучению а также безопасности и индустриальным решениям.

Ближе к вечеру желающие получили возможность пройти практикумы по созданию и использованию простых, удобных и быстрых микросервисов на Java, получить практический опыт пользования автономной БД Oracle для транзакционной нагрузки, организации хранилищ данных и аналитики; состоялся практикум по созданию современных приложений с использованием Visual Builder.

Дни Oracle в Москве проходили под знаком 25-летия представительства Oracle в России. На пресс-конференции, посвященной этому событию, Эндрю Сазерленд, Старший Вице-президент Oracle по технологиям и аппаратным системам в ЕМЕА и APAC, и Олег Жуков, Вице-президент Oracle в России и СНГ, рассказали, какие инновации компания Oracle предложила заказчикам в России за 25 лет, какой вклад внесла в становление и развитие бизнеса в стране и улучшение жизни людей. Подробнее об этом можно будет прочесть в блоге Oracle.

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