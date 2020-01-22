Крупнейшая российская обувная сеть ZENDEN автоматизирует планирование ассортимента с Oracle Retail

MForum.ru
22.01.2020,
22 января 2020, пресс-релиз Oracle через MForum.ru.
ZENDEN Group планирует повысить маржинальность бизнеса на 3,5% за счет сокращения на 50% перемещения товаров между магазинами
Редвуд Шорс, Калифорния; Москва – 22 января 2020 г. – Известная российская сеть обуви ZENDEN Group внедрила Oracle Retail, чтобы одновременно повысить продуктивность запасов и качество обслуживания покупателей за счет лучшего размещения товаров. ZENDEN лидирует на российском рынке обуви по доходу на квадратный метр, ежегодно более 74,4 млн человек посещают магазины сети, а около 3 млн покупателей имеют карту лояльности. За последние 5 лет компания продала 42 млн пар обуви. С Oracle Retail ZENDEN Group перешла от ручных процедур к автоматизированному планированию ассортимента на основе прогноза спроса. Новый процесс помогает гарантировать, что нужная обувь всегда будет в наличии в том магазине, где клиент ожидает ее найти.
«В связи с быстрым ростом нам потребовалось современное решение, которое смогло бы оптимизировать процесс планирования и прогнозирования ассортимента. Новое решение Oracle Retail позволяет создать общую среду для всех участников процесса, а также выполнять планирование как «сверху вниз», так и «снизу вверх». Это стало важным фактором, повлиявшим на наш на выбор, – сказал Виталий Фомин, директор проекта ZENDEN Group. – Благодаря высокой точности и новым инструментам прогнозирования, использующим машинное обучение, мы можем эффективнее удовлетворять реальный потребительский спрос в наших магазинах, обеспечивая лучшую доступность ассортимента. В долгосрочной перспективе это позволит нам снизить объемы вынужденных распродаж и повысить общую маржинальность бизнеса».
«До проекта наша команда отвечала за отгрузки в более чем 400 магазинов, которые осуществлялись с помощью ручного и трудоемкого процесса с использованием больших и разрозненных электронных таблиц. Теперь у нас есть универсальное решение с единым пользовательским интерфейсом, бесшовной автоматизацией наших и лучших отраслевых практик, что дает возможность уделять большее внимание стратегии», – сказала Виктория Рахимжанова, директор департамента планирования, ZENDEN Group.
С помощью Oracle Retail в одной централизованной системе стандартизировано 90% процесса планирования. ZENDEN Group внедрила решение по планированию розничного ассортимента Oracle Retail Assortiment Planning, прогнозированию спроса Oracle Retail Demand Forecasting, а также решение Veltio New Product Forecasting на платформе Oracle Retail Predictive Application Server. Компания Veltio, Oracle Gold Partner, выполняла работы по внедрению на данном проекте.
«В недавнем глобальном исследовании потребителей мы выяснили, что ритейлерам уже недостаточно просто продавать товары. Розничные компании должны лучше взаимодействовать с клиентами и размещать ассортимент и товарные запасы там, где клиент ожидает это от бренда, – сказал Майк Вебстер, Старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Oracle Retail. – Благодаря использованию машинного обучения, встроенного в наши решения по планированию и оптимизации Oracle Retail Planning and Optimization, ZENDEN получает единый взгляд на ассортимент и теперь может управлять цепочкой поставок так, чтобы продолжать увеличивать маржу и снижать затраты».
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко
теги: пресс-релизы Oracle Retail Zenden ИТ-системы внедрения
Публикации по теме:
20.01. [Краткие новости] Новая версия Oracle Enterprise Manager упрощает клиентам переход на автономную базу данных / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Телеком: IoT без IP от Билайн, Инфосистемы Джет и Oracle / MForum.ru
07.11. [Новости компаний] IT: Конспекты. Эксперты крупнейших участников рынка о цифровизации бизнеса на встрече Oracle Modern Business Summit / MForum.ru
06.11. [Новости компаний] IT: Конспекты. Олег Жуков, Современные тренды и трансформация бизнеса Oracle за 25 лет в России / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] IT: Репортажи: В Москве прошел Oracle Modern Cloud Day / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6s появился в России / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi10X – планшетный компьютер на Windows 10 / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над наушниками Buds Air Neo / MForum.ru
21.01. [ПО] Анонсы: Объявлен полный список смартфонов, которые получат EMUI 10 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.2 с 6 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro Premium получит 10-кратный зум / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Galaxy Buds + получат более емкий аккумулятор / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 показался на рендерах / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28) / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru