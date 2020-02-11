5G: Oracle приглашает - Oracle Telco Day 18 февраля в Москве

MForum.ru
11.02.2020,
Ожидается, что 5G откроет огромные возможности для операторов связи благодаря новому портфелю сервисов и услуг. Однако для достижения успеха в новых условиях операторам необходима надежная инфраструктура в основе стратегии, основанной на данных. Готовы ли Ваши ИТ к 5G?
Узнайте на Oracle Telco Day 18 февраля в Москве, который пройдёт в преддверии и позволит подготовиться к Mobile World Congress 2020.
Подробности и регистрация: eventreg.oracle.com
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теги: телеком 5G пятое поколение Oracle ИТ IT айти
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