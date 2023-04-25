AdTech: ВымпелКом создал платформу для размещения рекламы в канале ритейл медиа

MForum.ru
25.04.2023,
На основе программатик-платформы OTM, билайн бизнес запустил технологическую платформу для размещения рекламы. Платформа позволяет объединить площадку электронной коммерции (в этом качестве может быть, например, маркетплейс) и селлера. Среди основных возможностей платформы - возможность для маркетплейса продавать рекламные места в реальном времени, а селлерам их покупать.
Платформа дает возможность показывать рекламу - баннеры или видео на различных медийных площадках, например, на сайтах ведущих СМИ, развлекательных ресурсах, образовательных порталах и в сервисах объявлений и различных мобильных приложениях. Реклама, будь то карточки товаров, баннеры, видео и т.п. запускаются из интерфейса платформы. Это позволяет демонстрировать рекламу как внутри маркетплейса, так и на внешних медийных площадках.
ВымпелКом запустил проект, в рамках которого новой платформой пользуется один из крупнейших ритейлеров одежды и обуви.
Автоматизация размещений рекламы - тренд сезона, особенно с учетом нового закона о рекламе. Кроме того, платформа позволяет задействовать для таргетинга, как данные ритейлера, так и технологии билайн.
Разработчики уверены, что использование платформы - это способ достичь высоких значений показателя ROAS (Return on Advertising Spend - возврата инвестиций в рекламу). Этот показатель вычисляется как отношение дохода, полученного от рекламы к затратам на нее, чем он больше, тем больше дохода приносит каждый рубль, вложенный в рекламу. Кроме того, платформа способствует росту GMV (Gross Merchandise Volume - общий объем оборота товаров за период), то есть общему обороту товаров маркетплейса. В теории можно рассчитывать также на рост NPS (Net Promoter Score - индекса лояльности потребителей), что повышает вероятность повторных покупок.
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теги: Вымпелком билайн Adtech
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