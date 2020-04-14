Билайн, X5 Retail Group, М.Видео-Эльдорадо и Hoff займутся поиском перспективных ритейл-стартапов

MForum.ru
14.04.2020,
Любопытная инициатива альянса RITA - поиск перспективных стартапов в области ритейла. В RITA, Retail Innovation Tech Alliance, кроме Билайна входят также X5 Retail Group, группа М.Видео-Эльдорадо и Hoff. Оператором скаутинга в России и СНГ выступит компания GoTech Innovation.
Кого будут искать?
Стартапы, которые уже добрались до стадии готового продукта или MVP (минимально жизнеспособного продукта). При условии, что их продукт или решение:
Количество заявок не ограничивается.
Планируется выбрать 15 лучших с точки зрения жюри команд, каждая из которых получит возможность доработать MVP, проверить работоспособность технологии. Кто-то, возможно, выйдет на пилот с тем или иным участником альянса RITA, сможет реализовать свой проект в действующих торговых точках.
К 14 мая 2020 года планируется выйти на финал, который будет проходить в виде онлайн питч-сессии. Каждая команда сможет представить свой продукт или решение партнерам по RITA. С заинтересовавшими командами состоятся отдельные встречи участников альянса, чтобы выработать программу действий по пилотированию решений. Команда, которая получит больше баллов, сможет также принять участие в программе акселерации парижского retail-хаба Lafayette Plug & Play. «Команда GoTech Innovation будет проводить скаутинг по технологиям AI, ML, Big Data, 5G, CloudTech, FinTech, AR/VR, Drones и других в согласованных приоритетных направлениях в России, странах Балтии, Финляндии и СНГ. Лучшие стартапы смогут презентовать свои решения топ-менеджменту партнеров RITA на онлайн питч-сессии, а также получить предложения о реализации совместных пилотов» - рассказала генеральный директор GoTech Innovation Ирина Калашникова.
Как заявить о себе? Оставляйте заявку на сайте https://rita.vc/order/ до 30 апреля 2020 года.
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теги: Билайн ВымпелКом
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