Билайн, X5 Retail Group, М.Видео-Эльдорадо и Hoff займутся поиском перспективных ритейл-стартапов

MForum.ru

Билайн, X5 Retail Group, М.Видео-Эльдорадо и Hoff займутся поиском перспективных ритейл-стартапов

14.04.2020, MForum.ru

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Любопытная инициатива альянса RITA - поиск перспективных стартапов в области ритейла. В RITA, Retail Innovation Tech Alliance, кроме Билайна входят также X5 Retail Group, группа М.Видео-Эльдорадо и Hoff. Оператором скаутинга в России и СНГ выступит компания GoTech Innovation.

Кого будут искать?

Стартапы, которые уже добрались до стадии готового продукта или MVP (минимально жизнеспособного продукта). При условии, что их продукт или решение:

  • обеспечивают улучшение взаимоотношений с покупателями;
  • относятся к области дистанционной поддержки онлайн-продаж;
  • повышают эффективность бизнес-процессов в офлайн-торговле, при доставке и сборке заказов, при транспортировке товаров
  • относятся к рекламным, маркетинговым и финансовым технологиям, домашним мобильным развлечениям, автоматическому дизайну интерьеров.

Количество заявок не ограничивается.

Планируется выбрать 15 лучших с точки зрения жюри команд, каждая из которых получит возможность доработать MVP, проверить работоспособность технологии. Кто-то, возможно, выйдет на пилот с тем или иным участником альянса RITA, сможет реализовать свой проект в действующих торговых точках.

К 14 мая 2020 года планируется выйти на финал, который будет проходить в виде онлайн питч-сессии. Каждая команда сможет представить свой продукт или решение партнерам по RITA. С заинтересовавшими командами состоятся отдельные встречи участников альянса, чтобы выработать программу действий по пилотированию решений. Команда, которая получит больше баллов, сможет также принять участие в программе акселерации парижского retail-хаба Lafayette Plug & Play. «Команда GoTech Innovation будет проводить скаутинг по технологиям AI, ML, Big Data, 5G, CloudTech, FinTech, AR/VR, Drones и других в согласованных приоритетных направлениях в России, странах Балтии, Финляндии и СНГ. Лучшие стартапы смогут презентовать свои решения топ-менеджменту партнеров RITA на онлайн питч-сессии, а также получить предложения о реализации совместных пилотов» - рассказала генеральный директор GoTech Innovation Ирина Калашникова.

Как заявить о себе? Оставляйте заявку на сайте https://rita.vc/order/ до 30 апреля 2020 года.

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теги: Билайн ВымпелКом

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