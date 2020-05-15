Стартапы: RITA провела первый раунд отбора стартапов

MForum.ru
15.05.2020,
Напомню, в феврале 2020 года стало известно о том, что Билайн, X5 Retail Group, группы М.Видео-Эльдорадо и Hoff объявили, что создали альянс RITA (Retail Innovation Tech Alliance) для совместного поиска новых технологических решений.
Искать решили в рамках современной практики среди стартапов, российских и не только. Сегодня участники проекта поделились информацией о том, что показал первый этап запущенной скаутинговой программы.
Всего удалось собрать 395 заявок от компаний в 17 странах, в число которых вошли не только Россия и Беларусь, но и Германия, США, Израиль и даже Люксембург. Это было в 4 раза больше, чем планировалось. В итоге, через решето отбора прошло 15 стартапов, которые вышли в финал, что позволило им участвовать в онлайн deal flow сессии (на околостартапном жаргоне это питч-сесии инвестиционных проектов - короткие презентации проектов их участниками), слушателями которых выступали эксперты RITA. "Оператором скаутинга" на территории России и СНГ выступила компания GoTech Innovation.
Список участников Deal Flow Session RITA 14 мая (указаны в алфавитном порядке):
В фокусе отбора были решения, относящиеся к улучшению отношений с покупателями, дистанционной поддержке онлайн-продаж, повышению эффективности бизнес-процессов в офлайн-торговле (при доставке и сборке заказаов, их транспортировке). А также решения в области рекламных, маркетинговых, финансовых технологий, домашних мобильных развлечений и даже автоматического дизайна интерьеров.
В этих решениях задействованы: AI/Machine Learning (20%), IoT/Robotics (11%), Big Data (7%), Computer vision (6%), Cloud Tech (6%), AR/VR (5%) и другие современные и модные технологии.
Проекты, заявленные в программу, обладают разной степенью зрелости. Говоря об этом, опять же, придется использовать стартаперский жаргон: 25% проектов находятся на стадии pre-seed, предпосевной; 11% на стадии seed или посевной; 27% - на стадии startup; 24% - на стадии expansion или масштабирования на международные рынки, 6% - на стадии идея.
У 47% участников уже есть первые продажи их продуктов или решений, 43% участников - резиденты или выпускники акселераторов.
У финалистов появилась возможность доработать MVP (от minimum viable product - минимально жизнеспособный продукт), проверить работоспособность технологии, например, в виде пилота с партнерами альянска RITA, а в идеале - реализовать свой проект для миллионов клиентов, в тысячах торговых точек.
Более других баллов получил стартап SWiP, который разработал технологическую платформу для расчета клиента по биометрии лица, - это технология, позволяющая оплатить свои покупки по факту распознавания магазином лица покупателя (для этого к биометрии должно быть привязана та или иная платежная система, например, банковская карта). У этой команды будет возможность принять участие в программе акселерации, которую проводит парижский ритейл-хаб Lafayette Plug & Play.
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теги: стартапы Билайн ВымпелКом
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