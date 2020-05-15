Стартапы: RITA провела первый раунд отбора стартапов

MForum.ru

Стартапы: RITA провела первый раунд отбора стартапов

15.05.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Напомню, в феврале 2020 года стало известно о том, что Билайн, X5 Retail Group, группы М.Видео-Эльдорадо и Hoff объявили, что создали альянс RITA (Retail Innovation Tech Alliance) для совместного поиска новых технологических решений.

Искать решили в рамках современной практики среди стартапов, российских и не только. Сегодня участники проекта поделились информацией о том, что показал первый этап запущенной скаутинговой программы.

Всего удалось собрать 395 заявок от компаний в 17 странах, в число которых вошли не только Россия и Беларусь, но и Германия, США, Израиль и даже Люксембург. Это было в 4 раза больше, чем планировалось. В итоге, через решето отбора прошло 15 стартапов, которые вышли в финал, что позволило им участвовать в онлайн deal flow сессии (на околостартапном жаргоне это питч-сесии инвестиционных проектов - короткие презентации проектов их участниками), слушателями которых выступали эксперты RITA. "Оператором скаутинга" на территории России и СНГ выступила компания GoTech Innovation.

Список участников Deal Flow Session RITA 14 мая (указаны в алфавитном порядке):

  1. Adnetic - платформа нативной рекламы
  2. AXDraft - конструктор документов
  3. BenefittY - сервис создания и доставки пользователям персональных акций и таргетированных программ лояльности
  4. Fans Teams Brands - сервис создания шоу на стадионах с помощью телефонов зрителей
  5. Figureit AI - поведенческая аналитика покупателей в ритейле по данным с камер безопасности
  6. Michelle Robotics - автономный робот для инвентаризаций в магазине
  7. Nyris - платформа визуального онлайн-поиска товаров
  8. Picsell - AI система детекции для мерчендайзинга
  9. Sequence Enforcement - нейронные сети для выявления и предотвращения краж в гипермаркетах
  10. Smart Driving Element - телематические и охранные функции для парка автомобилей
  11. SweetCard - межбанковская платформа персональных кэшбэк предложений от оффлайн ритейлеров
  12. SWiP - Технологическая платформа для расчета клиента по биометрии лица
  13. VR Concept - приложение для виртуального прототипирования и коллективной работы с цифровыми двойниками
  14. WayBot Cleanbotics - уборка помещений с применением глубокой автоматизации и роботов
  15. Yoloco - сервис поиска и анализа блогеров Инстаграм с помощью AI

В фокусе отбора были решения, относящиеся к улучшению отношений с покупателями, дистанционной поддержке онлайн-продаж, повышению эффективности бизнес-процессов в офлайн-торговле (при доставке и сборке заказаов, их транспортировке). А также решения в области рекламных, маркетинговых, финансовых технологий, домашних мобильных развлечений и даже автоматического дизайна интерьеров.

В этих решениях задействованы: AI/Machine Learning (20%), IoT/Robotics (11%), Big Data (7%), Computer vision (6%), Cloud Tech (6%), AR/VR (5%) и другие современные и модные технологии.

Проекты, заявленные в программу, обладают разной степенью зрелости. Говоря об этом, опять же, придется использовать стартаперский жаргон: 25% проектов находятся на стадии pre-seed, предпосевной; 11% на стадии seed или посевной; 27% - на стадии startup; 24% - на стадии expansion или масштабирования на международные рынки, 6% - на стадии идея.

У 47% участников уже есть первые продажи их продуктов или решений, 43% участников - резиденты или выпускники акселераторов.

У финалистов появилась возможность доработать MVP (от minimum viable product - минимально жизнеспособный продукт), проверить работоспособность технологии, например, в виде пилота с партнерами альянска RITA, а в идеале - реализовать свой проект для миллионов клиентов, в тысячах торговых точек.

Более других баллов получил стартап SWiP, который разработал технологическую платформу для расчета клиента по биометрии лица, - это технология, позволяющая оплатить свои покупки по факту распознавания магазином лица покупателя (для этого к биометрии должно быть привязана та или иная платежная система, например, банковская карта). У этой команды будет возможность принять участие в программе акселерации, которую проводит парижский ритейл-хаб Lafayette Plug & Play.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: стартапы Билайн ВымпелКом

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

14.04. [Новости компаний] Билайн, X5 Retail Group, М.Видео-Эльдорадо и Hoff займутся поиском перспективных ритейл-стартапов / MForum.ru

25.02. [Новости компаний] Партнерства: Билайн, X5 Retail Group, Группа М.Видео-Эльдорадо и Hoff объявляют о создании альянса RITA по поиску и внедрению инноваций / MForum.ru

19.01. [Бизнес]  Вкратце: Дайджест новостей рынка инфокоммуникаций / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:39 Вуки Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27)
Где Крымские сети LTE??
13.05.2020 14:19 ABloud Тема: Новая Зеландия (12.02.2012)
Новозеландские операторы получат частоты 3.5 ГГц для запуска 5G сетей без аукциона Новозеландский оператор Spark анонсировал получение частот для запуска сети 5G в ближайшие 12 месяцев. ...
13.05.2020 11:24 ABloud Тема: Италия (15.02.2012)
Итальянский оператор Eolo обеспечит 1500 районов фиксированным беспроводным доступом в диапазоне 28ГГц Eolo - оператор фиксированного беспроводного доступа, работающий на рынке Италии. Компания ...
12.05.2020 19:24 ABloud Тема: Нигерия (22.10.2014)
В Нигерии пока что нет 5G Регулятор Нигерии опроверг распространяющуюся в соцсетях информацию о якобы состоявшемся 10 мая 2020 года запуске сети 5G в Лагосе. В Нигерии все еще не выдавались ...
12.05.2020 19:12 ABloud Тема: Франция (14.04.2012)
Iliad неплохо отчитался за 1q2020, но отмечает негативное влияние эпидемии на достигнутые результаты Развитие оператора Iliad в 1q2020 продолжалось активно, оператор показал рост выручки, но ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Moto E7 / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Redmi 9 / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite появился в России / MForum.ru

13.05. [Новинки] Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru

13.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 125 и 150 представлены официально / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 10 и 10А представлены официально / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 Plus защищенный смартфон за $80 / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Elephone E10 – смартфон с NFC и QUAD-камерой / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Meizu 17 и Meizu 17 Pro представлены официально / MForum.ru

09.05. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI A7 Pro - современные функции по низкой цене / MForum.ru

09.05. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 5G Speed Edtion оснастят чипсетом Snapdragon 768G / MForum.ru

09.05. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2020 с сервисами Google представлен официально / MForum.ru

08.05. [Новинки] Анонсы: Vivo G1 5G с чипсетом Exynos 980 представлен официально / MForum.ru

07.05. [Новинки] Это интересно: Narzo – новая линейка смартфонов от Realme / MForum.ru

07.05. [Технологии] Компоненты: Официально представлен чипсет MediaTek Dimensity 1000+ / MForum.ru

06.05. [Новинки] Слухи: Redmi представит дешевый 5G-смартфон уже в этом месяце / MForum.ru

05.05. [Новинки] Слухи: Huawei Y9S готовится к релизу / MForum.ru

05.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о бюджетном смартфоне Huawei Y6P / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: Realme X3 получит АКБ 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: