Искусственный интеллект: ВымпелКом и Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся ИИ в России

27.06.2023, MForum.ru

Для составления рейтинг партнеры проекта использовали нейросеть. Обучили ее на данных открытых источников, новостей СМИ и публикаций открытых Telegram-каналов по теме ИИ за 2022 год.

Анализу было подвергнуто более 5 млрд материалов из которых отобрали вначале 1 млн публикаций, а из них, после отсеивания дублей осталось 500 тысяч материалов. На этом датасете сеть прошла обучение и сформировала рейтинги по 8-ми основным и 4-м специальным номинациям.

Основные номинации:

«Инвестиции в искусственный интеллект»

«Вклад в развитие искусственного интеллекта в Российской Федерации»

«Вклад в подготовку кадров»

«Присутствие в инфополе»

«Значимые решения»

«Облачные решения»

«Импортозамещение»

«Социальный искусственный интеллект»

Специальные номинации:

«Вузы и искусственный интеллект»

«Банки и искусственный интеллект»

«Телеком и искусственный интеллект»

«Ритейл и искусственный интеллект»

Рейтинг одновременно учитывает и медийную активность игроков, и внимание к теме и компаниям со стороны СМИ, и «народное» обсуждение в социальных медиа, в данном случае – в Telegram-каналах.

Посмотреть рейтинг можно здесь.

Как выглядит рейтинг по одной из специальных номинаций - на примере телекома:

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: рейтинги искусственный интеллект

--