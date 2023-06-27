Искусственный интеллект: ВымпелКом и Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся ИИ в России

MForum.ru

Искусственный интеллект: ВымпелКом и Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся ИИ в России

27.06.2023, MForum.ru

Для составления рейтинг партнеры проекта использовали нейросеть. Обучили ее на данных открытых источников, новостей СМИ и публикаций открытых Telegram-каналов по теме ИИ за 2022 год.

 

 

Анализу было подвергнуто более 5 млрд материалов из которых отобрали вначале 1 млн публикаций, а из них, после отсеивания дублей осталось 500 тысяч материалов. На этом датасете сеть прошла обучение и сформировала рейтинги по 8-ми основным и 4-м специальным номинациям.

Основные номинации:

  • «Инвестиции в искусственный интеллект»
  • «Вклад в развитие искусственного интеллекта в Российской Федерации»
  • «Вклад в подготовку кадров»
  • «Присутствие в инфополе»
  • «Значимые решения»
  • «Облачные решения»
  • «Импортозамещение»
  • «Социальный искусственный интеллект»

Специальные номинации:

  • «Вузы и искусственный интеллект»
  • «Банки и искусственный интеллект»
  • «Телеком и искусственный интеллект»
  • «Ритейл и искусственный интеллект»

Рейтинг одновременно учитывает и медийную активность игроков, и внимание к теме и компаниям со стороны СМИ, и «народное» обсуждение в социальных медиа, в данном случае – в Telegram-каналах.

Посмотреть рейтинг можно здесь.

Как выглядит рейтинг по одной из специальных номинаций - на примере телекома:

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: рейтинги искусственный интеллект

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

19.06. [Новости компаний] Образование. Кадры: МТС поможет НИУ ВШЭ готовить специалистов по машинному обучению / MForum.ru

17.05. [Новости компаний] ИИ в сотовой связи: «Виртуальный эксперт по качеству» помогает билайну сокращать время обработки звонков и улучшать качество связи / MForum.ru

03.05. [Новости компаний] Искусственный интеллект: ИИ занялся ценообразованием в ритейле Вымпелкома / MForum.ru

25.04. [Новости компаний] Видеоаналитика: ВымпелКом протестировал систему видеоаналитики на объектах Оренбургнефти / MForum.ru

10.03. [Новости компаний] Покупка компаний: MTS AI купила долю в Инфоматике / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 13 ms, lookup=0 ms, find=13 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 15:01 ABloud Тема: Брянская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Брянская область. МТС] МТС первой из операторов обеспечила связью торговый центр «Атмосфера» 27 июня 2023 г., Брянск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
Вчера 13:35 ABloud Тема: eSIM (19.08.2018)
[MVNO. eSIM. Газпромбанк Мобайл] Подключение к Газпромбанк Мобайл через eSIM стало доступно в Твери и Архангельске Мобильный оператор Газпромбанк Мобайл запустил возможность подключения через ...
Вчера 11:47 ABloud Тема: Искусственный интеллект (01.10.2019)
[AI | ИИ | Рейтинги] Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ в России 27 июня 2023 года, Москва, пресс-релиз Вымпелком через MForum.ru - билайн совместно с Brand Analytics представили ...
26.06.2023 12:36 ABloud Тема: Рязанская область (05.05.2011)
[Развитие сетей. Рязанская область. МТС] МТС прокачала сеть на трассе М5 «Урал» на участке Рязань-Рыбное 22 июня 2023 г., Рязань, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
26.06.2023 11:02 ABloud Тема: Кировская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Кировская область. МегаФон] Более 150 тысяч кировчан ускорились в интернете 22 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон на треть увеличил скорость мобильного ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

28.06. [Новинки] Слухи: iQOO 11S представят 4 июля / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Oppo K11 получит зарядку 100 Вт / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Vivo X90s с Dimensity 9200+ представлен официально / MForum.ru

27.06. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые характеристики Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro / MForum.ru

26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о JioPhone 5G / MForum.ru

26.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE 3 замечен на живых фото / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10 / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT 3 с зарядкой 240 Вт в России оценили в 69 990 рублей / MForum.ru

22.06. [Новинки] Слухи: Red Magic 8S Pro получит Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru

21.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс планшета HTC A103 Plus / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: NoiseFit Crew Pro – AMOLED-дисплей и до 7 дней автономной работы / MForum.ru

21.06. [Новинки] Слухи: Появились изображения Fairphone 5 / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72s анонсирован в Европе / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90s представят 26 июня / MForum.ru

19.06. [Новинки] Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG / MForum.ru

19.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90S и iQOO 11S замечены на официальных рендерах / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 с Helio G88 SoC и 50 Мп основной камерой / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T50 Pro – 11-дюймовый 2К-дисплей, Helio G99 & Android 13 за $180 / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: