Искусственный интеллект: ВымпелКом и Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся ИИ в России

MForum.ru
27.06.2023,
Для составления рейтинг партнеры проекта использовали нейросеть. Обучили ее на данных открытых источников, новостей СМИ и публикаций открытых Telegram-каналов по теме ИИ за 2022 год.
Анализу было подвергнуто более 5 млрд материалов из которых отобрали вначале 1 млн публикаций, а из них, после отсеивания дублей осталось 500 тысяч материалов. На этом датасете сеть прошла обучение и сформировала рейтинги по 8-ми основным и 4-м специальным номинациям.
Основные номинации:
Специальные номинации:
Рейтинг одновременно учитывает и медийную активность игроков, и внимание к теме и компаниям со стороны СМИ, и «народное» обсуждение в социальных медиа, в данном случае – в Telegram-каналах.
Посмотреть рейтинг можно здесь.
Как выглядит рейтинг по одной из специальных номинаций - на примере телекома:
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теги: рейтинги искусственный интеллект
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