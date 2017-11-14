Анонсы: Смартфон Revvl Plus оценен в $199

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Анонсы: Смартфон Revvl Plus оценен в $199

14.11.2017, MForum.ru

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Американский оператор T-Mobile объявил о начале продаж смартфона Revvl Plus. Новинка стала приемником представленного в августе текущего года смартфона Revvl. Приобрести новинку можно за $199, также доступны аренда и рассрочка.

Анонсы: Смартфон Revvl Plus оценен в $199

В отличие от многих последних новинок, Revvl Plus получил 6-дюймовый дисплей с классическим соотношением сторон 16:9. Разрешение экрана 1920х1080 точек, для его защиты от внешних воздействий служит Corning Gorilla Glass. Внутри Revvl Plus нашлось место для чипсета с 2 ГГц процессором (модель не уточняется), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, слоту microSD и аккумулятору емкостью 3380 мАч. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, на задней панели размещена связка 13 и 5 Мп модулей. Revvl Plus можно приобрести в рассрочку на 24 месяца с ежемесячным платежом всего $8, либо арендовать в рамках программы T-Mobile Jump On Demand с ежемесячной платой $9. Начало продаж Revvl Plus – 17 ноября, причем специальное издание в черно-пурпурном цвете будет доступно только онлайн.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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