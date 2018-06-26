Пресс-релизы: Cмартфон Huawei с пакетом связи в подарок и рассрочкой в «Билайн»

26.06.2018, MForum.ru

26 июня 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и объявляет о старте акции «Huawei с пакетом услуг связи в рассрочку без первого взноса и переплат».



«Билайн» внимательно следит за актуальными предпочтениями клиентов. Акция, стартовавшая 25 июня 2018 года, стала первой масштабной кампанией с устройствами от Huawei, которые становятся все более популярными у пользователей смартфонов.



По 5 августа 2018 года в салонах и интернет-магазине «Билайн» при покупке смартфона Huawei, в том числе в рассрочку без первого взноса и переплат, оператор дарит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах «ВСЁмоё2» и «ВСЁмоё3» в зависимости от модели смартфона. «Билайн» компенсирует покупателю стоимость пакета связи за счет предоставления скидки на устройство. Рассрочка без переплат означает, что удорожание товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки, предоставляемой продавцом, которая компенсирует сумму процентов за пользование кредитом при условии исполнения заемщиком кредитного договора. На модель Huawei Y6 Prime рассрочка не предоставляется.



В специальном предложении участвуют 6 моделей устройств: Huawei P Smart, Huawei Y6 Prime, Huawei Y9 Prime, Huawei P20 Lite, а также флагманские модели Huawei P20 и Huawei P20 Pro.



Например, при покупке Huawei P Smart за 13 990 рублей под управлением Android 8.0 с безрамочным FullView дисплеем диагональю 5,65 дюймов, основной двойной 13-ти мегапиксельной камерой клиент сможет полгода бесплатно пользоваться тарифом «ВСЁмоё2». Эту модель смартфона также с пакетом связи в подарок можно приобрести в рассрочку за 389 рублей в месяц. Размер ежемесячного платежа при рассрочке на 36 месяцев.



Количество устройств ограничено.



В первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доля Huawei или Honor от всех смартфонов в России на руках у пользователей выросла в два раза.



Данные о продажах также свидетельствуют о популярности смартфонов Huawei и Honor. В середине июня 2018 года в магазинах «Билайн» устройства от китайского производителя впервые заняли первое и третье места в списке самых продаваемых смартфонов.



В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.



Более подробную информацию об акции можно найти на: moskva.beeline.ru



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