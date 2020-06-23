Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей

22.06.2020, MForum.ru

В сети магазинов «Связной» начались продажи смартфона Nubia Red Magic 5G. Базовая версия новинки с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценена в 62 690 рублей, что делает этот смартфон самым доступным устройством на базе чипсета Snapdragon 865 в России.

В активе Nubia Red Magic 5G присутствуют 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340x1080 точек с частотой обновления 144 Гц, строенная тыловая камера (64+8+2 Мп) и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт на базе USB Power Delivery. Вариант Nubia Red Magic 5G с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти оценен в 71 490 рублей. Купить новинку можно будет в черном и красном цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svyaznoy.ru

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