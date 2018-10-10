Пресс-релизы: Связной | Евросеть: Оксана Гуськова назначена на должность старшего вице-президента

MForum.ru
10.10.2018,
10 октября 2018, Москва. Объединенная компания Связной | Евросеть объявляет о назначении Оксаны Гуськовой на должность старшего вице-президента с 10 октября 2018 года. В новой должности Оксана будет заниматься коммерческим блоком компании и управлением операционной деятельностью.
Александр Малис, CEO объединенной компании Связной | Евросеть: «Мы долго искали Оксану. Я уверен, что она выполнит те амбициозные задачи, которые стоят перед компанией. Оксана настоящий профессионал, она сможет справиться с нашей утвержденной стратегией».
Оксана Гуськова, старший вице-президент объединенной компании Связной | Евросеть: «Объединение двух крупнейших игроков в своем сегменте Связного и Евросети — это процесс, требующий усиления как в коммерческом направлении работы, так и в операционном. В новой должности я сфокусируюсь на улучшении бизнес-процессов компании, разработке и реализации новых проектов, открытии новых ниш бизнеса».
BIO
Оксана Гуськова имеет 16-летний опыт управления операционным бизнесом в федеральных компаниях из ТОП-3 в своих сегментах рынка — PepsiCo, Pernod Ricard, Вимм-Билль-Данн, РусАгро, Мистраль с численностью сотрудников до 12 000 человек. Оксана специализируется на таких сферах как повышение операционной эффективности бизнеса, оптимизация структур управления, создание новых источников дохода компании, кризис-менеджмент, интеграция бизнес-процессов.
Ранее Оксана Гуськова занимала должности генерального директора и вице-президента по трансформации бизнеса. С 13 августа 2018 года Оксана занимала должность Chief Operations Officer в объединенной компании Связной | Евросеть.
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теги: кадры
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