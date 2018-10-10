Пресс-релизы: Связной | Евросеть: за 9 месяцев 2018 года в СЗФО было продано свыше 2,3 млн смартфонов на 36,4 млрд руб

MForum.ru
10.10.2018,
10 октября 2018 – СЗФО, Россия. Объединенная компания Связной | Евросеть — подвела итоги 3 квартала и 9 месяцев 2018 года на рынке смартфонов СЗФО. По данным технологичного ритейлера, за 9 месяцев 2018 года в СЗФО было продано на 4% больше смартфонов, чем за тот же период годом ранее в штучном выражении, и на 24% — в денежном. За 9 месяцев 2018 года в регионе было продано свыше 2,3 млн штук на сумму более 36,4 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2018 года тренд увеличения средней цены на смартфон сохраняется: 15 700 руб. она достигла в текущем году, в то время как в прошлом году за аналогичный период – 13 100 руб.
Массовым спросом у жителей региона пользуются смартфоны стоимостью от 10 000 до 15 000 тысяч руб. с долей 22%, прирост составил 6 п.п., в денежном выражении доля составила 17%. Дорогой сегмент нарастил долю в количестве на 3 п.п. до 15%, в выручке на 6 п.п. до 44%.
За 9 месяцев 2018 года в натуральном выражении на четверть выросли продажи смартфонов с диагональю экрана более 5,5’’, в денежном выражении прирост составил более чем на четверть. Более 55% выручки – это продажи смартфонов с диагональю от 5,5''. Популяризация больших экранов смартфонов продолжается, в том числе и со стороны производителей. Так, Apple выпустил первый iPhone с диагональю 6,5’’, доля устройств с таким экраном за короткий промежуток времени достигла 4% в количестве и 9% в деньгах.
В 3 квартале 2018 года в СЗФО было реализовано свыше 0,9 млн устройств на сумму более 14,2 млрд руб., прирост составил 5% и 25% соответственно. Средняя цена составила 15 600 рублей, прирост составил 18%.
В 3 квартале в тройку лидеров самых покупаемых брендов в количестве вошли Samsung (25%), Honor (16%) и Apple (13%). В деньгах Apple (33%), Samsung (26%) и Honor (14%). При этом Honor нарастил свои показатели в штуках более чем в 3 раза, в деньгах почти в 3 раза. Суммарно продажи Huawei и Honor достигли в штуках 24% (+15 п.п.) и в деньгах 21% (+13 п.п.).
Тренд роста продаж китайских смартфонов сохраняется (к китайским смартфонам отнесли Honor, Huawei, Lenovo, Meizu, Mi, ZTE, Asus, Leeco, Motorola). В СЗФО их совокупная доля достигла в количестве 40%, в деньгах 32% в 3 квартале, 38% и 29% соответственно за 9 месяцев 2018 года. Драйверами роста стали продажи брендов Huawei и Honor.
Самым популярным смартфоном в регионе стал HONOR 9 LITE 32GB.
«Мы отмечаем стабильную тенденцию – возрастающий спрос на смартфоны. Основными драйверами развития рынка остаются фаблеты (смартфоны с экраном от 5,5 дюймов), устройства с поддержкой 4G и функцией NFC. Люди стали покупать более дорогие смартфоны, хороший рост продемонстрировал сегмент флагманов. Китайские смартфоны уверено демонстрируют рост, благодаря сочетанию качественных характеристик и доступным ценам, а также широкому ассортименту и разнообразию модельного ряда», — отмечает Елена Искратова, директор по управлению макрорегионами объединенной компании Связной | Евросеть.
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теги: розница тренды аналитика Связной
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