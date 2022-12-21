Розница: Аналитика МТС - беспроводные наушники JBL покупают чаще, но зарабатывает на наушниках больше всех по прежнему Apple

21.12.2022, MForum.ru

По оценкам МТС, по итогам 11 месяцев 2022 года компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении. При этом, первое место по числу проданных беспроводных наушников с долей 13%, заняла компания JBL.

За этот период в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд рублей, что соответствует приросту на 19% год к году в штучном выражении.

В денежном выражении рынок сократился на 8%.

МТС отмечает, что средняя стоимость беспроводных наушников за период снизилась на 23% до 3,2 тыс. рублей.

пресс-релиз МТС

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теги: розница беспроводные наушники