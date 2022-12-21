Розница: Аналитика МТС - беспроводные наушники JBL покупают чаще, но зарабатывает на наушниках больше всех по прежнему Apple

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Розница: Аналитика МТС - беспроводные наушники JBL покупают чаще, но зарабатывает на наушниках больше всех по прежнему Apple

21.12.2022, MForum.ru

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По оценкам МТС, по итогам 11 месяцев 2022 года компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении. При этом, первое место по числу проданных беспроводных наушников с долей 13%, заняла компания JBL.

 

 

За этот период в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд рублей, что соответствует приросту на 19% год к году в штучном выражении.

В денежном выражении рынок сократился на 8%.

МТС отмечает, что средняя стоимость беспроводных наушников за период снизилась на 23% до 3,2 тыс. рублей.

пресс-релиз МТС

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теги: розница беспроводные наушники

© Алексей Бойко, MForum.ru

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