Розница: МТС представил линейку Samsung Galaxy S24 - смартфоны с глубоко интегрированным ИИ

18.01.2024, MForum.ru

17 января МТС представила в своем флагманском магазине на Тверской 15 все новинки линейки Samsung Galaxy S24. В отличие от прошлых лет, аппараты пока что можно только предзаказать. С другой стороны, тем, кто сделает предзаказ, МТС обещает в подарок беспроводные наушники Samsung Buda 2 Pro.

«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Стоимость новинок в МТС:

S24 8+128GB – 89,990;

S24 8+256GB – 97,990;

S24+ 12+256GB – 111,990;

S24+ 12+512GB – 124,990;

S24 Ultra 12+256GB – 146,990;

S24 Ultra 12+512GB – 159,990;

S24 Ultra 12+1TB – 189,990

Если цена вас не смутила, то давайте попробуем разобраться, что такого интересного обещают новинки.

Основная особенность - наличие встроенного ИИ, который на этот раз проник в самые разные варианты использования смартфона и постарается помогать пользователю самими разнообразными способами. С такой глубокой интеграцией ИИ название "смартфон" становится более наполненным смыслом. Несколько примеров:

Совместная разработка Samsung и Google позволяет искать в интернете новым способом - можно обвести нужный предмет на экране во время просмотра соцсетей или видео, не набирая свой запрос текстом.

В Samsung Notes ИИ постарается помочь вам с написанием текста, выделит основную мысль, исправит орфографию.

Умная камера умеет работать с изображениями в галерее - готовое фото можно отредактировать с помощью ИИ, цифровой зум дает более качественные изображения, кроме того, в телефоне появился "ночной зум".

Улучшены возможности по монтажу видео - можно собирать видео из нескольких, добавлять эффекты и наклейки, а также фоновую музыку - все это без каких-либо дополнительных приложений.

Интересная функция - перевод разговоров в режиме реального времени. Можно переводить разговор в текст, можно общаться с собеседником, говорящим на другом языке - перевод будет появляться в формате субтитров или телефон его озвучит для вас.

В общем, интересные новинки, если ценник не кажется вам заоблачным. Интересны они, прежде всего потому, что знаменуют переход производителями нового рубежа - теперь ИИ будет все более активно проникать в различные портативные устройства, делая их еще более полезными и удобными. Поскольку наличие ИИ скорее всего будет обеспечивать смартфонам конкурентное преимущество, к тренду постараются быстрее подключиться и другие производители. Первоначально это коснется, скорее всего, только флагманов, но уже через 5 лет мы будем с удивлением смотреть на смартфон без такого функционала.

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теги: МТС розница смартфоны ИИ

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