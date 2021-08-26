Итоги квартала: МегаФон уверенно отрастает от показателей года, подпорченного "борьбой с ковидом"

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Итоги квартала: МегаФон уверенно отрастает от показателей года, подпорченного "борьбой с ковидом"

26.08.2021, MForum.ru

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МегаФон, похоже, уверенно восстанавливает показатели. Это отражает квартальный отчет компании.

 

Итоги МегаФона в 2q2021

 

Что стоит отметить?

 

Выручка выросла на 7,1% до 84,1 млрд руб., очень неплохо.

OIBDA выросла на 5,6% до 37,6 млрд руб., разве что рентабельность OIBDA чуть сократилась, на 0,7 п.п. до 44,7%. В компании эти изменения связывают с тем, что восстановились расходы на рекламу, которые в период низкой активности потребителей в 2020 году МегаФон уменьшал. Также сказывается рост низкомаржинальных продаж оборудования.

 

Чистая прибыль

Компания демонстрирует гигантский рост чистой прибыли. Пусть и от низкой базы, но все же рост 219% год к году! 12 679 млрд руб после прошлогодних 3 972 млрд руб., это очень заметный рост. Объясняют его "эффективным управлением затратами", снижением долговой нагрузки и успешным хеджированием валютных обязательств. Из проверяемого здесь сокращение чистого долга - на 4,4 млрд руб., до 301,9 млрд руб.

 

Сервисная выручка

Говоря про выручку, следует смотреть, прежде всего, на сервисную выручку. Она показывает уверенный рост на 4,5%, до 76,6 млрд руб. Можно говорить о восстановлении показателя после спада 2020 года. На чем, в основном, оператор заработал - выручка от передачи данных, контент-услуги, цифровые услуги. Цифровые услуги это, в основном, B2B: аналитика больших данных, решения для удаленной работы сотрудников, удаленное управление и мониторинг объектов (IoT). Также оператор выделяет рост поступлений от международного роуминга. Люди все же не желают сдаваться "ковидным" ограничениям их свободы и при первых же возможностях едут на отдых или по делам.

 

Розница

Не могут не радовать оператора данные розницы - здесь также идет активное восстановление покупательской активности. В частности, рост выручки от продажи оборудования и аксессуаров составил +44,6% гг до 7.5 млрд рублей. В компании отмечают смещение спроса покупателей на более дорогие смартфоны, это выгодно оператору, т.к. маржинальность торговли такими аппаратами, как правило, выше, чем бюджетными линейками.

 

Абонбаза

Для любителей следить за таким показателем, как абонентская база - МегаФон показывает рост на 2,1% год к году до 72 млн, правда с пометкой, что применяется "новая методика учета". Ее внедрение оператор объясняет переходом на новый (единый) биллинг, что сделало абонбазу намного прозрачнее. Говорится даже от ужесточении требований к тому, какого абонента считать активным. Странно, это вроде бы должно было качнуть цифру вниз, а она выросла. Можно ли допустить, что МегаФон испытывал в 2q2021 особенно заметный приток клиентов? У меня нет ответа на этот вопрос. Также компания отмечает, что новый биллинг позволяет более эффективно использовать номерную емкость. Что это означает, не ясно, но если это так, что это хорошо, ведь оператор платит за используемые номера, поэтому эффективность их использования - важный показатель.

 

Число базовых станций и капвложения

Важный показатель здоровья оператора сотовой связи - это то, строит ли он непосредственно сеть сотовой связи. МегаФон приводит данные по количеству базовых станций в сети компании - внушительные "более 199,6 тысяч". Таким образом, за квартал их число выросла на чуть более, чем 3100. Это хороший показатель уверенного развития сети. В основном строились, разумеется, базовые станции LTE/4G, что обеспечило рост их количества на 17,5%. CAPEX отразил усилия компании по развитию сети - он вырос на 4,6% год к году до 13,7 млрд руб. За полугодие до цифр 2020 года не дотянули, 20 822 млрд руб в 1H2021 против 24 622 млрд руб прошлогодних. Я бы сказал, что нужно продолжать наращивать активность в развитии сети, это важно делать как из соображений активности конкурентов, так и для того, чтобы не допустить снижения качества услуг, связанного с ростом потребления данных абонентами.

 

Итого

Результаты показывают устойчивое восстановление бизнеса МегаФон после 2020 года.

 

Пресс-релиз компании, .pdf

 

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теги: кадры Tele2 Ростелеком Антон Годовиков телеком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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