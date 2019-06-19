Телеком: Компании МТС не хватило своей розницы

MForum.ru

Телеком: Компании МТС не хватило своей розницы

19.06.2019, MForum.ru

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У МТС самая крупная среди операторов сотовой связи собственная розница, 5863 салона. Оператор иногда даже говорит о том, что большая розница это дорого и всем стоило бы ее сокращать. При этом МТС никаких попыток к сокращению своей сети не делает.

Но, как оказалось, даже самой крупной собственной розницы оператору не хватило. И сегодня МТС сообщила о подписанном со Связным соглашении о партнерстве. Связной будет продавать контракты МТС, покупатели смогут пополнять баланс SIM-карты на кассе или через терминал в любом из салонов Связного.

Интересный ход. Пусть это и дорогой канал, но по-сути речь идет о чем-то типа удвоения мощности каналов привлечения абонентов для МТС. Это безусловно поможет компании в сохранении лидерской позиции по доле рынка по числу абонентов.

Учитывая состояние рынка, перетягивание одеяла на себя может быть выгодно МТС даже с учетом высокой стоимости привлечения и сравнительно невысокого качества новых абонентов.

пресс-релиз

Партнерство Связного и МТС открывает новые возможности для клиентов

18 июня 2019, Москва — Крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий Связной | Евросеть и ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, подписали соглашение о партнерстве.

Посетители 5000 магазинов сети по всей стране смогут заключить контракт и получить информацию о тарифах и услугах оператора. Абонентам будет доступен весь ассортимент тарифов оператора. Клиенты смогут пополнить баланс SIM-карты на кассе или через терминал в любом из магазинов Связного и Евросети.

Это решение расширяет возможности клиентов обеих компаний: абоненты МТС теперь могут выбирать из значительно большего числа точек обслуживания, а посетителям Связного и Евросети стали доступны услуги крупнейшего оператора страны. Партнерство позволяет предложить услуги максимальному числу клиентов.

«Мы рады возобновлению нашего сотрудничества с МТС. Соглашение о партнерстве с МТС — хороший сигнал для рынка. Это важный шаг, позволяющий оптимизировать розницу участников рынка, а также повысить маржинальность продаж смартфонов и бизнеса в целом», — комментирует генеральный директор компании Связной | Евросеть Оксана Гуськова.

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теги: телеком МТС розница Связной

© Алексей Бойко, MForum.ru

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