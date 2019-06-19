Телеком: Компании МТС не хватило своей розницы

MForum.ru
19.06.2019,
У МТС самая крупная среди операторов сотовой связи собственная розница, 5863 салона. Оператор иногда даже говорит о том, что большая розница это дорого и всем стоило бы ее сокращать. При этом МТС никаких попыток к сокращению своей сети не делает.
Но, как оказалось, даже самой крупной собственной розницы оператору не хватило. И сегодня МТС сообщила о подписанном со Связным соглашении о партнерстве. Связной будет продавать контракты МТС, покупатели смогут пополнять баланс SIM-карты на кассе или через терминал в любом из салонов Связного.
Интересный ход. Пусть это и дорогой канал, но по-сути речь идет о чем-то типа удвоения мощности каналов привлечения абонентов для МТС. Это безусловно поможет компании в сохранении лидерской позиции по доле рынка по числу абонентов.
Учитывая состояние рынка, перетягивание одеяла на себя может быть выгодно МТС даже с учетом высокой стоимости привлечения и сравнительно невысокого качества новых абонентов.
пресс-релиз
Партнерство Связного и МТС открывает новые возможности для клиентов
18 июня 2019, Москва — Крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий Связной | Евросеть и ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, подписали соглашение о партнерстве.
Посетители 5000 магазинов сети по всей стране смогут заключить контракт и получить информацию о тарифах и услугах оператора. Абонентам будет доступен весь ассортимент тарифов оператора. Клиенты смогут пополнить баланс SIM-карты на кассе или через терминал в любом из магазинов Связного и Евросети.
Это решение расширяет возможности клиентов обеих компаний: абоненты МТС теперь могут выбирать из значительно большего числа точек обслуживания, а посетителям Связного и Евросети стали доступны услуги крупнейшего оператора страны. Партнерство позволяет предложить услуги максимальному числу клиентов.
«Мы рады возобновлению нашего сотрудничества с МТС. Соглашение о партнерстве с МТС — хороший сигнал для рынка. Это важный шаг, позволяющий оптимизировать розницу участников рынка, а также повысить маржинальность продаж смартфонов и бизнеса в целом», — комментирует генеральный директор компании Связной | Евросеть Оксана Гуськова.
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком МТС розница Связной
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
02.04. [Новости компаний] Телеком: В Билайн подготовлили ежегодный отчет "Рынок связи России" 2018 / MForum.ru
25.01. [Новости компаний] Телеком: Розница МТС за 2018 год - покупатели смартфонов все чаще предпочитают обойтись без кредита / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] Телеком: Телеком расшаривает площади для кофеен / MForum.ru
11.12. [Краткие новости] Пресс-релизы: МТС открывает кофейни Costa Coffee в офисах продаж / MForum.ru
20.11. [Новости компаний] Телеком: МТС отчиталась за 3q2018 убытком / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Realme / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor 20 приходит на российский рынок / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: HTC U19e получил Snapdragon 710 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен HTC Desire 19+ / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Крепыш Samsung Galaxy XCover 4s оценен в €299.99 / MForum.ru
10.06. [ПО] Это интересно: Oak OS – ответ Huawei на санкции США / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Meizu 16s и Meizu Note 9 появятся в России этим летом / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Фотофлагман OPPO Reno 10x Zoom доступен для предзаказа в России / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.2 получил сменные крышки Xpress-On / MForum.ru