Розница: МТС и Xiaomi открыли кобрендинговый магазина в Новосибирской области

12.10.2021, MForum.ru

Операторы сотовой связи стараются снизить себестоимость розницы и повысить ее проходимость. Один из способов для решения этих задач - кобрендинговые магазины. МТС развивает сеть кобрендинговое направление, в частности, с таким партнером, как Xiaomi. Первый в Новосибирской области кобрендинговый магазин МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области - в центре Искитима на улице Пушкина, 59.

В салоне кроме возможности покупки смартфонов и SIM-карт, представлен широкий ассортимент продукции Xiaomi: телевизоры, самокаты, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома. Посетителя предлагаются все традиционные услуги от подключения до выбора тарифа и сопутствующие сервисы.

Кобрендинговые салоны МТС и Xiaomi уже работают в Нижнем Новгороде и Туле.

Больше информации об операторской рознице.

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