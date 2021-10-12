Розница: МТС и Xiaomi открыли кобрендинговый магазина в Новосибирской области

MForum.ru
12.10.2021,
Операторы сотовой связи стараются снизить себестоимость розницы и повысить ее проходимость. Один из способов для решения этих задач - кобрендинговые магазины. МТС развивает сеть кобрендинговое направление, в частности, с таким партнером, как Xiaomi. Первый в Новосибирской области кобрендинговый магазин МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области - в центре Искитима на улице Пушкина, 59.
В салоне кроме возможности покупки смартфонов и SIM-карт, представлен широкий ассортимент продукции Xiaomi: телевизоры, самокаты, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома. Посетителя предлагаются все традиционные услуги от подключения до выбора тарифа и сопутствующие сервисы.
Кобрендинговые салоны МТС и Xiaomi уже работают в Нижнем Новгороде и Туле.
Больше информации об операторской рознице.
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теги: телеком розница салоны сотовой связи МТС Новосибирская область Xiaomy кобрендинговые салоны
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