Розница: Розница российского телекома будет сокращаться

13.10.2022, MForum.ru

Вроде как не телеком-тема, но она безусловно будет влиять на принятие решений и телеком-операторов - только за сентябрь Сбербанк закрыл 500 отделений. Вспомним также Ростелеком с его полным отказом от оффлайновой розницы в пользу цифровых каналов, хотя этот оператор шел к такому решению и ранее.

Таким образом, на рынке есть предпосылки для сокращения розничных сетей. Вопрос только в том, готовы ли присоединиться к тренду операторы большой четверки. Учитывая повышение дефицита сотрудников салонов мужского пола, путь сокращения розницы представляется единственно верным, вопрос только в его темпах.

То же касается и франшизных салонов, часть из которых также закроется по независящим от них причинам.

Так что жду информации о решениях операторов, в которых будут обозначены масштабы сокращения розничных сетей.

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теги: телеком розница салоны тренды сокращение