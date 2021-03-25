Итоги: МегаФон подвел итоги 4q2020

25.03.2021, MForum.ru

Сегодня МегаФон представил итоги 4q2020. Пройдемся по цифрам и фактам.

Выручка сократилась на 6,1% и составила 87,5 млрд руб.

Число абонентов (по новой методике учета) - 70,4 млн

Показатель OIBDA сократился на 5,8% до 36,3 млрд руб., рентабельность OIBDA увеличилась на 0,2 п.п. до 41,5%

CAPEX снизился на 38,9% до 19,1 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 117,4% до 4,4 млрд руб.

Чистый долг сократился за квартал на 1,6 млрд руб. до 309,6 млрд руб.

Выручка

87,5 млрд рублей, -6.1% год к году. Нам интереснее сервисная выручка, она составила 78,2 млрд руб, -2.7%. Это, прежде всего, следует связывать с последствиями мер борьбы с так называемой пандемией. Запирание людей по домам, значительное сокращение количества мигрантов, изменение потребительского поведения и, конечно, едва ли не обнуление доходов от роуминга за счет закрытия границ.

Можно и нужно отметить и противотренд - рост выручки от услуг передачи данных и других сервисов, прежде всего, в области информационной безопасности и облачных решений, - спрос на них вырос из-за удаленки. Тем не менее, силы противотренда не хватило, чтобы компенсировать все негативные факторы и выручка сократилась.

Розница

В 2020 году МегаФон активно оптимизировал розничную сеть. В итоге к концу 2020 года она насчитывает порядка 3,7 тысяч салонов, то есть сокращение год к году затронуло порядка 300 салонов. Добавим к этому, что число посетителей салонов МегаФон в 4q2020 оказалось на 28% ниже чем годом ранее. Зная это уже не удивительно, что выручка от продаж оборудования и аксессуаров составила 9,3 млрд руб (-27,1% гг). Улучшений год к году можно будет ожидать, скорее всего, уже по итогам 2q2021, если нам не предложат новую самоизоляцию еще из-за какой-нибудь внезапной напасти.

Оператор, вероятнее всего, продолжит оптимизацию розницы и в 2021 году, и это вероятно поддержат и коллеги-конкуренты. Сейчас безусловно нужно уделять максимум внимания онлайн каналам, развивая их приоритетно и избавляясь от балласта в рознице.

OIBDA и рентабельность OIBDA

36,3 млрд руб. в 4q2020, -5.8% гг. Основные причины сокращения - все то же снижение выручки и рост обременений оператора в связи с бесконечным потоком регуляторных инициатив - от яровизации до очебурашивания интернета.

Рентабельность OIBDA выросла до 41,5% на 0.2 п.п. Это предлагается связать с жестким контролем над затратами и другими мерами управления эффективностью, включая сокращение низкомаржинальных продаж оборудования, снижения затрат на рекламу и отдельных общехозяйственных затрат. Это все делать можно и нужно, главное, не переусердствовать в затягивании поясов.

Скорректированная чистая прибыль

Оператор заявляет ее на внушительном уровне в 4.4 млрд руб. (+117,4%), связывая с ростом операционной эффективности, сокращением затрат на финансирование в связи со снижением долговой нагрузки и оптимизацией кредитного портфеля.

Раз уж разговор зашел про долг, можно отметить, что его снизили на 1,6 млрд руб. до 309,6 млрд руб. Это не так уж много, но он не растет, уже хорошо.

Абоненты

МегаФон пересмотрел систему учета абонентской базы. Компания объясняет это тем, что после завершения миграции на новый единый биллинг, появилась возможность куда более детального анализа пользовательских характеристик по тому или иному номеру, что обеспечило возможность выделения активных абонентов. Например, теперь нетрудно отфильтровать номера, которые используются только для спама, или только для отправки SMS, на которых чуть ли не годами стоит переадресация. В итоге насчитали 70,4 млн абонентов.

Компания в пресс-релизе отмечает, что если считать в прежних стандартах учета, то база сохранилась на прежнем уровне (уровне 2019 года) не демонстрируя негативного тренда. Зачем ввели более жесткий учет? Поясняют это стремлением более эффективно использовать номерную емкость. Кстати, завершение перехода на новый биллинг - важный и необходимый этап развития МегаФон, хорошо, что компания это осуществила.

CAPEX и число BS

Компания МегаФон в 2020 году сохраняла стратегию, которая сводится к том, что инвестиции в развитие сети сохраняются на уровне 100% от запланированного ранее уровня, а остальные инвестиции, не связанные с качеством сети, отложены до восстановления рынка и профиля потребления абонентов на допандемическом уровне или до принятия оператором новой стратегии.

С учетом этого понятно, что CAPEX в 4q2020 был на уровне -38,9% год к году, составив 19,1 млрд руб. В целом в 2020 году он снизился на 18,7% год к году.

Поскольку объем инвестиций в развитие сети не снижался, число базовых станций выросло, оператор называет их число на конец 2020 года - 193,3 тыс. Основной упор был сделан на стройку LTE, число BS этого стандарта выросло на 20,5%. В абсолютных значениях это соответствует приросту за 4q2020 более, чем на 1,9 тыс базовых станций. Сравнивать с другими операторами сложно, в последние кварталы операторы неохотно раскрывают эту информацию.

Итого

МегаФон активно работает, но "антиковидные" меры, предпринятые в России и в мире в 2020 года безусловно негативно сказались на итогах деятельности. Также негативное влияние оказывают и различные регуляторные меры, требующие от оператора инвестиций, которые не оправдываются, например, соответствующим ростом доходов оператора или необходимостью поддержания достигнутого уровня качества услуг. Можно ожидать, что в условии отсутствия новых неблагоприятных для бизнеса компании факторов, итоги ее деятельности год к году начнут улучшаться уже в 1q2021, но более заметным это станет по итогам 2q2021.

Официальный пресс-релиз компании МегаФон

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