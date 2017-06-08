Розница: Операторы начали активные сокращения розничной сети. Но не все

MForum.ru
08.06.2017,
Два оператора из Б3 активно сокращали свои сети в первой половине 2017 года. А два других с аналогичными мерами не спешили, получая от этого конкурентные преимущества, по-крайней мере, в краткосрочной перспективе. Возникает дилемма - вроде бы нужно продолжать сокращения, поскольку это диктует общерыночная ситуация, но если это делают только два оператора из четырех, в наибольшем выигрыше оказываются те, кто не спешит идти на сокращение.
МегаФон в 1q2017 закрыл до 10% своей розницы (более 400 точек). На конец 3q2016 у МегаФон насчитывалось порядка 4100 салонов. Скорее всего, сокращения продолжаются и в 2q2017. Это осуществляется в рамках планов оператора сократить розничную сети до 2500-3000 салонов. В МТС также закрывали салоны, сократив примерно столько же салонов, сколько и МегаФон. В процентном соотношении это меньше - около 7.5%. На конец 1q2017 в сети МТС число салонов сократилось до 5725. На конец 3q2016 у компании было 5998 салонов.
Конкуренты с сокращением розницы не спешат - несмотря на то, что у Билайна число салонов сравнимо с числом салонов МегаФона (включая франчайзинговые), здесь даже планируют некоторое расширение. Оно будет существенным, если компания получит салоны при возможном разделе бизнеса Евросети.
Меньше всего сеть у Tele2, причем она практически вся франчайзинговая. Здесь также ничего не сокращали.
Рынок сотовой розницы в России - высокорисковый. Большинство салонов существуют в услових низкой маржинальности, некоторые из них, что называется "планово убыточные". Но только таким образом удается выживать операторам в условиях высокого оттока, измеряемого десятками процентов.
Если МТС и МегаФон продолжат сокращать свои сети, которые они называют избыточными для российского рынка, в условиях, когда ВымпелКом и Tele2 на симметричные меры не идут, это будет играть на руку конкурентам, которые получат возможность подключать больше абонентов. Высвобождающиеся ресурсы в виде интересных мест для размещения салонов и рабочей силы также дают возможность сэкономить на рознице.
В целом, тренд сейчас конечно не в пользу роста розничных сетей. Часть покупателей плавно перетекает в онлайн-торговлю контрактами и устройствами. Доля таких покупателей в ближайшее время будет только расти, что будет и далее снижать маржинальность бизнеса розничных салонов. Чтобы поддерживать ее на каком-то приемлемом уровне, число салонов в стране должно будет сокращаться. Можно прогнозировать, что в этом году мы еще будем наблюдать дальнейшее сокращение розничных сетей МТС и МегаФон, да и конкуренты в какой-то момент могут решить, что пора притормозить с расширением своих розничных сетей.
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
07.06. [Краткие новости] Розница: Подключиться к Tele2? Поезжайте на такси! / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] Розница: Tele2 и Cofix открывают первую в России digital-кофейню / MForum.ru
24.04. [Краткие новости] Розница: Менеджмент Tele2 встретился с абонентами / MForum.ru
21.03. [Новости компаний] Розница: О разделе Евросети - как ВымпелКом избавился от неудобного "партнера" / MForum.ru
12.01. [Краткие новости] Розница: CyberPlat® («КиберПлат») реализовал сервис погашения кредитов и пополнения банковских счетов в салонах «МегаФон» / MForum.ru
08.06. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: HomTom HT30 с корпус Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru
07.06. [Новинки] Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE V870 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Дебютировали Apple iPad Pro 10.5 и 12.9 с iOS 11 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru
05.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ / MForum.ru
01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru
31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru