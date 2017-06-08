Розница: Операторы начали активные сокращения розничной сети. Но не все

MForum.ru

Розница: Операторы начали активные сокращения розничной сети. Но не все

08.06.2017, MForum.ru

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Два оператора из Б3 активно сокращали свои сети в первой половине 2017 года. А два других с аналогичными мерами не спешили, получая от этого конкурентные преимущества, по-крайней мере, в краткосрочной перспективе. Возникает дилемма - вроде бы нужно продолжать сокращения, поскольку это диктует общерыночная ситуация, но если это делают только два оператора из четырех, в наибольшем выигрыше оказываются те, кто не спешит идти на сокращение.

МегаФон в 1q2017 закрыл до 10% своей розницы (более 400 точек). На конец 3q2016 у МегаФон насчитывалось порядка 4100 салонов. Скорее всего, сокращения продолжаются и в 2q2017. Это осуществляется в рамках планов оператора сократить розничную сети до 2500-3000 салонов. В МТС также закрывали салоны, сократив примерно столько же салонов, сколько и МегаФон. В процентном соотношении это меньше - около 7.5%. На конец 1q2017 в сети МТС число салонов сократилось до 5725. На конец 3q2016 у компании было 5998 салонов.

Конкуренты с сокращением розницы не спешат - несмотря на то, что у Билайна число салонов сравнимо с числом салонов МегаФона (включая франчайзинговые), здесь даже планируют некоторое расширение. Оно будет существенным, если компания получит салоны при возможном разделе бизнеса Евросети.

Меньше всего сеть у Tele2, причем она практически вся франчайзинговая. Здесь также ничего не сокращали.

Рынок сотовой розницы в России - высокорисковый. Большинство салонов существуют в услових низкой маржинальности, некоторые из них, что называется "планово убыточные". Но только таким образом удается выживать операторам в условиях высокого оттока, измеряемого десятками процентов.

Если МТС и МегаФон продолжат сокращать свои сети, которые они называют избыточными для российского рынка, в условиях, когда ВымпелКом и Tele2 на симметричные меры не идут, это будет играть на руку конкурентам, которые получат возможность подключать больше абонентов. Высвобождающиеся ресурсы в виде интересных мест для размещения салонов и рабочей силы также дают возможность сэкономить на рознице.

В целом, тренд сейчас конечно не в пользу роста розничных сетей. Часть покупателей плавно перетекает в онлайн-торговлю контрактами и устройствами. Доля таких покупателей в ближайшее время будет только расти, что будет и далее снижать маржинальность бизнеса розничных салонов. Чтобы поддерживать ее на каком-то приемлемом уровне, число салонов в стране должно будет сокращаться. Можно прогнозировать, что в этом году мы еще будем наблюдать дальнейшее сокращение розничных сетей МТС и МегаФон, да и конкуренты в какой-то момент могут решить, что пора притормозить с расширением своих розничных сетей.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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