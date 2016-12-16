Репортажи: Куда направит "ВымпелКом" новый гендиректор Шелль Йонсен

16.12.2016, MForum.ru

Расскажу у сегодняшней встрече с г-ном Шеллем Мортеном Йонсеном, и своих мнениях в связи с ней.

Встреча началась с краткого самопредставления, также г-н Йонсен поделился видением перспектив телеком-рынка.

Отметив, что сегодня солнечный денек, г-н Йонсен вспомнил, что далеко не всегда в ноябре -январе в Москве, где он прожил порядка 7 лет бывает такая жизнерадостная погода. Да, новый гендиректор Билайн - не новичок в наших краях. Когда-то он жил и работал здесь, отстаивая интересы одного из двух крупнейших акционеров - норвежской Telenor в должности главы российского представительства этой компании. Это были непростые годы корпоративного конфликта, но как всегда бывает, это позволило выяснявшим отношения сторонам неплохо узнать деловые стороны друг друга. Теперь Telenor в прошлом и г-н Йонсен работает на другой стороне - в телекоме это бывает нередко.

На этот раз Шелль находится в Москве уже три месяца. Мы знаем, что это необходимость его приезда возникла неожиданно практически для всех - от акционеров Vimpelcom до самого Шелля. 1 августа он заступил на пост ответственного за работу двух крупнейших дочек Vimpelcom - российской и итальянской. В основном он планирует уделять время российской компании, как наиболее важному компоненту группы Vimpelcom.

Все эти три месяца были посвящены встречам с ключевым менеджментом компании. Судя по отсутствию серьезных перестановок, можно предположить, что "расстрельные списки", как в некой другой компании, г-н Мортен не составлял и в связи с его приходом к управлению в ВымпелКом в роли директора, нам не следует ожидать множественных перестановок в первой и второй линиях. Вряд ли получится обойтись вообще без замен, но никаких революций по этой части в компании, похоже не затевают. Это первый позитивный вывод, которым я бы хотел поделиться с вами. Возможно, у меня мало для него аргументов, давайте считать его интуитивным. "Мне понравилось работать с командой, делается немало интересного, было несколько проблем, требующих решения, мы их уже решили. И есть много перспективных направлений". В компании работы по многим направлениям продолжатся в рабочем порядке.

ШЙ: Мы ведем развертывание 4G/LTE с двумя партнерами - и это приоритетный проект для компании.

Кроме того, вы возможно слышали, что мы намерены поменять весь наш IT-стек в рамках большого проекта с Ericsson.

И мы уже начали соответствующую подготовку и переговоры. Мы начали готовится к выводу на рынок новой engagement-платформы для работы с клиентами. Мне кажется, что мобильные операторы в целом неплохо готовы выступить в роли "цифрового шоссе" для перехода к новой цифровой экономике. Но нам еще предстоит улучшить свои навыки представления клиентам оптимальных предложений. Потребуется приложить еще немало усилий. Но я совершенно уверен, что стратегически именно здесь пролегает дорога к будущим успехам. И мы будем приоритезировать данное направление в "Билайн".

АБ: Внедрение engagement-платформы - значимая веха в реализации стратегических планов компании ВымпелКом, реализации постепенного перехода от модели "телеком-оператор, оказывающий телеком-услуги" к модели "много различных услуг для самых разных людей".

ШЙ: Если говорить о российском рынке в целом, то я вижу следующие два тренда. В этом году рынок прошел рубеж в 50% проникновения смартфонов. За 2017 год эта оценка, вероятно, вырастет до 60%. Возможно, это оптимальный момент, когда следует переходить к модели data-centric (ориентированного на данные) ценообразования. Можно наблюдать, существенные капитальные затраты участников рынка, нацеленные на то, чтобы наращивать емкость сетей. В каком-то смысле это очень хорошо, т.к. это обеспечивает для потребителей запас в качестве услуг. Но это не слишком рационально, когда, заплатив одну и ту же сумму, клиент может скачать уже не 1 ГБ, а все 15 ГБ. Это неправильно по-отношению к отрасли, и неправильно по-отношению к обществу. Мы могли бы потратить эти средства, например, для того, чтобы обеспечить больший охват территории, где также живут и работают потенциальные пользователи услугами мобильного ШПД. Но мы вынуждены тратить эти средства на наращивание емкости в рамках существующего покрытия. Не оптимально для общества, не оптимально для компании. Я буду эту точку зрения стараться довести до всех участников отрасли.

АБ: Уж сколько раз представители различных российских операторов как мантру повторяют, что они не гонятся за числом подключений, но каждый раз все заканчивается столиками в подземных переходах, на вокзалах или россыпями симок в маршрутках. В очередной раз нужно решать какие-то локальные задачи... И все же в 2016 году разговоры об этом явно стали серьезнее. Если мы увидим подвижки в плане сокращения розницы, особенно "незавимой розницы", это будет хорошим знаком, показывающим, что эпоха "стиральной машины" начинает завершаться.

ШЙ: Возможно со временем мы сможем предоставлять в рамках пакета более-менее неограниченный объем голосового общения. Но за использование больших объемов данных клиент должен платить больше. Переход к такой модели станет важным шагом для отрасли.

Конечно, этот переход не будет мгновенным, но важным является понимание того, что мы должны двигаться в этом направлении.

АБ: Безусловно правильная идея. Хотя я сам пользуюсь услугами мобильного ШПД и оплачиваю свои счета, я безусловно поддерживаю эту инициативу. Модель "безлимитов" порочна в своей основе, поскольку она, прежде всего, лжива. Возможности пользования сетями 3G/LTE с их ограниченным частотным и радиоресурсом нельзя раздать на безлимитной основе - это ведет к снижению качества услуг для большинства абонентов, за счет которых удовлетворяются желания отдельных пользователей, которые хотят за небольшие деньги выкачивать из сети десятки, а то и сотни ГБ в месяц. Чем быстрее с этой несложной концепцией согласятся все участники российского телеком-рынка, тем больше мы выиграем в перспективе.

ШЙ: Мы также продолжим развивать нашу систему дистрибуции, концентрируясь на доставке "ценности", на обеспечении в дистрибуции большего уровня компетенций.

АБ: Модель "Ноу-хау" это наглядно показывает. Сеть демонстрирует очень хорошие показатели в сравнении с результатами работы рядовых операторских салонов.

ШЙ: Нужно уходить от действующей уже много лет на рынке системы "стиральной машины", которая непрерывно выбрасывает на рынок все новые SIM-карты в соверешнно ненужных количествах. Еще один неэффективный механизм работы российского рынка. На мой взгляд, большей пользы для рынка можно было бы достичь за счет повышения компетенций системы дистрибуции и отказа от системы "стиральной машины". Верю в то, что российский рынок постепенно придет к такой модели дистрибуции, отказавшись от напрасного расходования ресурсов, которым отрасль занимается сегодня.

АБ: Как уже выше говорилось, понимание неэффективности и ненужности раздачи карт есть. Но никто на рынке не хочет первым выходить из этого процесса. А если кто-то это на время делает, то затем, наблюдая, что другие продолжают пользоваться данным приемом, возвращается к порочной практике. Или из-за сиюминутных соображений это делает, провоцируя других на повторение. Раз за разом. И конечно, роль "независимой" розницы всегда была в этом существенной. Можно ли сломать эту систему? Можно. Но здесь велика роль доверия участников рынка к друг-другу. А его, похоже, нет. Сейчас, с введением проектов шеринга приходит понимание, что можно делать то, что выгодно не только тебе, но и конкурентам по рынку. Ради всеобщей пользы. Уход от "стиральной машины" - это как раз оно. Получится ли? Посмотрим. Один "Билайн" эту проблему решить не сможет.

ШЙ: Частью перехода к "датацентричным" предложениям, которые я постоянно упоминаю, станет уход от "внутрисетевого роуминга".

Это будет естественным развитием рынка. Но чтобы сделать это возможным, потребуется решить проблему тарифов на приземление (интерконнкта). Если мы обнулим стоимость внутрисетевого роуминга в России, мы должны также поступить с тарифами на интерконнект так, как это сделано во многих других странах. То есть снизить их на 60%, 70%, 80%. Так, чтобы голосовая составляющая перестала играть существенную часть в составе пакета, которым пользуется абонент. Это было бы существенным шагом вперед для российского рынка. Надеюсь, что в 2017 году мы увидим существенно снижение расценок на интерконнект на российском рынке. Возможно до 25 или 20 копеек. Мы будем готовиться к этой перспективе.

АБ: И вновь новая - старая песня о главном. Для МТС выгодно сохранение существующих тарифов на интерконнект. Для МегаФон - этот вопрос не критичен, можно снижать, можно оставить как есть. В заинтересованных на сегодня "Билайн" и Tele2 (но не Ростелеком). В Минкомсвязи вроде бы тоже за снижение тарифов (все же мировой тренд), но во-первых, министерство эти тарифы не регулирует, а во вторых МТС и Ростелеком против... лобби? в общем, чиновники не форсируют эту ситуацию, хотя и говорят о ней время от времени. Что получится - посмотрим, возможно все же вопрос сдвинется с точки замерзания и какое-то снижение произойдет. В целом, если делать для народа, это сделать конечно нужно. Но как быстро и в каких масштабах - узнаем в течение года. Как отметил Шелль Йонсен, важно, чтобы осуществлялось движение в правильном направлении, при этом абсолютные значения ставки не так важны. Отмечу, что до сих пор операторы ныли, что это вообще никак невозможно (т.е. повлечет за собой вынужденный рост расходов для всех абонентов кроме тех, кто выиграет на отмене внутрисетевого роуминга, а их всего 10% населения), а теперь вот ВымпелКом говорит, что возможно и правильно. И это хорошо.

АБ: На этом "презентационная" часть встречи завершилась и начались Q&A, о которых я тоже немного расскажу.

Понравилась, в частности следующая мысль: Операторы зачастую говорят о том, что они продают голосовые услуги, продают услуги доступа к сети ШПД. На самом деле, все операторы продают клиентам "мобильность". С вашего смартфона вы можете получать широкий спектр услуг, независимо от того, находитесь ли вы дома, на улице, в автомобиле, в аэропорту или в кафе. И вот как раз в свете такого подхода, клиент должен иметь возможность получить эту мобильность хотя бы в рамках своей страны.

До сих пор большинство продаж мобильных телефонов осуществлялось через независимых ритейлеров. Должен ли, может ли рынок перейти к операторской модели?

ШЙ: Мы не комментируем конкретные планы. Но если посмотреть на другие страны, то в большинстве из них мультибрендовая модель ушла. На западе разве что в UK сохраняется такой подход. В остальных странах царит монобренд с небольшой долей мультибренда. И мне представляется, что для этого есть естественные причины. Будет ли то же и с российским рынком? Я не знаю. Но я почти уверен, что число розничных салонов в России слишком велико. Рациональным решением было бы существенное сокращение числа салонов мобильной связи. Возможно, достаточно было бы иметь порядка 2000 салонов на оператора. При этом я уверен, что мы вряд ли придем к такой ситуации в каком-то ближайшем будущем. Уж точно не в ближайшие несколько месяцев. И все же излишние мощности с рынка будут уходить, поскольку это просто нерационально - поддерживать их существование.

Что конкретно будет ВымпелКом делать со своей розничной сетью в 2017 году - наращивать или сокращать?

ШЙ: В отличие от розничных сетей некоторых из наших конкурентов, розница "ВымпелКом" является сбалансированной по размеру. У нас меньше собственных салонов, чем у наших конкурентов и мы не планируем наращивать нашу сеть так, чтобы достичь размеров сетей наших конкурентов. Нам это не нужно. Но мы продолжим пошагово развивать собственный монобренд, управляя этим процессом. На конец 2017 года у нас наверняка будет больше собственных монобрендовых салонов, чем есть сейчас. Мы удовлетворены сотрудничеством с "Ноу-хау".

Какими будут стратегические направления развития компании в ближайшие годы?

Одно из них - это лучше использовать ценность той абонентской базы, которой мы располагаем.

Другое - это BigData. Развитие в этом направлении очень важная и хорошая возможность для отрасли. До сих пор отрасль не слишком хорошо умела распорядиться тем гигантским объемом информации, который был ей доступен. Среди тех первых решений, которые я успел принять после своего назначения, это увеличение объема инвестиций в BigData в компании, в DMP-платформу. И я раз сообщить вам, что Билайн уже неплохо продвинулся в вопросах создания DMP-платоформы.(data management). В рамках группы Vimpelcom - более других. В 2017 году мы запустим новый концепт по вовлечению наших абонентов, в том числе с участием других компаний. Люди почувствуют, что наши предложения для них создавались с учетом их реальных потребностей и отвечают их интересам. И не думайте, что это будет что-то похожее на "таргетированную рекламу", которую вы наблюдаете в FB или Google. У нас все будет намного интереснее. При этом мы будем максимально заботиться о вопросах приватности людей. Что до меня, я не стал бы браться за свою работу, если бы у меня были какие-то сомнения в том, что она может расходиться с понятиями соблюдения privacy. Мы намного щепетильнее в этих вопросах, чем рекламная индустрия в США. Люди смогут нам доверять.

Говорить о стретегии с каждым годом все сложнее, поскольку с каждым годом уменьшается возможный горизонт планирования. В силу убыстрения технологического развития, попытки планировать на годы вперед более не работают. Сейчас горизонт планирования составляет не более пары лет, да и в рамках этого срока ситуация может существенно меняться. Тем не менее, общая идея ясна - нужно переходить от оказания услуг "подключенности" к куда более сложным услугам, которые могут интересовать абонента - банкинг, развлечения. Где подключенный смартфон - это только "ключик", "портал" к другим направлениям взаимодействия с абонентом. В развитие этого направлений мы будем вкладывать усилия.

Как вы оцениваете эффект от акции "Интернет за рубль"?

Мы довольны результатами кампании по ряду причин. Вы наверное заметили тренд на внедрение конвергентных услуг у ряда операторов. В этом плане для нас данная инициатива была логичным шагом. Наблюдаемые результаты нас удовлетворяют.

Уже полтора года идут разговоры о том, что Вымпелком хочет продать башни в России столь же успешно и красиво, как это получилось сделать в Италии. И вроде бы были претенденты. Почему сделка не завершается?

Знаю, что это звучит очень скучно, но я не готов комментировать эту тему. Если говорить в целом, о долгосрочных перспективах, то оператор должен контролировать (владеть) следующими активами: частоты (собственные или в рамках шеринга); данные о своих клиентах; алгоритмы, которые компания использует для обработки данных с целью оказания клиентам услуг; радиоподсистему, включая сеть башен (собственных или арендуемых). Все остальное, теоретически, можно приобретать, как услуги. Это, конечно, если общо говорить.

Будут ли в 2017 году запущены какие-то OTT-сервисы, которые Билайн будет предоставлять с партнерами?

Мы надеемся некоторые такие сервисы в течение года запустить.

Планируете ли какие-то изменения в стратегии и тактике B2B-бизнеса

Никаких существенных изменений не планируем. Конечно, это очень важное направление, несправедливо недооцениваемое. Внимание массового рынка как правило сосредоточено только на B2C предложениях компании. Тогда как доходы от B2B могут быть сравнимыми с доходами от массового рынка.

Расцениваете ли вы угрозу со стороны развивающегося Wi-Fi бизнеса, как серьезную для бизнеса операторов сотовой связи?

Нет. Я уже говорил сегодня о ценности мобильности. Мы не продаем услуги передачи голоса или данных. Мы продаем мобильность человеку. Кроме того, вот еще о чем стоит подумать клиенту. Когда он со своим мобильным девайсом находится в каком-то общественном месте и решает подключиться к местной сети Wi-Fi, он серьезно рискует. Рискует, что будет взломано его мобильное устройство, что кто-то подсмотрит его логины и пароли и затем ими воспользуется. Получит доступ к другой информации в смартфоне. Если тот же клиент в той же точке пользуется услугами мобильного оператора, он пользуется услугами регулируемого, контролируемого бизнеса. За нами десятилетия успешного поддержания приватности личных данных абонента. Провайдеры Wi-Fi ничем таким обычно похвастаться не могут. Мы обеспечиваем мобильность, безопасность и приватность. Клиенту стоит понимать и цениить такие вещи. Конечно, это все касается прежде всего каких-то хотспотов, которые поддерживаются без соблюдения строих отраслевых стандартов. Если речь о сети Wi-Fi регулярного оператора, там ситуация иная.

Когда в Билайн планируют переходить к дата-центричной модели? Могут ли такие предложения появиться в 2017 году?

Мы безусловно будем активно заниматься этой темой в 2017 году, но я не могу дать ориентиры по таймингу или по территориям с которых мы начнем предоставлять такие предложения.

Какие у вас лично основные цели в компании на ближайшее время?

Завершить создание и внедрение платформы для вовлечения абонентов. Параллельно следить за развертыванием сети с соблюдением заданных сроков и объемов. Поменять IT-систему компании с тем, чтобы получить возможность гибко и быстро реагировать на вызовы рынка.

Приставку "временный" к вашей должности можно забыть?

Независимо от того, в какой из должностей я буду работать в обозримом будущем, я сохраню ответственность за бизнес Vimpelcom в Италия и Россия. В ближайшее время буду активно заниматься российским бизнесом группы в позиции генерального директора.

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