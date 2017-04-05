Репортажи: Билайн представил новые тарифные предложения для ездящих за рубеж

MForum.ru

Репортажи: Билайн представил новые тарифные предложения для ездящих за рубеж

05.04.2017, MForum.ru

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Марек Слачик, представляет новые роуминговые предложения компании. Актуальная тема, учитывая приближение лета.

Марек Слачик анонсирует услуги роуминга для ездящих за рубеж

Роуминг Билайн - действует в 77 странах, не пользуешься - не платишь, без абонплаты, не нужно ничего подключать и отключать, когда возвращаешься (и забывать, попадая на деньги). Эти подходы сказались - абоненты считают цены Билайн в роуминга самыми доступными среди российских абонентов (данные Brand Health Tracking, 3q2016). >25% клиентов тратят в роуминге более 40 МБ в сутки; >50% абонентов Билайн со смартфонами пользуются мобильным интернетом в роуминге на сегодня. Что же предложить, чтобы привлечь и остальных к пользованию?

А теперь микрофон перешел к Ирине Лебедевой.

Ирина Лебедева 

Говорит о росте числа абонентов, выезжающих за границу с конца 2016 года. С 5 апреля добавляется 18 новых стран в список "выгодного интернета" Билайн.

Среди новых стран: Австралия, Алжир, Бангладеш, Бразилия, Доминикана, Коста Рика, Колумбия, Макао, Мексика, Монголия, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Тунис... Япония. Теперь в списке 5 руб за МБ - 90 стран мира.

Фокус на LTE-роуминг. Уже 96 стран, где доступен автоматический LTE-роуминг для абонентов Билайн. Это лидерство на российском рынке среди операторов Б4 (по крайней мере, насколько я знаю). #этовсебылапрелюдия

Итак, предложение: 350 руб в сутки "безлимитный" интернет в роуминге. Если абонент в какой-то день не пользуется, с него ничего не списывается. Плюсы: полная предсказуемость. До 100 МБ в сутки - макс.доступная скорость, далее до конца суток - 128 кбит/c.

Второе: Впервые домашний пакет мобильного интернета можно расходовать за границе БЕЗ доплат. Для абонентов тарифа "Всё за 1800". Но за границей скорость будет до 128 Кбит/с.

Разумеется базовый тариф 40 МБ за 200 рублей тоже остается для желающих. Т.е. всего три тарифных предложения.

 

пресс-релиз компании

5 апреля 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии отпускного сезона представляет сразу несколько предложений для путешественников. С 5 апреля в 90 странах мира клиентам «Билайн» доступны для подключения: новая опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, а также новый тариф «ВСЁ за 1800», пакет интернета которого можно будет расходовать за границей. Кроме этого, «Билайн» расширил географию присутствия в странах LTE. Таким образом, интернет на высоких скоростях доступен клиентам «Билайн» уже в 96 странах мира.

БОЛЬШЕ СТРАН С ЛЬГОТНЫМИ ЦЕНАМИ

По данным аналитиков ПАО «ВымпелКом», мобильный интернет за границей стал главным трендом 2016 года. Только за последний год уровень потребления интернет-трафика в целом, так и на одного абонента вырос на 54%. И все это благодаря доступным ценам – стоимость пакета интернета «Билайн» в роуминге составляет всего 200 рублей за 40Мб (далее 5 рублей за 1Мб). Такая же стоимость на интернет с 5 апреля станет доступна путешественникам уже в 90 странах мира. Среди них 18 новых стран: Австралия, Саудовская Аравия, Макао, Доминиканская республика, Бразилия, Мексика, Чили, Перу, Коста Рика, Колумбия, Монголия, Алжир, Пакистан, Бангладеш, Тунис, Марокко, Южная Корея, ЮАР.

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ В РОУМИНГЕ

Более 25% клиентов «Билайн» используют в международном роуминге свыше 40 Мб интернет-трафика в сутки. Специально для них «Билайн» создал новую опцию – безлимитный интернет за 350 рублей в сутки. Опция действует на территории 90 стран мира. Все расходы на интернет прозрачны и предсказуемы. Первые 100 Мб трафика расходуются на максимально возможной скорости, всё остальное время до окончания суток скорость мобильного интернета составляет 128 Мбит/с. Этой скорости достаточно для того, чтобы пользоваться социальными сетями, картами, проверять мобильную почту, переписываться и звонить через мессенджеры и т.д.
Активировать опцию можно с помощью команды *110*20171#.

РЕВОЛЮЦИЯ В РОУМИНГЕ

«Билайн» стал первым оператором в России, кто открыл своим клиентам возможность расходовать интернет-трафик за границей из пакета своего домашнего тарифа. Воспользоваться этим предложением смогут клиенты нового тарифа «ВСЁ за 1800», где объем пакета интернета составляет 15 Гб. Скорость передачи данных составляет 128 Kбит/с, которой достаточно для комфортного использования социальных сетей, просмотра почты, общения в мессенджерах, в том числе и звонков и т.д. Стоимость 1Мб сверх пакета составляет 5 рублей.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ В СТРАНАХ LTE

«Билайн» постоянно расширяет состав стран LTE, чтобы клиенты могли пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Теперь клиенты «Билайн» могут пользоваться мобильным интернетом в роуминге на высокой скорости в 96 странах.

БАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ МИНУТ И ИНТЕРНЕТ

Популярные благодаря своим доступным ценам базовые пакеты минут и интернет остаются неизменными. В странах СНГ доступен пакет из 10 минут за 100 рублей, в странах Европы и других популярных направлениях – пакет из 20 минут за 200 рублей. Пакеты минут и интернета действуют автоматически и не имеют абонентской платы. После исчерпания пакета цена за минуту останется прежней – 10 рублей, а цена 1 Мб – 5 рублей.

Более подробная информация о новых предложениях «Билайн» в международном роуминге будет доступна на сайте www.beeline.ru.

© Алексей Бойко, MForum.ru

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