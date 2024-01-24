VoWiFi: Абоненты в Москве оценили VoWiFi - число активных пользователей в 2023 году выросло на 43%

MForum.ru

VoWiFi: Абоненты в Москве оценили VoWiFi - число активных пользователей в 2023 году выросло на 43%

24.01.2024, MForum.ru

Такие данные предоставила компания ВымпелКом. По данным компании, количество активных пользователей услуги в Москве выросло на 43%, а общий объем разговоров - на 42%.

 

 

Преимущества использования VoWiFi не нуждаются в особой аргументации. Иногда это настоящая палочка-выручалочка, например, в подвальных и цокольных помещениях, на верхних этажах высоток, в зданиях, где конструкция затрудняет обеспечение качественного покрытия. Одна из важных фич - возможность отправлять и получать SMS или push-сообщение даже в условиях слабого сигнала. Это может быть выручить, например, в ситуации, когда требуется подтвердить покупку в магазине.

Особенно заметны преимущества, которые обеспечивает VoWiFi в зарубежных поездках. Технология позволяет пользоваться SMS, звонить и получать звонки из России или зарубежных стран - все это по домашнему тарифу, без расходов на роуминг.

Для пользования VoWiFi не требуются дополнительные платежи, все вызовы тарифицируются по обычному тарифу абонента, расходуя пакет минут трафика.

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теги: голос в LTE VoWiFi Москва

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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