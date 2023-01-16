Развитие сетей: ВымпелКом в Ставропольском крае запустил поддержку технологии VoWiFi

16.01.2023, MForum.ru

ВымпелКом (билайн) запустил поддержку технологии "голос по сети Wi-Fi" (VoWiFi) в Ставропольском крае. Это позволяет звонить и получать вызовы, например, там где нет сотового покрытия, но есть достаточно качественный сигнал Wi-Fi, например, в подвале здания или в многоэтажных зданиях, где на верхних этажах нередки проблемы со связью в традиционном режиме.

Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:

«билайн наращивает покрытие сети 4G и скорость мобильного интернета, чтобы клиенты могли пользоваться привычными сервисами в комфортном режиме. Показатели качества связи мы улучшаем также с помощью новых технологий. Год назад билайн запустил технологию VoLTE, которая улучшает качество голосовой связи и позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Сейчас мы запустили VoWiFi. Обе технологии хорошо зарекомендовали себя как инструменты для создания качественной и надежной связи».

пресс-релиз билайн

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: билайн ВымпелКом VoWiFi Ставропольский край