Развитие сетей: ВымпелКом в Ставропольском крае запустил поддержку технологии VoWiFi

MForum.ru
16.01.2023,
ВымпелКом (билайн) запустил поддержку технологии "голос по сети Wi-Fi" (VoWiFi) в Ставропольском крае. Это позволяет звонить и получать вызовы, например, там где нет сотового покрытия, но есть достаточно качественный сигнал Wi-Fi, например, в подвале здания или в многоэтажных зданиях, где на верхних этажах нередки проблемы со связью в традиционном режиме.
Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:
«билайн наращивает покрытие сети 4G и скорость мобильного интернета, чтобы клиенты могли пользоваться привычными сервисами в комфортном режиме. Показатели качества связи мы улучшаем также с помощью новых технологий. Год назад билайн запустил технологию VoLTE, которая улучшает качество голосовой связи и позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Сейчас мы запустили VoWiFi. Обе технологии хорошо зарекомендовали себя как инструменты для создания качественной и надежной связи».
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теги: билайн ВымпелКом VoWiFi Ставропольский край
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[Развитие сетей. VoWi-Fi. Ставропольский край. ВымпелКом]
Клиенты билайн в Ставропольском крае смогут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi
16 января 2023 года, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru – Ставрополь - ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) в Ставропольском крае запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Благодаря технологии VoWiFi звонки абонентов билайн могут проходить через сеть Wi-Fi там, где конструктивные особенности здания препятствуют прохождению сигнала сотовой сети. Например, в цокольных помещениях, на последних этажах высотных зданий.
VoWiFi – это голосовая связь нового поколения, которая отличается звуком высокой четкости. Также VoWiFi позволяет обеспечить мгновенный дозвон и экономит батарею смартфона за счет того, что аппарат абонента не ищет сотовый сигнал, а просто сразу подключается к Wi-Fi сети.
Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:
«билайн наращивает покрытие сети 4G и скорость мобильного интернета, чтобы клиенты могли пользоваться привычными сервисами в комфортном режиме. Показатели качества связи мы улучшаем также с помощью новых технологий. Год назад билайн запустил технологию VoLTE, которая улучшает качество голосовой связи и позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Сейчас мы запустили VoWiFi. Обе технологии хорошо зарекомендовали себя как инструменты для создания качественной и надежной связи».
Активировать технологию VoWiFi можно в настройках телефона. Для использования технологии необходим доступ к Wi-Fi сети. Подключение VoWiFi для абонентов билайн бесплатно, вызовы и SMS оплачиваются по домашнему тарифу. Подробнее узнать об их преимуществах, настройке и устройствах, поддерживающих технологии, можно на сайте оператора.
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