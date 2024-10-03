VoWiFi: Большое свершение Вымпелком – VoWiFi запущена во всех регионах присутствия в России

MForum.ru
03.10.2024,
ПАО ВымпелКом сообщает о запуске поддержки технологии VoWiFi во всех регионах присутствия в России. За последние 12 месяцев количество пользователей технологии существенно выросло – на 56%. Услугой активно пользуются и в зарубежных поездах, количество пользователей за границей выросло за год на 50%.
По данным компании, активнее всего пользуются VoWiFi в Москве, Воронеже и Сочи. Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Apple (36%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Samsung (24%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (16%). Четвертое и пятое место занимают Realme (6%) и Tecno (4%).
Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока: «Из года в год мы видим все возрастающий интерес к VoWiFi, и это легко объяснить: это очень удобная технология, которая позволяет оставаться на связи даже в местах, где нет сигнала, позволяет экономить за рубежом и делает связь стабильнее, а сигнал – лучше. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи».
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теги: голос в LTE VoWiFi Билайн ВымпелКом
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