Развитие сетей: ВымпелКом заявляет о росте скоростей мобильного интернета в Карачаево-Черкессии на 25%

MForum.ru
13.10.2023,
Компания Вымпелком сообщает о проведенном рефарминге в Карачаево-Черкессии. Частоты 2100 МГц были активно задействованы для сети LTE. Это позволило нарастить скорости в регионе в среднем на 25% относительно конца 2022 года. Также в регионе идет точечное строительство новых базовых станций.
Ранее билайн запустил в республике поддержку VoLTE и VoWiFi, улучшил качество связи в Черкесске. Новые базовые станции появились возле парков Центральный, Победы, Зеленый остров и в других районах города. В 2022 году билайн построил новые базы в туристических поселках - Архызе, Домбае, Романтике. На некоторых курортах скорость мобильного интернета может достигать 100 Мбит/с.
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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей Карачаево-Черкессия
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