Развитие сетей: МегаФон в Карачаево-Черкессии - дополнительное телеком-оборудование появилось в Урупском и Зеленчукском районах

15.03.2024, MForum.ru

МегаФон в 2024 года провел модернизацию инфраструктуры в ряде регионов республики Карачаево-Черкессия. Как сообщает оператор, изменения в виде выросших доступных скоростей могут ощутить жители села Курджиново, станиц Исправной и Сторожевой. По данным оператора, доступные абонентам скорости выросли до 50 Мбит/c.

Через эти населенные пункты пролегает путь на курорты Карачаево-Черкессии - Рожкао и Домбай. Это позволяет путешественникам оставаться на связи в дороге.

«С начала года республику посетили уже на 10% больше гостей, чем за аналогичный период прошлого. Создавая комфортные условия для путешествий, наши инженеры в прошедшие три месяца модернизировали около 30 объектов мобильной инфраструктуры. Улучшения проходят не только на юге республики, но и в столице – городе Черкесске, на горнолыжных курортах Архыз и Домбай, а также в малых населенных пунктах, таких как села Николаевское и Койдан. Работы продолжаются по всему региону», — сообщил директор МегаФона в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков.

Запуск нового оборудования позволил включить в перечисленных населенных пунктах поддержку технологии VoLTE.

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теги: МТС развитие сетей Карачаево-Черкессия

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