Развитие сетей: МегаФон рассказал о расширении сети в популярных туристических местах Северного Кавказа

07.12.2022, MForum.ru

МегаФон отмечает рост активности клиентов в регионах Северного Кавказа. В компании это связывают в том числе и с усилиями МегаФона по расширению сети в регионе. С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. Запуск новых базовых станций позволил поднять средние скорости мобильного интернета до 15-30 Мбит/с, максимальная - до 75 Мбит/с.

Карачаево-Черкессия

Поселок Домбай уверенно лидирует по числу туристов. Еще в январе 2022 года здесь побывало свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Вторые по популярности - курорты Минеральных Вод. В частности, на берегах Железноводского озера в июле было замечено почти 100 тысяч человек.

Кабардино-Балкария

На склонах Чегета путешественники в среднем говорят по телефону 5.5 минут. В местечке Медовые Водопады на телефонные беседы тратили около 5 минут, это второе место по данному показателю в СКФО. Суммарно по макрорегиону среднее время разговора составляло порядка 4.5 млн минут.

В октябре 2022 года МегаФон установил на склоне Эльбруса базовую станцию на высоте 3890 м от уровня моря. Чаще других этой BS пользуются гости из Московского региона, на втором месте - жители Санкт-Петербурга и области, а также гости из Ставропольского края.

Дагестан

Сулакский каньон - лидер по потреблению интернет-трафика на пользователя. В среднем турист потребляет здесь свыше 350 МБ мобильного интернета.

Северная Осетия

Куртатинское ущелье - второе по потреблению мобильного интернета место на Северном Кавказе.

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пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей МегаФон СКФО Кабардино-Балкария Карачаево-Черкессия Дагестан Северная Осетия