Развитие сетей: Вымпелком запустил VoLTE и VoWi-Fi в республике Карачаево-Черкессия

MForum.ru

Развитие сетей: Вымпелком запустил VoLTE и VoWi-Fi в республике Карачаево-Черкессия

16.02.2023, MForum.ru

В последние месяцы Вымпелком активно расширяет список регионов, где обеспечивается поддержка технологий VoLTE и VoWiFi - счет пошел уже на четвертый десяток.

 

 Photo by Vladimir Kondratyev on Unsplash

 

Руководитель по Карачаево-Черкесской Республике билайна Мурат Аджиев:

«Наши клиенты все больше используют новые технологии для решения своих повседневных задач. Мы понимаем потребности клиентов и внедряем необходимые технические решения, строим базовые станции, модернизируем оборудование, чтобы наши абоненты пользовались сетью в комфортном режиме. Запущенные технологии VoLTE и VoWiFi - один из примеров этой работы».

Вымпелком ранее сообщал о модернизации сети 4G/LTE в Черкесске. Новые базовые станции появились около парков «Центральный», «Победы», «Зеленый Остров» и в других районах города. Также в 2022 году билайн построил новые базовые станции в туристических поселках горного кластера – Архызе, Домбае, Романтике. В результате пиковая скорость мобильного интернета на некоторых курортах по данным компании достигает 100 Мбит/с.

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теги: развитие сетей Карачаево-Черкессия Карачаево-Черкесская

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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