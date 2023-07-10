Развитие сетей: ВымпелКом запустил VoLTE и VoWiFi в Тамбовской области

10.07.2023, MForum.ru

Вымпелком продолжает расширять географию услуг VoLTE и VoWiFi - на этот раз услуги стали доступны жителям Тамбовской области.

Директор Тамбовского отделения билайн Оксана Марко-Донато:

«Главным приоритетом билайна является удовлетворенность клиента, поэтому мы сосредотачиваемся на постоянном повышении уровня предоставляемых услуг. Для этого мы развиваем сеть 4G и внедряем новые технологии. VoLTE и VoWiFi значительно улучшают качество голосовых вызовов и обеспечивают связь даже в зонах с низким уровнем сигнала. Мы уверены, что эти сервисы будут популярны среди жителей региона. Мы продолжим расширять покрытие сети 4G в Тамбовской области».

Чтобы активировать на смартфоне голосовую связь нового поколения, абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках, если это еще не сделано.

В 2021-2023 годы ВымпелКом существенно прирос в числе регионов, где поддерживается VoLTE и VoWiFi, их число близко к 50. Скорее всего на Тамбовской области процесс расширения территорий, где действует поддержка VoLTE и VoWiFi не завершится.

пресс-релиз Вымпелком

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теги: Вымпелком билайн VoLTE VoWiFi развитие сетей

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