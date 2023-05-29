Развитие сетей: Вымпелком о развитии сети в Краснодарском крае - Сочи, территория Сириус

MForum.ru
29.05.2023,
Вымпелком сообщает о модернизации сети для ускорения мобильного интернета 4G/LTE на федеральной территории Сириус. Проведена модернизация ранее установленных базовых станций и построены новые объекты, что позволило нарастить запас емкости сети. Кроме того, проведен частотный рефарминг, запущена поддержка агрегации частот.
Максим Романько, директор Краснодарского отделения билайн, отмечает, что на ключевых объектах территории скорость мобильного интернета выросла на 24%.
По данным компании улучшения затронули 12 объектов: Олимпийский проспект, Природный орнитологический парк, «Сочи Парк», «Колесо Времени», Олимпийский парк, «Чаша Олимпийского огня», стадион «Фишт», Поющие фонтаны, дворец спорта «Большой», автодром «Сочи» и трасса «Формулы-1», президентский образовательный центр «Сириус».
В целом в Краснодарском крае и в республике Адыгея, билайн в 2022 году проводил масштабную модернизацию оборудования, запустил поддержку VoLTE и VoWiFi. Оператор утверждает, что скорость мобильного интернета в этих регионах за 2022 году выросла также на 24%.
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теги: Вымпелком билайн развитие сетей Краснодарский край Адыгея
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