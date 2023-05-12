Развитие сетей: ВымпелКом о развитии сети в Курской области - рефарминг 2100 МГц

MForum.ru
12.05.2023,
ВымпелКом сообщает о завершении объемного проекта в Курской области - расширение масштабов рефарминга частот 2100 МГц. По данным оператора, доступные абонентам скорости доступа с начала 2023 года выросли на 60%.
Директор Курского отделения билайн Ирина Рылина:
«Мы провели рефарминг на всей территории Курской области. Это похоже на расширение автострады для ускорения движения. Теперь наши клиенты могут еще быстрее загружать и отправлять фото и видео, комфортно пользоваться любыми онлайн сервисами на своих смартфонах. Кроме того, растет число наших клиентов, которые оценили плюсы использования недавно запущенных в нашей области новых технологий - VoLTE и VoWiFi. Они обеспечивают дополнительный уровень сервиса и позволяют оставаться на связи даже в тех местах, где сигнал сотовой связи проходит недостаточно уверенно, например, в цокольных помещениях. Мы продолжим улучшать качество связи для жителей региона».
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теги: Вымпелком билайн развитие сетей
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