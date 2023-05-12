Развитие сетей: ВымпелКом о развитии сети в Курской области - рефарминг 2100 МГц

MForum.ru

Развитие сетей: ВымпелКом о развитии сети в Курской области - рефарминг 2100 МГц

12.05.2023, MForum.ru

ВымпелКом сообщает о завершении объемного проекта в Курской области - расширение масштабов рефарминга частот 2100 МГц. По данным оператора, доступные абонентам скорости доступа с начала 2023 года выросли на 60%.

 

 

Директор Курского отделения билайн Ирина Рылина:

«Мы провели рефарминг на всей территории Курской области. Это похоже на расширение автострады для ускорения движения. Теперь наши клиенты могут еще быстрее загружать и отправлять фото и видео, комфортно пользоваться любыми онлайн сервисами на своих смартфонах. Кроме того, растет число наших клиентов, которые оценили плюсы использования недавно запущенных в нашей области новых технологий - VoLTE и VoWiFi. Они обеспечивают дополнительный уровень сервиса и позволяют оставаться на связи даже в тех местах, где сигнал сотовой связи проходит недостаточно уверенно, например, в цокольных помещениях. Мы продолжим улучшать качество связи для жителей региона».

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Вымпелком билайн развитие сетей

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

13.04. [Новости компаний] VoWiFi: ВымпелКом запустил поддержку VoWiFi в Курской области / MForum.ru

15.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком модернизировал сеть в Курской области - в Льгове / MForum.ru

02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru

05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru

21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 8 ms, lookup=1 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 21:01 ABloud Тема: Дивиденды операторов сотовой связи (14.01.2016)
[Дивиденды. МТС] МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2022 год 18 мая 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
Сегодня 16:58 ABloud Тема: Республика Алтай (04.12.2007)
[Развитие сетей. Республика Алтай. МТС] МТС вывела село Сугаш в интернет 18 мая 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. МТС обеспечила устойчивое покрытие 4G на территории малонаселенного села ...
Сегодня 16:03 ABloud Тема: Мессенджеры (22.06.2015)
[Мессенджеры. МегаФон] МегаФон определил каким мессенджером чаще всего пользуются омичи 18 мая, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В первом квартале 2023 года интернет-трафик в сервисах для ...
Сегодня 14:14 ABloud Тема: Курская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Курская область. ВымпелКом] В Курской области билайн ускорил мобильный интернет 18 мая 2023 года, Курск, пресс-релиз Вымпелком через MForum.ru - билайн в Курской области завершил ...
Сегодня 11:12 ABloud Тема: Амурская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Амурская область. МТС] МТС ускорила мобильный интернет в Поздеевке к началу полевых работ 18 мая 2023 г., Благовещенск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru

18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695 / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 Fold получит 7,3-дюймовый дисплей / MForum.ru

12.05. [ПО] Анонсы: Представлена Wear OS 4 с большим число приложений и облачным резервным копированием / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78 c Dimensity 7020 SoC, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Realme 11 Pro+ дебютировал с 200 Мп камерой и зарядкой 100 Вт / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 V — самый легкий телефон емкостью 5000 мАч с большим датчиком камеры / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Sony Xperia 1 V с многослойной матрицей Exmor T и 4K OLED-дисплеем / MForum.ru

10.05. [Новинки] Компоненты: Представлен 6 нм чипсет UNISOC T750 5G / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: В Японии представлены Sharp Aquos R8 и R8 Pro / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Camon 20 / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 20 Premier с Dimensity 8050 и 108 Мп камерой / MForum.ru

08.05. [Новинки] Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото / MForum.ru

08.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia 106 (2023) / MForum.ru

05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 40 с Dimensity 8020, IP68 и 50 Мп камерой с апертурой f/1.4 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: