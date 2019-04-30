Телеком: Вымпелком начал выдвижение в диапазон b38

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Телеком: Вымпелком начал выдвижение в диапазон b38

30.04.2019, MForum.ru

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Отличная предпраздничная новость от ВымпелКом. Она касается развития сети компании.

базовые станции

Билайн тестирует в 232 населенных пунктах России технологию LTE TDD 2600 b38 (Time Division Duplex). Теперь можно ждать расширения пропускной способности сетей и роста средних скоростей.

Технологию поддерживают около 500 моделей популярных смартфонов.

Частоты b38 компания получила в феврале 2016 года. Список регионов, где они были получены:

  • Алтайский край
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Брянская область
  • Волгоградская область
  • Воронежская область
  • Кабардино-Балкария республика
  • Калинингадская область
  • Калужская область
  • Карачаево-Черкессия республика
  • Кемеровская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Курская область
  • Липецкая область
  • Омская область
  • Пермский край

Отличная новость для абонентов компании. В целом следует отметить, что Билайн разгоняется, идут усилия по части маркетинга, разработки новых тарифов и услуг, выросла и укрепилась розница, идет постоянное и активное развитие сети, как по части расширения покрытия, так и по части наращивания пропускной способности. Вот и использование новых диапазонов грядет.

Можно было бы конечно заявить, что все это стоило бы делать на пару лет раньше, но давайте будем реалистами, компания и так выделяет на развитие сети существенные ресурсы, удельно большие (в доле от доходов) , чем иные конкуренты.

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теги: телеком Билайн b38 частоты

© Алексей Бойко, MForum.ru

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