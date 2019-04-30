Телеком: Вымпелком начал выдвижение в диапазон b38

30.04.2019, MForum.ru

Отличная предпраздничная новость от ВымпелКом. Она касается развития сети компании.

Билайн тестирует в 232 населенных пунктах России технологию LTE TDD 2600 b38 (Time Division Duplex). Теперь можно ждать расширения пропускной способности сетей и роста средних скоростей.

Технологию поддерживают около 500 моделей популярных смартфонов.

Частоты b38 компания получила в феврале 2016 года. Список регионов, где они были получены:

Алтайский край

Архангельская область

Астраханская область

Брянская область

Волгоградская область

Воронежская область

Кабардино-Балкария республика

Калинингадская область

Калужская область

Карачаево-Черкессия республика

Кемеровская область

Костромская область

Краснодарский край

Курская область

Липецкая область

Омская область

Пермский край

Отличная новость для абонентов компании. В целом следует отметить, что Билайн разгоняется, идут усилия по части маркетинга, разработки новых тарифов и услуг, выросла и укрепилась розница, идет постоянное и активное развитие сети, как по части расширения покрытия, так и по части наращивания пропускной способности. Вот и использование новых диапазонов грядет.

Можно было бы конечно заявить, что все это стоило бы делать на пару лет раньше, но давайте будем реалистами, компания и так выделяет на развитие сети существенные ресурсы, удельно большие (в доле от доходов) , чем иные конкуренты.

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теги: телеком Билайн b38 частоты