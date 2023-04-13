VoWiFi: ВымпелКом запустил поддержку VoWiFi в Курской области

MForum.ru
13.04.2023,
Вымпелком сообщает о запуске технологии VoWiFi в Курской области. Эта технология позволяет звонить и отправлять SMS даже в ситуации слабого сигнала сети сотовой связи или отсутствия покрытия.
Директор Курского отделения билайн Ирина Рылина:
«билайн продолжает расширять зону покрытия сети 4G и увеличивать скорость передачи данных для максимального комфорта клиентов. Кроме того, мы внедряем технические новинки для улучшения сервиса. Одно из них – это технология VoWiFi, которая позволяет обеспечивать надежную и качественную связь для наших клиентов и делает ее еще выгодней. Например, с помощью VoWiFi вы можете звонить в Россию из роуминговых стран по своему домашнему тарифу».
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теги: Вымпелком билайн VoWiFi Wi-Fi calling Курская область
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