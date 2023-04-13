VoWiFi: ВымпелКом запустил поддержку VoWiFi в Курской области

13.04.2023, MForum.ru

Вымпелком сообщает о запуске технологии VoWiFi в Курской области. Эта технология позволяет звонить и отправлять SMS даже в ситуации слабого сигнала сети сотовой связи или отсутствия покрытия.

Директор Курского отделения билайн Ирина Рылина:

«билайн продолжает расширять зону покрытия сети 4G и увеличивать скорость передачи данных для максимального комфорта клиентов. Кроме того, мы внедряем технические новинки для улучшения сервиса. Одно из них – это технология VoWiFi, которая позволяет обеспечивать надежную и качественную связь для наших клиентов и делает ее еще выгодней. Например, с помощью VoWiFi вы можете звонить в Россию из роуминговых стран по своему домашнему тарифу».

пресс-релиз билайн

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Вымпелком билайн VoWiFi Wi-Fi calling Курская область

--