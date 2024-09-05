Умные колонки: Абоненты МТС получили возможность звонить через Яндекс Станцию

MForum.ru
05.09.2024,
МТС сообщает о запуске совместно с Яндексом звонков через Яндекс Станцию. Суть услуги – можно звонить с умных колонок на номера любых операторов, а также принимать вызовы. Все – по текущему тарифу.
В основе услуги – технология VoWiFi. Новая функция в бета-версии доступна почти во всех регионах присутствия МТС, кроме Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, республик Чувашия и Мордовия. Подключается услуга бесплатно в приложении Дом с Алисой – подойдет любое устройство, кроме Станции Дуо Макс и телевизоров под YaOS и YaOS X. В меню достаточно выбрать «Звонки с колонки, как с телефона» и указать свой мобильный номер. Услуга поддерживает звонки только с 10 «доверенных» контактов, которые выбирает клиент. Вызовы приходят одновременно на колонку и телефон, ответить можно с любого устройства. Если телефон выключен, вызов придет только на колонку. Чтобы принять вызов, достаточно сказать что-нибудь вроде «Алиса, прими звонок». Виртуальный ассистент назовет имя звонящего. Предусмотрен режим «Не беспокоить», его можно настроить на определенные временные интервалы.
«Мы постоянно совершенствуем телеком-опыт наших абонентов, внедряя новые функции и возможности первыми на рынке. Согласно данным опроса, который мы провели в этом году, 72% абонентов МТС говорит по громкой связи в среднем 3 раза в день, а это значит, что для большинства наших пользователей звонки через умную колонку будут привычными. Кроме того, учитывая популярность умных колонок, продажи которых из года в год активно растут, новая функция имеет все шансы стать востребованной», — комментирует вице-президент по цифровым продуктам МТС Максим Лаптев.
По данным МТС, с января по июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на Яндекс — с момента старта продаж первой Станции в конце 2018 года умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.
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теги: МТС услуги умные колонки VoWiFi
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