Развитие сетей: МТС в Смоленске - возможность фиксированного доступа 100 Мбит/с получили жители почти 30 многоквартирных домов

07.02.2024, MForum.ru

МТС сообщает о развитии сети фиксированной связи в Смоленске. Первый этап работ завершен в активно развивающихся новых микрорайонах. Возможность подключения к "домашнему интернету" МТС получили жители почти 30 многоквартирных домов, в которых проживает около 4000 семей.

Это 9 многоквартирных домов в крупных ЖК Шоколад, На Шевченко, в мкр Королевка. Еще 6 домов подключены по ул. Алтуховка и ул. Новосельцев, на ул. Марины Расковой, пер. Киевскому в Ленинском районе, по проспекту Строителей, ул. Маршала Соколовского, 25 сентября и ул. Крупской в Промышленном районе.

Компания утверждает, что благодаря "экосистемному подходу", жители могут получить экономию до 40%, если соберут единый пакет услуг оператора, добавляя к домашнему интернету также IPTV, мобильную связь для семьи и онлайн-кинотеатр KION.

«Сейчас особое внимание уделяем районам новостроек, куда заселяются, как правило, молодые «цифровые» семьи, которым нужен скоростной интернет со всеми его возможностями для учебы, удаленной работы, игр и развлечений. Здесь важно, что домашний роутер, особенно на верхних этажах зданий, может взять на себя роль мини-базовой станции и повысить качество голосовых звонков и скорость интернета для гаджетов. Продолжаем строительство в других районах города в районах исторической застройки, откуда также приходит много коллективных заявок от жителей. В целом развитие фиксированной сети в Смоленске для нас одна из приоритетных задач 2024 года, мы планируем продолжать строительство по всему городу и вдвое увеличить темпы работ, чтобы покрыть потребности жителей областного центра», - рассказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Говоря о "мини-базовой станции", Алексей Козин имеет в виду такую услугу мобильной связи, как VoWiFi. Ее должен поддерживать ваш смартфон - тогда можно будет звонить практически в любой сети Wi-Fi, даже если в этой точке нет покрытия сети сотовой связи или есть какие-то проблемы с доступом к такой сети.

На сегодняшний день каждая вторая семья в Смоленске, по данным МТС, имеет доступ к скоростному домашнему интернету МТС и IPTV.

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теги: фиксированный доступ Смоленск МТС Смоленская область

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