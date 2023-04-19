Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Смоленской области

19.04.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о модернизации сети LTE 1800 в городе Гагарин Смоленской области. По данным компании, это позволило нарастить доступные скорости для более 25 тысяч жителей вплоть до 50 Мбит/с. Также на сети поддерживается VoLTE.

«Из года в год мы видим активный рост в потреблении трафика клиентами – с помощью мобильного интернета наши абоненты ежедневно скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента. Для нас важно отслеживать нагрузку на сеть, оперативно реагировать на изменения и улучшать свою инфраструктуру там, где это необходимо, чтобы предоставлять пользователям качественные услуги связи. С начала года мы расширили возможности сети в городе Ярцево, деревнях Лосьмино, Касня и Богданово, улучшили сетевые показатели в активно развивающихся районах столицы региона – Смоленске», – отмечает Дмитрий Сенигов, директор МегаФона в Смоленске.

пресс-релиз МегаФон

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теги: Смоленская область развитие сетей МегаФон

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